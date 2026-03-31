Skuad Yordania untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Yordania mencatat sejarah di babak kualifikasi Asia dengan memastikan tempat di Piala Dunia FIFA pertamanya, yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026.

Setelah memuncaki grup mereka di babak kualifikasi kedua, Yordania ditempatkan di grup yang menantang pada babak ketiga bersama Korea Selatan, Kuwait, Palestina, Oman, dan Irak.

Dalam 10 pertandingan yang dimainkan Yordania, mereka meraih empat kemenangan, empat hasil imbang, dan hanya dua kekalahan, mengumpulkan 16 poin dan finis di posisi kedua di belakang Korea Selatan. Prestasi luar biasa ini membuat mereka lolos ke ajang bergengsi tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Meskipun dekade sebelumnya diwarnai dengan penampilan yang kurang memuaskan dan tantangan finansial di dalam federasi, Yordania telah menentang segala rintangan dan kini berada di jalur menuju kejayaan.

Meskipun sulit untuk memprediksi bagaimana tim Asia ini akan tampil di Piala Dunia, mencapai babak gugur dalam penampilan debut mereka akan menjadi pencapaian yang patut dipuji.