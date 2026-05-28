Solusi impian dari bursa transfer! Bayer Leverkusen mengalami kemunduran dalam pencarian pelatih - dan apakah mereka akan mendekati Glasner?

Menurut laporan Sky, Filipe Luis kabarnya menjadi pilihan utama untuk menduduki kursi pelatih Bayer 04. Meskipun ada "opsi konkret B dan C", namun jajaran manajemen olahraga yang dipimpin Simon Rolfes dan Fernando Carro telah memutuskan untuk memilih pelatih sukses asal Flamengo tersebut (8 gelar dalam 3 tahun).

"Opsi B dan C" kini tampaknya kembali menjadi prioritas. Selain Luis, nama Oliver Glasner dari Crystal Palace dan Andoni Iraola dari AFC Bournemouth juga dikaitkan dengan Werkself. Kedua pelatih tersebut telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak di klub masing-masing dan akan tersedia mulai 1 Juli.

Glasner memenangkan trofi Eropa keduanya pada Rabu dalam pertandingan terakhirnya bersama The Eagles, setelah kemenangan sensasional di Liga Europa bersama Eintracht Frankfurt pada 2022. Di final Liga Konferensi, klub Liga Premier itu mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 1-0.

Bild melaporkan bahwa Glasner sangat tertarik dengan posisi di Leverkusen dan bahkan sudah ada pembicaraan yang cukup maju. Pada hari Jumat, pembicaraan antara kedua belah pihak dikabarkan akan menjadi "sangat konkret".