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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Solidaritas mengerikan yang bisa menghapus namanya selamanya: skenario terburuk hukuman Manchester City

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Inggris

Jalan yang gelap: Apakah ia akan terdegradasi ke divisi kelima?

Keputusan yang dijatuhkan terhadap Manchester City menimbulkan kejutan di kalangan sepak bola Inggris. Liga Primer Inggris menegaskan dalam pernyataan resmi pada hari Selasa bahwa klub Inggris tersebut terbukti melakukan pelanggaran keuangan berat, dan dinyatakan bersalah atas hampir seluruh dari 115 dakwaan yang diajukan terhadapnya.

Pertanyaan yang kini muncul di benak semua orang adalah: seberat apa hukuman yang akan dijatuhkan kepada sang juara Liga Primer Inggris sepuluh kali itu?

  • Skenario terburuk? Nyaris mustahil!

    Sudah jelas bahwa konsekuensi yang mungkin terjadi mencakup denda finansial yang besar, pengurangan poin dalam jumlah banyak, larangan bagi tim untuk melakukan perekrutan, atau bahkan pengusiran dari Liga Primer Inggris.

    Surat kabar Jerman Bild mengutip prediksi jurnalis Inggris Ben Jacobs mengenai skenario terburuk, yang mereka gambarkan sebagai "nyaris mustahil": terdegradasi ke divisi lima dalam sepak bola Inggris.

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  • Apakah Manchester City menghadapi larangan penuh?

    Situs dan stasiun radio Inggris "Talksport" membayangkan skenario menakutkan ini. Menurut keduanya, Asosiasi Sepakbola Liga Inggris (EFL), yang menaungi tiga kompetisi profesional di bawah Premier League, siap bekerja sama dengan Liga Primer (Premier League).

    Dalam skenario ekstrem, ini bisa berarti Manchester City dilarang tampil di Premier League dan seluruh kompetisi Liga Sepakbola Inggris. Dengan demikian, klub tersebut akan lenyap dari dunia sepakbola profesional Inggris.

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  • Solidaritas yang bisa membuat City menghadapi mimpi buruk terburuknya!

    Jurnalis Ben Jacobs mengatakan: "Sepengetahuan saya, Liga Primer Inggris tengah mengupayakan pengurangan poin yang besar dan belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan degradasi Manchester City ke divisi yang lebih rendah".

    Ia menambahkan: "Saya juga dapat memberitahu Anda secara eksklusif bahwa Asosiasi Sepak Bola Liga Inggris berencana membacakan keputusan jika Manchester City dikeluarkan dari Liga Primer Inggris, dan bahwa demi solidaritas mereka siap mendukung sikap Liga Primer Inggris serta berusaha menjaga Manchester City tetap berada di luar asosiasi juga".

    Ia menyimpulkan: "Karena itu ada risiko bahwa dalam skenario terburuk, Manchester City akan sepenuhnya dikeluarkan dari sepak bola (profesional)".

    Berbeda dengan kebanyakan negara lain, bahkan divisi keempat di Inggris masih merupakan liga profesional. Liga Nasional menjadi level tertinggi kelima dalam sistem liga sepak bola Inggris.

    Masih belum sepenuhnya jelas seperti apa sanksi yang akan dijatuhkan. Hal itu akan ditentukan dalam prosedur terpisah. Dalam pernyataan Liga Primer Inggris disebutkan: "Komisi yang ditunjuk memiliki keleluasaan yang luas dalam hal sanksi yang diterapkannya. Daftar yang tidak terbatas dalam aturan tersebut mencakup denda finansial, pengurangan poin, dan sanksi olahraga lainnya".

    Manchester City memiliki tenggat hingga 2 Oktober untuk mengajukan banding atas hasil tersebut. Klub itu sudah menanggapi pernyataan tersebut dan menegaskan tidak bersalah.

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