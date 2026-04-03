Slot: Saya tidak menyesal telah menghukum Salah... dan saya tidak yang memutuskan kepindahannya

Surat kabar Inggris "The Guardian" melaporkan bahwa pelatih Liverpool menolak mengungkapkan alasan atau waktu pengambilan keputusan Salah untuk meninggalkan klub, saat ia tampil di hadapan media pada hari Jumat untuk pertama kalinya sejak pemain internasional Mesir itu mengumumkan kepergiannya. Slot berpendapat bahwa hal tersebut harus diserahkan kepada Salah sendiri untuk menjelaskan alasan kepergiannya 12 bulan sebelum kontraknya berakhir.

Ketika ditanya bahwa ia dipandang oleh sebagian kalangan sebagai "orang jahat" yang menyebabkan kepergian Salah, terutama setelah kritik terbuka sang pemain pada Desember lalu pasca pertandingan melawan Leeds, Klopp menjawab: "Tapi kesan itu memang ada secara umum saat ini, bukan?" merujuk pada citranya di mata sebagian pendukung Liverpool setelah kekecewaan musim ini.

Meskipun demikian, Slott menegaskan bahwa ia tidak akan menangani situasi tersebut secara berbeda dengan legenda klub tersebut, sambil menjelaskan: "Ya, saya puas dengan cara saya menangani hal ini. Ketika saya melihat musim ini, saya rasa saya telah mengambil beberapa keputusan yang bisa saja lebih baik, tetapi saya tidak berbicara tentang cara saya menangani hal ini secara khusus dengan Salah. Saya tidak menyesali banyak hal yang saya lakukan selama satu setengah tahun bersama, atau bahkan sedikit lebih lama."