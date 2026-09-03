Solusi baru dengan peran berbeda: Enzo Fernandez lebih dari sekadar "pengganti Rodri" di Manchester City

Manchester City memasuki bursa transfer musim panas dengan tujuan membangun kembali lini tengahnya, di tengah kepergian sejumlah nama besar, dengan yang paling menonjol adalah Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, dan Nico Gonzalez, sebagai imbalan atas perekrutan Elliot Anderson dan Ayoub Bouaddi.

Namun klub Inggris itu mengambil langkah yang lebih besar pada detik-detik terakhir bursa transfer, setelah menuntaskan kesepakatan untuk pemain Argentina, Enzo Fernandez, yang datang dari Chelsea dengan mahar 125 juta pound sterling, dalam sebuah kesepakatan yang menyamai rekor transfer termahal di Inggris.

Kesepakatan ini memiliki arti khusus bagi Manchester City, sebab Enzo Fernandez kembali bekerja di bawah kepemimpinan mantan pelatihnya di Chelsea, Enzo Maresca, yang sangat memahami potensi dan kemampuan pemain Argentina tersebut.