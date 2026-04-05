Fakta bahwa kedua pencetak gol, Tom Bischof dan Lennart Karl, yang berasal dari "Uno-Connection" yang terkenal itu—di mana Aleksandar Pavlovic juga termasuk di dalamnya—para pemain muda di klub juara berprestasi ini memang lebih suka bermain permainan kartu Uno, yang sangat populer tidak hanya di kalangan anak-anak dan nenek-nenek, daripada bermain Fortnite—dan termasuk di antara pemain Bayern termuda, memang patut dicatat, tetapi juga tidak terlalu mengejutkan. Sudah banyak yang ditulis tentang kegemaran Vincent Kompany terhadap pemain muda. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa ketiga gol tersebut sudah diprediksi sebelumnya.

Untuk Tom Bischof yang mencetak dua gol, dibutuhkan arahan dari gelandang tengah. "Sebelum pertandingan, Jo Kimmich mengatakan bahwa saya harus menembak ke gawang," kata Bischof setelah pertandingan kepada DAZN. Dalam latihan, dia memang sering melakukannya, tetapi dalam pertandingan, dia jarang berada di posisi yang tepat untuk tendangan jarak jauhnya, jelas Bischof, mengapa dia harus menunggu hingga pertandingan resmi ke-33 musim ini untuk Bayern Munich sebelum bisa mencetak gol perdananya bagi juara berprestasi tersebut.

Di Freiburg, Bischof, yang secara nominal ditempatkan sebagai bek kiri, sebenarnya sudah masuk ke ruang-ruang yang menjanjikan sejak awal pertandingan; ketika tim Munich yang awalnya bermain sangat ragu-ragu dan tidak akurat itu menjadi berbahaya, hal itu biasanya terjadi melalui dirinya dan berkat dirinya.



