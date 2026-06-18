Manuel Neuer dengan murah hati memberikan kesempatan kepada pelatih timnas Jerman yang telah menjabat selama 1.000 hari itu. Dan tiba-tiba, Julian Nagelsmann yang sedang merayakan hari jadinya itu sendiri yang menahan beberapa bola dalam sesi latihan, sebelum kiper nomor 1 sesungguhnya kembali menempati posisinya yang baru sekaligus lama. Dalam pertandingan Piala Dunia kedua timnas Jerman melawan Pantai Gading, Neuer juga akan kembali menjadi penjaga gawang — dan sekali lagi mencetak rekor.
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Soal pertanyaan tentang aura: Manuel Neuer mengolok-olok seorang wartawan dan berpeluang mencetak rekor Piala Dunia
Dengan 21 penampilan, pemain berusia 40 tahun ini menggantikan kiper Prancis Hugo Lloris sebagai kiper dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia pada keikutsertaannya yang kelima. Neuer sudah menjadi pemain timnas Jerman tertua sejak penampilannya yang ke-125 melawan Curacao (7:1) pada awal turnamen; selain itu, belum pernah ada pemain DFB yang lebih tua darinya di ajang Piala Dunia. Tapi, apakah dia sudah tua?
Baiklah, pada usia 42 tahun, dia benar-benar tidak ingin lagi tampil di turnamen berikutnya, yaitu Kejuaraan Eropa 2028. Piala Dunia ini, kata Neuer, akan menjadi yang “terakhir” baginya. Hal itu “pada dasarnya” sudah pasti baginya. “Saya saat ini tidak berencana untuk berdiri di bawah mistar gawang pada Kejuaraan Eropa dua tahun mendatang.” Namun, sebenarnya dia juga tidak ingin bermain di Piala Dunia ini — kini dia menganggapnya sebagai “hadiah yang luar biasa”.
Bagaimana comeback-nya bisa terjadi? Dia “pensiun dengan alasan yang tepat” setelah Kejuaraan Eropa 2024 di kandang yang “luar biasa”, katanya, itu adalah “keputusan yang tepat” mengingat beban yang ada. Namun, hubungannya dengan Nagelsmann tidak pernah putus — dan akhirnya, pelatih timnas Jerman itu bertanya apakah dia merasa mampu menghadapi turnamen berskala besar ini.
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Manuel Neuer bercanda mengenai aura-nya yang sering dibicarakan
Setelah awal yang cukup menggembirakan, "sebuah tim yang sangat kuat menanti kami" pada hari Sabtu di Toronto, kata Neuer, "kami tahu apa yang menanti kami—tetapi Pantai Gading juga tahu apa yang menanti mereka".
Termasuk di antaranya adalah Manu yang “tak lekang oleh waktu” dengan “aura” terkenalnya. Apa maksudnya? “Anda yang harus menjelaskannya, saya baru saja masuk ke ruangan ini...,” candanya di ruang kuliah Universitas Winston-Salem. Pada dasarnya begini: Dia memberi para pemain depan “perasaan percaya diri, bahwa masih ada seseorang yang bisa diandalkan”.
Bahkan di usia 40 tahun. “Yang penting adalah tidur, pola makan, dan bagaimana kita berperilaku,” jelas Neuer mengenai cara dia menjaga kebugarannya; dia “selalu tahu apa yang harus dilakukan”. Dan “betis kebanggaan bangsa” yang telah pulih tepat waktu itu berada di tangan yang tepat bersama dokter tim Jochen Hahne, yang juga merawat Neuer di Bayern.
Apakah ini cukup untuk meraih prestasi besar? “Saya yakin tim ini mampu melakukannya, kalau tidak, saya tidak akan duduk di sini sekarang,” kata Neuer. Timnas Jerman memiliki “perpaduan yang seimbang antara pemain muda yang berani dan sangat lincah, serta pemain berpengalaman yang sudah banyak mengalami berbagai hal.” Seperti Manuel Neuer yang “abadi” ini.