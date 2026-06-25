Sebagaimana dilaporkan oleh Bild, pihak manajemen Werkself telah memasukkan Raphael Guerreiro dari klub juara terbanyak di Jerman ke dalam daftar calon pemain.
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Solusi spektakuler untuk menggantikan Alejandro Grimaldo: Apakah Bayer Leverkusen akan merekrut pemain dari FC Bayern München?
Kontrak pemain asal Portugal itu di Munich akan berakhir pada 30 Juni, dan setelah itu ia dapat bergabung dengan klub baru tanpa biaya transfer.
Sebagai bek kiri yang tangguh, Guerreiro memiliki profil yang mirip dengan Grimaldo di B04, meskipun di masa lalu ia beberapa kali menunjukkan kelemahan dalam permainan bertahan dan karenanya tidak memiliki karakteristik klasik seorang bek kiri.
Meskipun demikian, pemain berusia 32 tahun ini sangat serba bisa dan karenanya juga dapat bermain di posisi gelandang tengah, sayap penyerang, atau bahkan di belakang penyerang tengah. Di Bayern, pelatih Vincent Kompany beberapa kali menurunkannya sebagai gelandang serang di belakang Harry Kane pada musim lalu.
Kandidat lain yang dipertimbangkan oleh Werkself adalah mantan bintang VfB Stuttgart, Konstantinos Mavropanos, dari West Ham yang baru saja terdegradasi dari Liga Inggris, serta Arsene Kouassi dari FC Lorient, yang konon sangat disukai oleh pelatih baru Leverkusen, Carles Martinez.
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Leverkusen sedang mencari pengganti Alejandro Grimaldo
B04 harus menggantikan Grimaldo, yang menjadi idola penonton, pada musim mendatang; menurut berbagai laporan media yang sejalan, Grimaldo akan segera pindah ke Atlético Madrid.
Dilaporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir telah terjadi pembicaraan intensif antara Atlético dan pemain berusia 30 tahun tersebut. Pemain asal Leverkusen ini, yang sudah lama mengisyaratkan keinginannya untuk kembali ke Spanyol, diperkirakan akan mendatangkan dana sebesar 25 juta euro ke kas Werkself.
Grimaldo pindah dari Benfica ke Bayer pada tahun 2023 dan berperan besar dalam keberhasilan Werkself yang secara mengejutkan menjadi juara Jerman pada musim pertamanya di Leverkusen.
Selama dua tahun berikutnya, pemain Spanyol berusia 30 tahun ini tetap menjadi salah satu pemain kunci Leverkusen, meskipun tim tersebut tidak akan berlaga di Liga Champions musim depan. Selama beberapa musim terakhir, rumor kepindahan Grimaldo terus beredar, dengan Real Madrid dan FC Barcelona menjadi tujuan yang paling sering disebut-sebut. Di Barca, pemain kidal ini pernah bermain di tim junior dan tim cadangan.