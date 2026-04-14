Dalam wawancara dengan Voetbal International, pakar Twente Geert Jan Jakobs awalnya membahas kemungkinan kepindahan pemain yang telah 51 kali membela tim nasional tersebut ke Enschede dalam kompetisi Eredivisie.
Diterjemahkan oleh
Solusi spektakuler untuk menggantikan Dzeko: Schalke 04 tampaknya mengincar mantan penyerang Manchester United
"Ada berbagai laporan yang beredar. Beberapa waktu lalu saya mendengar bahwa hal itu akan terwujud; kini muncul keraguan baik dari sang penyerang sendiri maupun dari klubnya."
Dalam konteks ini, Jakobs melaporkan minat Schalke: "Dia kabarnya masuk dalam radar mereka. Klub-klub lain di Eropa juga menginginkannya. Namun, Schalke berada di dekat kampung halamannya, jadi itu adalah solusi yang bagus."
- AFP
Wout Weghorst pernah bermain di Bundesliga untuk Wolfsburg dan Hoffenheim
Tim Schalke saat ini sedang berjuang untuk promosi ke Bundesliga dan memimpin klasemen divisi kedua. Setelah memenangkan pertandingan besar melawan Elversberg pada akhir pekan lalu, selisih poin mereka dengan tim di luar zona promosi kini mencapai enam poin, sementara jarak dengan zona degradasi adalah lima poin.
Dalam beberapa pekan terakhir, sudah beredar spekulasi mengenai masa depan lini depan S04. Masa depan Edin Dzeko (40, kontraknya akan habis), yang menjadi penandatanganan musim dingin yang sukses, masih belum pasti. Dikabarkan bahwa Dzeko sebenarnya ingin mengakhiri kariernya setelah musim ini, sementara Schalke ingin memperpanjang kontraknya selama satu tahun.
Sejak pekan lalu, Niclas Füllkrug (33) menjadi alternatif yang dibicarakan. Ia saat ini dipinjamkan dari West Ham United ke Milan. Namun, Rossoneri dilaporkan telah memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian terhadap mantan penyerang BVB tersebut. Namun, ia juga dilaporkan tidak memiliki masa depan di The Hammers dan diperkirakan akan masuk ke bursa transfer setelah musim ini.
Weghorst, yang lahir di Borne, sekitar 120 kilometer dari Gelsenkirchen, juga sudah tidak asing lagi dengan Bundesliga. Dari 2018 hingga 2022, ia bermain sebagai penyerang untuk VfL Wolfsburg dan pada musim 2023/24 ia dipinjamkan ke TSG Hoffenheim. Klub-klub lain yang pernah diperkuat pemain berusia 33 tahun ini dalam beberapa tahun terakhir antara lain Manchester United, FC Burnley, dan Besiktas.
Pada 2024, ia pindah dari Burnley ke Ajax dengan biaya sekitar 2,4 juta euro, di mana kontraknya akan berakhir musim panas ini. Masa depannya masih belum jelas. Pada musim ini, pemain yang pernah berlaga di Piala Dunia 2022 ini harus berjuang melawan cedera pergelangan kaki dalam waktu yang cukup lama dan telah tampil dalam 29 pertandingan resmi (delapan gol, tiga assist).
Perjalanan Karier Wout Weghorst
Periode Klub Gol Assist 2012 - 2014 FC Emmen 21 0 2014 - 2016 Heracles Almelo 24 8 2016 - 2018 AZ Alkmaar 45 13 2018 - 2022 VfL Wolfsburg 70 22 2022 FC Burnley 2 3 2022–2023 Besiktas 9 4 2023 Manchester United 2 3 2023 - 2024 1899 Hoffenheim 7 4 2024 - sekarang Ajax Amsterdam 19 5