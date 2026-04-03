Arne Slot, pelatih Liverpool, menegaskan bahwa ia tidak menyesali cara ia menangani bintang Mesir Mohamed Salah, sambil menekankan bahwa keputusan untuk hengkang dari skuad "The Reds" pada akhir musim ini adalah keputusan pribadi yang sepenuhnya diambil oleh sang pemain sendiri.
Slot: Saya tidak menyesal telah menghukum Salah... dan saya tidak yang memutuskan kepindahannya
Peran Penjahat
Surat kabar Inggris "The Guardian" melaporkan bahwa pelatih Liverpool menolak mengungkapkan alasan atau waktu pengambilan keputusan Salah untuk meninggalkan klub, saat ia tampil di hadapan media pada hari Jumat untuk pertama kalinya sejak pemain internasional Mesir itu mengumumkan kepergiannya. Slot berpendapat bahwa hal tersebut harus diserahkan kepada Salah sendiri untuk menjelaskan alasan kepergiannya 12 bulan sebelum kontraknya berakhir.
Ketika ditanya bahwa ia dipandang oleh sebagian kalangan sebagai "orang jahat" yang menyebabkan kepergian Salah, terutama setelah kritik terbuka sang pemain pada Desember lalu pasca pertandingan melawan Leeds, Klopp menjawab: "Tapi kesan itu memang ada secara umum saat ini, bukan?" merujuk pada citranya di mata sebagian pendukung Liverpool setelah kekecewaan musim ini.
Meskipun demikian, Slott menegaskan bahwa ia tidak akan menangani situasi tersebut secara berbeda dengan legenda klub tersebut, sambil menjelaskan: "Ya, saya puas dengan cara saya menangani hal ini. Ketika saya melihat musim ini, saya rasa saya telah mengambil beberapa keputusan yang bisa saja lebih baik, tetapi saya tidak berbicara tentang cara saya menangani hal ini secara khusus dengan Salah. Saya tidak menyesali banyak hal yang saya lakukan selama satu setengah tahun bersama, atau bahkan sedikit lebih lama."
Slot membebaskan dirinya
Slot melanjutkan: "Asumsi bahwa Salah akan ingin hengkang jika tidak bermain, berarti dia seharusnya sudah pergi sejak satu setengah tahun lalu jika memang begitu. Saya ingat pertandingan tandang melawan West Ham saat dia tidak bermain (di bawah asuhan Jürgen Klopp pada April 2024). Saya tidak ada di sini saat itu, dan Mo tidak memutuskan untuk pergi."
Pelatih asal Belanda itu menambahkan: "Asumsi bahwa jika tidak bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, dia tiba-tiba akan memutuskan ingin hengkang!.. Itu hanyalah asumsi dan mungkin benar atau tidak, tapi sejarah menunjukkan bahwa dia tidak melakukannya sebelumnya dan tampil luar biasa pada musim berikutnya setelah situasi tersebut."
Siapa yang memutuskan kepergian Salah?
Salah sempat dicoret dari susunan pemain inti dalam tiga pertandingan selama enam hari pada Desember lalu. Saat itu, ia menuduh klub menyalahkan dirinya atas hasil buruk Liverpool, dan menyatakan bahwa hubungannya dengan Slott sudah putus. Namun, sang pelatih tidak yakin bahwa perselisihan itulah yang mendorong pemain berusia 33 tahun itu untuk mengakhiri karier gemilangnya di "Anfield".
Slott berkata: "Satu-satunya yang bisa berbicara tentang hal itu adalah Salah sendiri. Kalian berasumsi bahwa dia ingin pergi karena absen selama enam hari, saya tidak yakin kebenaran apa yang kalian katakan. Saya akan terkejut jika dia tidak membagikan pemikirannya tentang alasan di balik keputusan ini pada suatu saat nanti; bukan hak saya untuk melakukannya, melainkan itu terserah padanya. Dan saya tidak akan terjebak dalam semua spekulasi ini; saya akan berhati-hati soal itu."
Pelatih Liverpool juga membantah bahwa membiarkan Salah pergi secara gratis musim panas ini merupakan indikasi bahwa klub senang dengan kepergiannya, dan menjawab, "Itu kata-kata kalian. Saya pikir Mo sepenuhnya berhak memutuskan kapan dia merasa harus pergi. Dia telah memberikan banyak hal untuk klub ini, dan dia harus mengambil keputusannya sendiri, dan itulah yang dia lakukan."