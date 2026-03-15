Sky – Inilah alasan mengapa Inter tidak memberikan pernyataan kepada media: ada tiga kesalahan, dan seorang bek harus bertindak layaknya seorang kiper

Menurut penjelasan Sky Sport yang dilansir oleh FcInter1908, Inter berencana untuk membiarkan rekaman video yang berbicara, tanpa menambahkan komentar apa pun. Bagi Nerazzurri, Manganiello telah melakukan tiga kesalahan. Yang pertama terkait dugaan pelanggaran Sulemana terhadap Dumfries: pandangan Nerazzurri adalah bahwa bek tersebut sedang menguasai bola di area pertahanan dan mengalami dorongan, meskipun ringan. Oleh karena itu, menurut Inter, pemain Belanda itu seharusnya dilindungi seperti halnya kiper di area penalti.

Dua kesalahan lainnya – menurut Inter – terjadi dalam aksi yang sama yang penuh ketegangan. Pertama pada kontak antara Scalvinidan Frattesi, lalu pada kontak antara Ederson dan Dumfries. Bagi Inter, dalam kedua kasus tersebut terdapat dasar untuk memberikan penalti. Klub akan menyampaikan protesnya melalui jalur yang tepat, menyampaikan ketidaksetujuannya kepada pihak berwenang di Den Haag.