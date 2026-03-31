Skuad Yordania untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Yordania untuk Piala Dunia FIFA 2026

Yordania mencatat sejarah di babak kualifikasi Asia dengan memastikan tempat di Piala Dunia FIFA pertamanya, yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026.

Setelah memuncaki grup mereka di babak kualifikasi kedua, Yordania ditempatkan di grup yang menantang pada babak ketiga bersama Korea Selatan, Kuwait, Palestina, Oman, dan Irak.

Dalam 10 pertandingan yang dimainkan Yordania, mereka meraih empat kemenangan, empat hasil imbang, dan hanya dua kekalahan, mengumpulkan 16 poin dan finis di posisi kedua di belakang Korea Selatan. Prestasi luar biasa ini membuat mereka lolos ke ajang bergengsi tersebut untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Meskipun dekade sebelumnya diwarnai dengan penampilan yang kurang memuaskan dan tantangan finansial di dalam federasi, Yordania telah menentang segala rintangan dan kini berada di jalur menuju kejayaan.

Meskipun sulit untuk memprediksi bagaimana tim Asia ini akan tampil di Piala Dunia, mencapai babak gugur dalam penampilan debut mereka akan menjadi pencapaian yang patut dipuji.

  Jordan v South Korea: Semi Final - AFC Asian Cup

    Penjaga gawang

    Di bawah mistar gawang Yordania, Yazeed Abu Laila telah menjadi andalan dan saat ini merupakan kiper paling berpengalaman di skuad. Ia tampil sebagai starter di semua pertandingan kualifikasi Yordania dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 dan diperkirakan akan tetap menjadi kiper utama di turnamen tersebut. Abdallah Al Fakhouri dari Al Wehdat kemungkinan akan menjadi kiper cadangan.

    PemainKlub 
    Yazeed Abu LailaAl-Hussein
    Abdallah Al-FakhouriAl-Wehdat
    Mohamed Al-EmwasiAl-Najaf
    Nour Bani AttiahAl-Faisaly
  Jordan v Qatar: Final - AFC Asian Cup

    Bek

    Di lini belakang, Yordania akan mengandalkan kehadiran Yazan Al Arab, yang selama ini menjadi sosok yang konsisten dan dapat diandalkan di lini pertahanan. Al Arab saat ini merupakan bek paling berpengalaman di skuad dan baru-baru ini pindah ke FC Seoul. Kepemimpinannya di lini belakang akan sangat penting bagi Yordania di panggung dunia.

    Bersama Al Arab, Abdallah Nasib, Mohammad Abu Al-Nadi, Yousef Abu Al-Jazar, dan Mohammad Hasheesh adalah bek-bek kunci lainnya yang memainkan peran vital dalam kampanye kualifikasi Jordan yang sukses.

    PemainKlub
    Yazan Al-ArabSeoul
    Mohammad Abu Al-NadiSelangor
    Saleem ObaidAl-Hussein
    Yousef Abu Al-JazarAl-Hussein
    Mohammad HasheeshAl-Karma
    Husam AbudahabAl-Salmiya
    Abdallah NasibAl-Zawraa
    Hadi Al-HouraniAl-Faisaly
  Iraq v Jordan: Round Of 16 - AFC Asian Cup

    Gelandang

    Di lini tengah, Yordania mungkin tidak memiliki banyak pilihan, tetapi mereka memiliki beberapa pemain andalan. Rajaei Ayed dari Al-Hussein di Liga Pro Yordania telah tampil konsisten baik untuk klub maupun tim nasional, dan akan menjadi aset penting di lini tengah bagi tim Asia ini di Piala Dunia.

    Amer Jamous juga telah menunjukkan potensi sejak debutnya bersama tim nasional dan berpotensi menjadi pemain kunci bagi Yordania.

    PemainKlub
    Noor Al-RawabdehSelangor 
    Rajaei AyedAl-Hussein
    Ibrahim SadehAl-Karma
    Amer JamousAl-Zawraa
    Mohammad Al-DawoudAl-Wehdat
    Nizar Al-RashdanQatar SC
  Jordan v Qatar: Final - AFC Asian Cup

    Para penyerang

    Kekurangan Yordania di lini tengah berhasil diimbangi dengan baik oleh opsi-opsi berkualitas di lini serang. Musa Al-Taamari dari Rennes dan Ibrahim Sabra dari Lokomotiva Zagreb saat ini merupakan satu-satunya pemain dalam skuad yang bermain di Eropa, dengan Al-Taamari menjadi bagian penting dari kesuksesan Yordania dalam beberapa tahun terakhir. Al-Taamari mencetak gol dan memberikan assist dalam kemenangan bersejarah 2–0 atas Korea Selatan di semifinal Piala Asia AFC 2024.

    Selain Tamari, Mohannad Abu Taha, Yazan Al-Naimat, dan Ali Olwan adalah penyerang lain yang membentuk unit serangan yang kuat bagi Yordania.

    PemainKlub
    Mohannad SemreenAl-Wehdat
    Mohannad Abu TahaAl-Quwa Al-Jawiya
    Musa Al-TaamariRennes
    Yazan Al-NaimatAl-Arabi
    Ali OlwanAl-Sailiya
    Mahmoud Al-MardiAl-Hussein
    Ibrahim SabraLokomotiva Zagreb
  Jordan v Qatar: Final - AFC Asian Cup

    Para pemain bintang Yordania

    Jika Yordania ingin tampil gemilang di panggung terbesar sepak bola dunia, mereka membutuhkan para pemain terbaiknya untuk tampil maksimal. Di lini depan, Musa Al-Taamari akan menjadi ancaman serangan utama Yordania, dengan kemampuan kreatifnya di sayap yang sangat penting bagi upaya serangan tim.

    Bersama Al-Taamari, Yazan Al-Naimat juga akan memainkan peran kunci dalam serangan. Kemampuannya dalam mencetak gol dapat menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Ali Olwan juga telah menjadi sosok penting di lini depan Yordania dan dapat menjadi aset berharga di depan gawang.

    Di lini tengah, Rajaei Ayed akan sangat penting dalam menjaga struktur tim dan memberikan stabilitas, sementara kehadiran Yazan Al-Arab di lini belakang akan sangat penting untuk memperkuat pertahanan.

  FBL-ASIA-2023-MATCH51-JOR-QAT

    Prediksi Susunan Pemain Utama Yordania untuk Piala Dunia 2026

    Di bawah mistar gawang, Abu Laila adalah kiper utama yang tak terbantahkan dan diperkirakan akan menjadi penjaga gawang Yordania di Piala Dunia 2026.

    Di lini belakang, trio Abu Al-Nadi, Yazan Al-Arab, dan Abdallah Nasib membentuk pertahanan tiga orang yang kokoh, dengan masing-masing pemain memiliki kualitas pertahanan yang kuat.

    Di lini tengah, Mohannad Abu Taha dan Ibrahim Sadeh diharapkan mengisi area sayap, sementara Amer Jamous dan Rajaei Ayed akan memainkan peran kunci di lini tengah.

    Di lini depan, Musa Al-Taamari akan menjadi ancaman serangan utama Yordania, dengan Yazan Al-Naimat dan Ali Olwan siap memanfaatkan peluang di dekat gawang.

    Prediksi starting XI Yordania (4-3-3): Abu Laila; Al-Nadi, Al-Arab, Nasib; Saadeh, Jamous, Taha, Ayed; Al-Taamari, Olwan, Al-Naimat.

