Bilic tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap Marc Cucurella setelah kartu merah kontroversial yang diterima Ivan Perisic. Pelatih kepala Kroasia itu dibuat murka oleh apa yang ia anggap sebagai perilaku teatrikal dari bek kiri Spanyol tersebut, yang terjatuh saat duel yang membuat Perisic menerima kartu kuning keduanya pada malam itu. Insiden tersebut mengubah momentum pertandingan, yang pada akhirnya memungkinkan Spanyol mengamankan kemenangan tipis.

Berbicara setelah peluit akhir, Bilic mengungkapkan perpaduan antara kekaguman profesional dan frustrasi pribadi terhadap sang bek. "Siapa yang tidak marah kepada Cucurella jika dia tidak berada di tim mereka? Dia pemain hebat, saya mengaguminya atas apa yang dia lakukan di lapangan dan atas kisah putranya. Dia membela timnya dengan segalanya, tetapi tentu saja dia memprovokasi," ujarnya, seperti dikutip Marca.