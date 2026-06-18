Soal pertanyaan tentang aura: Manuel Neuer mengolok-olok seorang wartawan dan berpeluang mencetak rekor Piala Dunia

Dengan 21 penampilan, pemain berusia 40 tahun ini menggantikan kiper Prancis Hugo Lloris sebagai kiper dengan penampilan terbanyak di Piala Dunia pada keikutsertaannya yang kelima. Neuer sudah menjadi pemain timnas Jerman tertua sejak penampilannya yang ke-125 melawan Curacao (7:1) pada awal turnamen; selain itu, belum pernah ada pemain DFB yang lebih tua darinya di ajang Piala Dunia. Tapi, apakah dia sudah tua?

Baiklah, pada usia 42 tahun, dia benar-benar tidak ingin lagi tampil di turnamen berikutnya, yaitu Kejuaraan Eropa 2028. Piala Dunia ini, kata Neuer, akan menjadi yang “terakhir” baginya. Hal itu “pada dasarnya” sudah pasti baginya. “Saya saat ini tidak berencana untuk berdiri di bawah mistar gawang pada Kejuaraan Eropa dua tahun mendatang.” Namun, sebenarnya dia juga tidak ingin bermain di Piala Dunia ini — kini dia menganggapnya sebagai “hadiah yang luar biasa”.

Bagaimana comeback-nya bisa terjadi? Dia “pensiun dengan alasan yang tepat” setelah Kejuaraan Eropa 2024 di kandang yang “luar biasa”, katanya, itu adalah “keputusan yang tepat” mengingat beban yang ada. Namun, hubungannya dengan Nagelsmann tidak pernah putus — dan akhirnya, pelatih timnas Jerman itu bertanya apakah dia merasa mampu menghadapi turnamen berskala besar ini.