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Enzo Fernandez - RodriAI - Grok

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Solusi baru dengan peran berbeda: Enzo Fernandez lebih dari sekadar "pengganti Rodri" di Manchester City

FEATURES
E. Fernandez
Rodri
Manchester City vs Coventry City
Manchester City
Coventry City
Premier League
E. Maresca
Argentina
Spanyol
Inggris
Italia

Apakah Maresca Berhasil Memaksimalkan Kemampuan Rekrutan Termahalnya?

Manchester City memasuki bursa transfer musim panas dengan tujuan membangun kembali lini tengahnya, di tengah kepergian sejumlah nama besar, dengan yang paling menonjol adalah Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, dan Nico Gonzalez, sebagai imbalan atas perekrutan Elliot Anderson dan Ayoub Bouaddi.

Namun klub Inggris itu mengambil langkah yang lebih besar pada detik-detik terakhir bursa transfer, setelah menuntaskan kesepakatan untuk pemain Argentina, Enzo Fernandez, yang datang dari Chelsea dengan mahar 125 juta pound sterling, dalam sebuah kesepakatan yang menyamai rekor transfer termahal di Inggris.

Kesepakatan ini memiliki arti khusus bagi Manchester City, sebab Enzo Fernandez kembali bekerja di bawah kepemimpinan mantan pelatihnya di Chelsea, Enzo Maresca, yang sangat memahami potensi dan kemampuan pemain Argentina tersebut.

  • Mencari pengganti Rodri

    Nyaris mustahil bagi Manchester City untuk menemukan pemain yang mampu menggantikan peran Rodri secara identik, tetapi kepergian pemain Spanyol itu memaksa Maresca mencari solusi baru di salah satu area terpenting di lapangan.

    Pelatih asal Italia itu membutuhkan pemain yang mampu memimpin tempo permainan dari lini dalam pada skema favoritnya, 4-2-3-1, tetapi Enzo bisa memberikan model yang berbeda dari peran yang dulu dijalankan Rodri.

    Pemain Argentina itu unggul dalam kemampuannya membawa bola maju dan mengalirkan umpan ke depan. Ia menempati peringkat ketujuh di antara para gelandang tengah di Liga Primer Inggris musim lalu dalam hal jumlah umpan ke depan, setelah mencatatkan 561 umpan, menurut statistik "Squawka".

    Di sisi lain, rekan barunya Elliot Anderson memimpin indikator ini dengan 810 umpan, yang bisa memberikan City bentuk pembangunan serangan yang berbeda dari lini tengah.

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    Potensi kerja sama dengan Anderson

    Anderson diperkirakan akan mengemban porsi tugas yang lebih besar dalam peran bertahan dan merebut bola, sementara Enzo mendapat kebebasan lebih besar untuk mengatur permainan dan mendorong tim ke depan.

    Pemain Inggris itu mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain terdepan di liga dalam hal merebut bola, setelah merebutnya sebanyak 306 kali, termasuk 154 kali di sepertiga tengah lapangan.

    Angka-angka ini bisa memberi Maresca peluang untuk membentuk kemitraan yang seimbang, terlebih Enzo menempati posisi keempat di antara para gelandang dalam hal umpan terobosan akurat, setelah berhasil melakukan 11 umpan.

    Namun perbedaan utama antara dirinya dan Rodri terletak pada sifat pengambilan risiko. Jika pemain Spanyol itu lebih mengandalkan penguasaan bola dan pengendalian tempo pertandingan, Enzo cenderung bermain lebih langsung dan mencari umpan-umpan yang lebih cepat menuju area serangan.

    Rodri memuncaki daftar pemain Liga Premier Inggris dalam jumlah umpan per 90 menit sepanjang musim lalu dengan rata-rata 96,1 umpan, berbanding hanya 58,8 umpan untuk Enzo yang berada di posisi ke-29.

  • Bisakah Enzo mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rodri?

    Pertanyaan terpenting tetap seputar sejauh mana kemampuan Enzo Fernandez menjalankan peran pengatur tempo di lini tengah Manchester City, terlebih karena gaya bermain Maresca sering kali bertumpu pada kesabaran, penguasaan, dan mempertahankan bola.

    Mungkin pelatih asal Italia itu akan menemukan sosok yang dicarinya pada versi pemain yang ditampilkannya bersama timnas Argentina, dan bukan versi yang ia tunjukkan pada beberapa periodenya bersama Chelsea.

    Enzo memainkan peran sentral dalam mengantar timnas negaranya menuju final Piala Dunia 2026, meski perjalanannya berakhir dengan kartu merah selama laga final yang dikalahkan Argentina dari Spanyol dengan skor satu gol tanpa balas.

    Pemain berusia 25 tahun itu mencatatkan tingkat akurasi umpan sebesar 93,5% sepanjang turnamen, di samping rata-rata 69,3 umpan per 90 menit, menurut "Squawka", dalam angka-angka yang menegaskan kemampuannya mengendalikan tempo permainan saat dibutuhkan.

    Ia juga berkontribusi mengantarkan akurasi umpan timnas Argentina hingga mencapai 89,3%, yang merupakan persentase terbaik kelima di turnamen, sementara sepertiga serangan Argentina datang melalui area tengah, sebagai indikasi pentingnya lini tengah dalam membangun permainan.

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    Fleksibilitas tambahan untuk Maresca

    Nilai Enzo Fernandez tidak hanya terbatas pada kemampuannya bermain di posisi tertentu, karena kehadirannya memberi Maresca fleksibilitas yang lebih besar dalam pilihan-pilihannya.

    Pemain asal Argentina itu mampu bermain dalam duet gelandang jangkar pada skema 4-2-3-1, dan ia juga dapat maju ke posisi pengatur serangan jika sang pelatih memutuskan untuk mengandalkan opsi yang lebih defensif di belakangnya.

    Dalam kondisi ini, Bouaddi dan Anderson bisa membentuk duet di lini tengah, sementara Enzo diberi peran yang lebih menyerang di dekat para penyerang.

  • Babak baru di Manchester City

    Yang tampak jelas adalah bahwa Manchester City menghadapi perubahan dalam cara kerja lini tengahnya, sebab Rodri tidak bisa digantikan secara langsung, dan hal ini memaksa Maresca untuk mencari solusi berbeda setelah berakhirnya periode panjang yang dijalani klub di bawah kepemimpinan Pep Guardiola.

    Perubahan itu mungkin diperlukan untuk membuka lembaran baru di Stadion Etihad, dan tampaknya Enzo Fernandez akan menjadi salah satu elemen paling menonjol dari transformasi ini, mengingat kemampuannya dalam mengatur permainan, membawa bola ke depan, serta fleksibilitasnya untuk mengisi lebih dari satu posisi.

    Keberhasilan transfer ini tetap bergantung pada kemampuan pemain asal Argentina tersebut untuk beradaptasi dengan tuntutan Manchester City, tetapi Maresca sangat memahami apa yang bisa diberikan mantan pemainnya itu, dan hal inilah yang menjelaskan langkah yang terlambat namun menentukan untuk merampungkan salah satu transfer terbesar musim panas ini.

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