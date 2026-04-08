Sokito mengubah permainan: Produsen sepatu bola paling ramah lingkungan di dunia menghadirkan sentuhan baru pada model Scudetta mereka
Fokus pada kenyamanan
Terbuat dari lebih dari 50% bahan daur ulang, Sokito kini lebih mengutamakan kenyamanan saat sepatu lari mereka memasuki dimensi baru. Menggunakan dasar yang sama dengan model aslinya, namun kali ini terbuat dari bahan 'BioTech', sepatu ini terasa sangat lembut tanpa mengorbankan kelincahan dan bobot ringan yang diharapkan para atlet.
Konstruksi bagian atas yang berupa satu potong membuatnya benar-benar tanpa jahitan, sehingga memberikan kesesuaian yang lebih konsisten dan mengurangi titik-titik tekanan pada kaki.
Terinspirasi oleh alam
Scudetta telah mendapatkan sentuhan cat baru untuk menandai transformasinya, dengan palet warna zamrud berkilau yang terinspirasi dari bunglon, amfibi, dan batu zamrud yang berkilauan di bawah sinar matahari, sangat selaras dengan identitas merek sebagai yang paling ramah lingkungan.
"BioTouch Emerald merupakan terobosan bagi Sokito. Langkah selanjutnya dalam hal desain, performa, dan keberlanjutan," kata pendiri Sokito, Jake Hardy, saat peluncuran sepatu tersebut.
50% bahan daur ulang
Sesuai dengan nilai-nilai inti Sokito, sepatu bot ini terbuat dari lebih dari 50% bahan daur ulang, termasuk tali sepatu yang terbuat dari 100% botol plastik daur ulang dan sol luar yang 89% terbuat dari biji jarak.
Klub eksklusif
Anda dapat melihat sepatu ini digunakan di lapangan oleh sekelompok pemain dan investor Sokito yang eksklusif, termasuk kapten Chelsea Millie Bright, serta bintang-bintang MLS DeAndre Yedlin dan Ashley Westwood, dengan lebih banyak lagi yang akan bergabung dalam waktu dekat.
Sokito Scudetta BioTouch Emerald kini tersedia untuk dibeli di sokito.com dan toko-toko terpilih.