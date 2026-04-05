Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga
Filippo Cataldo

Diterjemahkan oleh

Slogan "Mia san Mia" telah menyebar ke jajaran petinggi Bayern München: Real Madrid, bersiaplah!

Fakta bahwa Tom Bischof dan Lennart Karl berhasil membalikkan keadaan dalam pertandingan FC Bayern di Freiburg memang patut dicatat, namun tidak terlalu mengejutkan. Namun, cara mereka membicarakannya setelah pertandingan itulah yang menarik. Apa artinya hal ini bagi pertandingan mendatang melawan Real Madrid.

Hal yang mengejutkan dari dua gol FC Bayern München ke gawang SC Freiburg pada masa tambahan waktu — serta sorak-sorai meriah yang meledak-ledak menyambut kemenangan tersebut pada pekan ke-28 Bundesliga — bukanlah fakta bahwa gol-gol itu tercipta. 

Kemenangan 3-2 di detik-detik terakhir ini melawan Freiburg yang bermain gemilang, memimpin 2-0 dengan layak, namun pada akhirnya semakin kelelahan, mungkin bukanlah hal yang paling mengejutkan dari gol-gol comeback di akhir waktu tambahan ini; FC Bayern München berada dalam performa yang luar biasa di minggu-minggu awal tahun ini.


    Fakta bahwa kedua pencetak gol, Tom Bischof dan Lennart Karl, yang berasal dari "Uno-Connection" yang terkenal itu—di mana Aleksandar Pavlovic juga termasuk di dalamnya—para pemain muda di klub juara berprestasi ini memang lebih suka bermain permainan kartu Uno, yang sangat populer tidak hanya di kalangan anak-anak dan nenek-nenek, daripada bermain Fortnite—dan termasuk di antara pemain Bayern termuda, memang patut dicatat, tetapi juga tidak terlalu mengejutkan. Sudah banyak yang ditulis tentang kegemaran Vincent Kompany terhadap pemain muda. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa ketiga gol tersebut sudah diprediksi sebelumnya. 

    Untuk Tom Bischof yang mencetak dua gol, dibutuhkan arahan dari gelandang tengah. "Sebelum pertandingan, Jo Kimmich mengatakan bahwa saya harus menembak ke gawang," kata Bischof setelah pertandingan kepada DAZN. Dalam latihan, dia memang sering melakukannya, tetapi dalam pertandingan, dia jarang berada di posisi yang tepat untuk tendangan jarak jauhnya, jelas Bischof, mengapa dia harus menunggu hingga pertandingan resmi ke-33 musim ini untuk Bayern Munich sebelum bisa mencetak gol perdananya bagi juara berprestasi tersebut.

    Di Freiburg, Bischof, yang secara nominal ditempatkan sebagai bek kiri, sebenarnya sudah masuk ke ruang-ruang yang menjanjikan sejak awal pertandingan; ketika tim Munich yang awalnya bermain sangat ragu-ragu dan tidak akurat itu menjadi berbahaya, hal itu biasanya terjadi melalui dirinya dan berkat dirinya. 


    Lennart Karl telah meramalkan gol ke-100 FC Bayern München musim ini

    Bagi Lennart Karl, yang baru saja genap berusia 18 tahun dan memang dua setengah tahun lebih muda dari Bischof, namun sebelumnya sudah empat kali mencetak gol untuk tim Munich serta sejak dulu dikaruniai rasa percaya diri yang sangat kuat, autosugesti murni saja sudah cukup. "Ya, sungguh perasaan yang sangat, sangat luar biasa bagi saya. Mencetak gol di menit terakhir, itu sesuatu yang sangat istimewa. Sebenarnya, sepanjang waktu itu saya sudah membayangkan akan melepas jersey saya, dan entah bagaimana hal itu benar-benar terjadi. Kaki kanan saya beruntung bisa bergerak dengan baik dalam aksi itu, bola masuk, dan itu benar-benar perasaan yang tak terlukiskan," katanya kepada Sky dan menjelaskan saat ditanya dengan nada tak percaya apakah dia sudah meramalkan golnya: "Ya, saya merasa bahwa hari ini saya akan mencetak gol. Lalu tentu saja sempurna bahwa semuanya terjadi persis seperti itu. Saya masuk ke kotak penalti, mencetak gol, dan semuanya berjalan lancar."

    Di DAZN, Karl, yang mencetak gol ke-100 di Bundesliga musim ini untuk Munich, bahkan sudah menyebutkan bahwa saat ini ada semacam perasaan tak terkalahkan di Bayern. "Di ruang ganti, kami juga baru saja membicarakan bahwa dengan ini kami bisa mengalahkan setiap lawan. Baik itu Bundesliga maupun Liga Champions. Cukup bermain habis-habisan dan kami bisa mengalahkan setiap lawan," katanya. 

    Para pemain FC Bayern München telah belajar untuk bertahan

    Hal ini cukup tepat, karena lawan berikutnya adalah Real Madrid, dan masa-masa ketika tim asal Munich—terutama Oliver Kahn—dianggap sebagai "Bestia Negra" bagi para pemain Madrid, yakni sebagai lawan terakhir yang sangat sulit dikalahkan, sudah berlalu beberapa tahun yang lalu.

    Pada pertemuan terakhir di semifinal Liga Champions 2024, Real berhasil menang dengan cukup beruntung setelah imbang 2-2 di leg pertama; Bayern sempat memimpin lewat gol Davies, namun Joselu membalikkan keadaan dengan dua golnya pada menit ke-88 dan di masa tambahan waktu. Real sekali lagi menunjukkan gaya khasnya dan akhirnya juga memenangkan trofi Liga Champions dengan skor 2-0 di final melawan Borussia Dortmund.  

    Saat itu, bagi Bayern di bawah asuhan Thomas Tuchel, Liga Champions sebenarnya hanya soal menyelamatkan musim yang cukup berantakan. Kini, tim asal Munich ini tidak hanya bertolak ke Madrid sebagai tim dengan mental baja, di mana slogan "Mia san Mia" bahkan telah merasuki para bintang mudanya, tetapi juga sebagai tim paling efisien dan dalam performa terbaik di benua ini. Sebagai sebuah tim yang tidak hanya mampu mencetak gol secara beruntun dan mengalahkan lawan-lawannya, tetapi juga sebagai tim yang belakangan ini telah belajar untuk bertahan - dan pada akhirnya tetap meraih kemenangan. 


  • FC Bayern - Jadwal Pertandingan: Pertandingan Mendatang

    Tanggal

    Waktu

    Pertemuan

    Selasa, 7 April

    21.00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions)

    Sabtu, 11 April

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Rabu, 15 April

    21.00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)

