Solusi spektakuler untuk menggantikan Dzeko: Schalke 04 tampaknya mengincar mantan penyerang Manchester United

Tim Schalke saat ini sedang berjuang untuk promosi ke Bundesliga dan memimpin klasemen divisi kedua. Setelah memenangkan pertandingan besar melawan Elversberg pada akhir pekan lalu, selisih poin mereka dengan tim di luar zona promosi kini mencapai enam poin, sementara jarak dengan zona degradasi adalah lima poin.

Dalam beberapa pekan terakhir, sudah beredar spekulasi mengenai masa depan lini depan S04. Masa depan Edin Dzeko (40, kontraknya akan habis), yang menjadi penandatanganan musim dingin yang sukses, masih belum pasti. Dikabarkan bahwa Dzeko sebenarnya ingin mengakhiri kariernya setelah musim ini, sementara Schalke ingin memperpanjang kontraknya selama satu tahun.

Sejak pekan lalu, Niclas Füllkrug (33) menjadi alternatif yang dibicarakan. Ia saat ini dipinjamkan dari West Ham United ke Milan. Namun, Rossoneri dilaporkan telah memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian terhadap mantan penyerang BVB tersebut. Namun, ia juga dilaporkan tidak memiliki masa depan di The Hammers dan diperkirakan akan masuk ke bursa transfer setelah musim ini.

Weghorst, yang lahir di Borne, sekitar 120 kilometer dari Gelsenkirchen, juga sudah tidak asing lagi dengan Bundesliga. Dari 2018 hingga 2022, ia bermain sebagai penyerang untuk VfL Wolfsburg dan pada musim 2023/24 ia dipinjamkan ke TSG Hoffenheim. Klub-klub lain yang pernah diperkuat pemain berusia 33 tahun ini dalam beberapa tahun terakhir antara lain Manchester United, FC Burnley, dan Besiktas.

Pada 2024, ia pindah dari Burnley ke Ajax dengan biaya sekitar 2,4 juta euro, di mana kontraknya akan berakhir musim panas ini. Masa depannya masih belum jelas. Pada musim ini, pemain yang pernah berlaga di Piala Dunia 2022 ini harus berjuang melawan cedera pergelangan kaki dalam waktu yang cukup lama dan telah tampil dalam 29 pertandingan resmi (delapan gol, tiga assist).