Jurnalis Ben Jacobs mengatakan: "Sepengetahuan saya, Liga Primer Inggris tengah mengupayakan pengurangan poin yang besar dan belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan degradasi Manchester City ke divisi yang lebih rendah".

Ia menambahkan: "Saya juga dapat memberitahu Anda secara eksklusif bahwa Asosiasi Sepak Bola Liga Inggris berencana membacakan keputusan jika Manchester City dikeluarkan dari Liga Primer Inggris, dan bahwa demi solidaritas mereka siap mendukung sikap Liga Primer Inggris serta berusaha menjaga Manchester City tetap berada di luar asosiasi juga".

Ia menyimpulkan: "Karena itu ada risiko bahwa dalam skenario terburuk, Manchester City akan sepenuhnya dikeluarkan dari sepak bola (profesional)".

Berbeda dengan kebanyakan negara lain, bahkan divisi keempat di Inggris masih merupakan liga profesional. Liga Nasional menjadi level tertinggi kelima dalam sistem liga sepak bola Inggris.

Masih belum sepenuhnya jelas seperti apa sanksi yang akan dijatuhkan. Hal itu akan ditentukan dalam prosedur terpisah. Dalam pernyataan Liga Primer Inggris disebutkan: "Komisi yang ditunjuk memiliki keleluasaan yang luas dalam hal sanksi yang diterapkannya. Daftar yang tidak terbatas dalam aturan tersebut mencakup denda finansial, pengurangan poin, dan sanksi olahraga lainnya".

Manchester City memiliki tenggat hingga 2 Oktober untuk mengajukan banding atas hasil tersebut. Klub itu sudah menanggapi pernyataan tersebut dan menegaskan tidak bersalah.