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Slaven Bilic mengecam Marc Cucurella yang "memprovokasi" terkait kartu merah kontroversial Ivan Perisic saat Kroasia kalah dari Spanyol
Bilic mengecam aksi-aksi bek Spanyol itu
Bilic tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap Marc Cucurella setelah kartu merah kontroversial yang diterima Ivan Perisic. Pelatih kepala Kroasia itu dibuat murka oleh apa yang ia anggap sebagai perilaku teatrikal dari bek kiri Spanyol tersebut, yang terjatuh saat duel yang membuat Perisic menerima kartu kuning keduanya pada malam itu. Insiden tersebut mengubah momentum pertandingan, yang pada akhirnya memungkinkan Spanyol mengamankan kemenangan tipis.
Berbicara setelah peluit akhir, Bilic mengungkapkan perpaduan antara kekaguman profesional dan frustrasi pribadi terhadap sang bek. "Siapa yang tidak marah kepada Cucurella jika dia tidak berada di tim mereka? Dia pemain hebat, saya mengaguminya atas apa yang dia lakukan di lapangan dan atas kisah putranya. Dia membela timnya dengan segalanya, tetapi tentu saja dia memprovokasi," ujarnya, seperti dikutip Marca.
- AFP
Pelatih kepala meluapkan kemarahannya atas keputusan-keputusan wasit
Mantan pelatih West Ham itu juga bersikeras bahwa gol kemenangan Spanyol seharusnya dianulir karena ada pelanggaran terhadap kiper Dominik Livakovic. Ia menegaskan bahwa seorang pemain yang berada dalam posisi offside secara langsung menghalangi Livakovic dalam proses gol tersebut, sehingga mencegahnya mengantisipasi tembakan dengan baik. "Gol kedua offside, pemain itu mengganggu Livakovic," kata Bilic, seperti dikutip dari Jutarnji.
Meski menyampaikan kekecewaan atas beberapa aspek dalam pertandingan tersebut, Bilić puas dengan daya juang skuadnya dan performa secara keseluruhan. "Ada beberapa hal yang tidak saya sukai, tetapi saya senang dengan reaksi dan permainan kami. Sekarang saya sudah mengatakan kepada para pemain untuk mengingat kedua pertandingan itu, keduanya adalah indikator terbaik tentang apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Dan bagaimana itu harus dilakukan," tambahnya.
Menuntut standar kerja yang tinggi
Terlepas dari kemarahan atas hasil tersebut, Bilic dengan cepat memuji para pemainnya atas peningkatan sikap mereka setelah kekalahan telak dari Inggris hanya beberapa hari sebelumnya. Ia menegaskan bahwa level komitmen yang ditunjukkan saat melawan Spanyol harus menjadi standar dasar bagi tim nasional ke depannya. Sang pelatih mencatat bahwa meski hasil sebelumnya tidak dapat diterima, respons di Rijeka membuktikan bahwa Kroasia masih bisa bersaing dengan tim-tim elite dunia.
"Ini sangat disayangkan. Kami pantas setidaknya mendapatkan satu poin. Kami mendapatkan apa yang kami minta dari tim, yaitu reaksi atas apa yang terjadi beberapa hari lalu, yang tidak dapat diterima dan tidak bisa dihapus. Ini harus menjadi standar untuk daya juang dan komitmen kami. Dengan bermain seperti ini, kami bisa bersaing dengan siapa pun, bahkan yang terbaik," jelasnya.
- AFP
Menatap masa depan
Sang pelatih juga menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan memasukkan talenta-talenta muda seperti Segecic, Jagusic, dan Soticek ke dalam skuad pada masa mendatang. Bilic menegaskan bahwa meski ia menghargai pemain muda dan kebutuhan akan darah segar di posisi-posisi tertentu, inti para pemain veteran saat ini membuktikan bahwa mereka masih mampu bertarung melawan juara dunia. Ia menolak anggapan bahwa para pemain seniornya telah masuk ke dalam "zona nyaman", seraya memuji kemampuan mereka untuk bangkit di bawah tekanan.
"Saya suka pemain muda. Zona nyaman tidak harus diatasi dengan menyingkirkan mereka. Anak-anak itu menunjukkan bahwa mereka masih bisa diandalkan. Tentu saja, kami membutuhkan pemain muda untuk beberapa posisi di mana kami kekurangan profil pemain seperti itu. Hari ini kami menunjukkan bahwa Anda bahkan bisa mengalahkan juara dunia dengan kerangka tim yang Anda pertanyakan," tutup Bilic.
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