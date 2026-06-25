Solusi spektakuler untuk menggantikan Alejandro Grimaldo: Apakah Bayer Leverkusen akan merekrut pemain dari FC Bayern München?

Kontrak pemain asal Portugal itu di Munich akan berakhir pada 30 Juni, dan setelah itu ia dapat bergabung dengan klub baru tanpa biaya transfer.

Sebagai bek kiri yang tangguh, Guerreiro memiliki profil yang mirip dengan Grimaldo di B04, meskipun di masa lalu ia beberapa kali menunjukkan kelemahan dalam permainan bertahan dan karenanya tidak memiliki karakteristik klasik seorang bek kiri.

Meskipun demikian, pemain berusia 32 tahun ini sangat serba bisa dan karenanya juga dapat bermain di posisi gelandang tengah, sayap penyerang, atau bahkan di belakang penyerang tengah. Di Bayern, pelatih Vincent Kompany beberapa kali menurunkannya sebagai gelandang serang di belakang Harry Kane pada musim lalu.

Kandidat lain yang dipertimbangkan oleh Werkself adalah mantan bintang VfB Stuttgart, Konstantinos Mavropanos, dari West Ham yang baru saja terdegradasi dari Liga Inggris, serta Arsene Kouassi dari FC Lorient, yang konon sangat disukai oleh pelatih baru Leverkusen, Carles Martinez.