Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Sky Sports terpaksa meminta maaf atas komentar kasar Erling Haaland yang berbau pornografi, setelah bintang Man City itu membandingkan Bernardo Silva dengan pemenang Ballon d'Or pasca kemenangan atas Arsenal
Sky Sports terpaksa mematikan mikrofon Haaland dan menyampaikan permintaan maaf resmi selama wawancara pasca-pertandingan yang ricuh setelah kemenangan krusial City atas Arsenal. Penyerang tersebut tak bisa menahan emosinya saat merayakan bersama rekan setimnya, Bernardo Silva. Saat keduanya membahas pertarungan taktis yang membuat persaingan gelar juara terbuka lebar, sang bintang menggunakan kata-kata kasar untuk menggambarkan kerja keras Bernardo Silva dalam bertahan. Presenter Dave Jones kemudian diminta untuk menanggapi insiden tersebut di studio, sambil meminta maaf kepada pemirsa.
Membandingkan Silva dengan Fabio Cannavaro
Sambil mengenang sebuah aksi pertahanan tertentu, Haaland menoleh ke pemain internasional Portugal itu dan berkata: "Aku ingat umpan silang itu, aku bilang ke dia setelahnya. Kamu kayak Cannavaro sialan." Perbandingan dengan Fabio Cannavaro, pemenang Ballon d'Or legendaris asal Italia, merupakan pujian yang tinggi, namun cara penyampaiannya membuat pewawancara Patrick Davidson terkejut. Davidson langsung menengahi, sambil berkata kepada sang penyerang: "Erling, jaga bahasa, ya."
Menunjukkan sikap menantang yang karismatik khasnya, Haaland menjawab: "Ayolah, kita semua pernah mengumpat dalam hidup kita. Aku hanya bilang kepadanya bahwa dia seperti Cannavaro. Hari ini, Bernie, aku tidak akan membuatnya menjadi emosional di sini, tapi kamu benar-benar hebat."
Menangani konfrontasi dengan Gabriel
Di luar tingkah laku yang kontroversial dalam wawancara, pertandingan ini ditandai oleh pertarungan fisik antara Haaland dan bek Arsenal, Gabriel. Keduanya terlibat dalam beberapa insiden sengit, termasuk insiden di akhir pertandingan di mana pemain asal Brasil itu tampak mengarahkan kepalanya ke arah bintang City tersebut, hingga akhirnya kedua pemain itu mendapat kartu kuning. Haaland menampik anggapan bahwa Gabriel beruntung tidak diusir dari lapangan, dengan mengatakan: "Saya pikir jika saya terjatuh ke lantai, yang tidak akan saya lakukan kecuali ada yang benar-benar menyerang saya, mungkin itu akan menjadi kartu merah. Saya tidak yakin. Tapi begitulah adanya, saya tidak akan terjatuh ke lantai. Kartu kuning untuk saya, saya tidak yakin mengapa, dia mendekati wajah saya. Tapi begitulah adanya."
- Getty Images Sport
Apa arti hasil ini bagi perebutan gelar juara
Hasil 2-1 ini membuat perebutan gelar Liga Premier tetap terbuka lebar. Jika Manchester City berhasil meraih kemenangan atas Burnley pada Rabu nanti, klub tersebut akan naik ke puncak klasemen berkat selisih gol atau jumlah gol yang dicetak, mengungguli Arsenal. Sementara itu, The Gunners akan menghadapi Newcastle akhir pekan depan dengan harapan bisa kembali ke jalur kemenangan.