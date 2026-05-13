Harry Sherlock

Skuad Uruguay untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Uruguay untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Uruguay telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dan merupakan salah satu tim dengan catatan prestasi terbaik sepanjang sejarah yang akan berlaga di turnamen tersebut. 

Pelatih Marcelo Bielsa membawa timnya finis di peringkat keempat di zona CONMEBOL, sehingga memastikan lolos secara otomatis ke turnamen tersebut. 

Uruguay telah tampil di 14 Piala Dunia yang berbeda, dan memenangkan turnamen tersebut pada dua penampilan pertama mereka: 1930 dan 1950. Mereka juga berpartisipasi dalam turnamen-turnamen berikut: 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018, dan 2022. 

Pada 2022, mereka tersingkir di babak penyisihan grup dan akan berusaha memperbaiki penampilan buruk tersebut. Sejak memenangkan Piala Dunia untuk kedua kalinya pada 1950, Uruguay belum pernah mencapai final lagi; mereka hampir saja melakukannya pada 2010, ketika mereka mencapai babak semifinal, namun akhirnya hanya finis di peringkat keempat.

Bagaimana penampilan mereka pada tahun 2026?

    Penjaga gawang

    Di bawah mistar gawang Uruguay ada kiper veteran Fernando Muslera. Sebagai pemain berpengalaman di Eropa, kiper ini kini membela Estudiantes dan telah mencatatkan lebih dari 130 penampilan untuk timnas. Akan menjadi kejutan besar jika ia tidak diturunkan sebagai kiper Uruguay di Piala Dunia. 

    Namun, ia memiliki beberapa pesaing, terutama Sergio Rochet, yang telah menjadi kiper cadangan yang andal selama beberapa tahun terakhir, serta Franco Israel yang berusia 25 tahun, yang bermain untuk Torino di Italia. 

    Muslera hampir pasti akan bermain, tetapi akan ada persaingan untuk posisi kiper cadangan, jika terjadi masalah kebugaran. 

    PemainKlub
    Fernando MusleraEstudiantes
    Sergio RochetInternacional
    Santiago MeleMonterrey
    Cristopher FiermarinDefensa y Justicia
    Franco IsraelTorino
    Paulo Da CostaPenarol
    Kevin MartinezDanubio
    Bek

    Jose Maria Gimenez tak diragukan lagi merupakan bek andalan Uruguay, yang telah berkembang menjadi salah satu bek terbaik di Eropa selama membela Atletico Madrid. Kini sebagai kapten Uruguay, pemain berusia 31 tahun ini berpotensi mencatatkan 100 penampilan internasionalnya di Piala Dunia.

    Ronald Araujo dari Barcelona adalah bintang kunci lainnya bagi Uruguay dan, meskipun musimnya terganggu oleh cedera, ia telah kembali ke barisan pertahanan Barca dengan mulus menjelang turnamen ini.

    Santiago Bueno, dari Wolves, berharap musim yang buruk yang dialami klubnya tidak membatasi peluangnya untuk dipilih, sementara Mathias Oliveira dari Napoli kemungkinan besar akan dipilih.

    PemainKlub
    Jose Maria GimenezAtletico Madrid
    Matias VinaRiver Plate
    Mathias OliveiraNapoli
    Guillermo VarelaFlamengo
    Ronald AraujoBarcelona
    Sebastian CaceresAmerica
    Joaquin Piquerez Palmeiras
    Santiago BuenoWolves
    Jose Luis RodriguezVasco da Gama
    Marcelo Saracchi Celtic
    Nicolas MarichalDynamo Moskow
    Gelandang

    Lini tengah Uruguay mungkin menjadi kunci harapan mereka untuk meraih kesuksesan di turnamen ini. Federico Valverde sedang dalam performa luar biasa bersama Real Madrid dan akan menjadi sosok penting bagi peluang timnya, sementara Manuel Ugarte dari Manchester United bisa dibilang tampil lebih baik saat membela negaranya daripada saat membela klubnya.

    Gelandang Tottenham, Rodrigo Bentancur, telah mencatatkan lebih dari 70 penampilan untuk negaranya, namun ia mengalami cedera otot paha yang serius dan telah absen sejak Januari. Jika ia bisa pulih tepat waktu, ia kemungkinan besar akan terlibat, namun ia harus berlomba dengan waktu.

    Duo Flamengo, Giorgian de Arrascaeta dan Nicolas de la Cruz, memiliki pemahaman yang sangat baik dan yang pertama bisa menggantikan Bentancur jika ia tidak fit. 

    PemainKlub
    Federico ValverdeReal Madrid
    Manuel UgarteManchester United
    Giorgian de ArrascaetaFlamengo
    Nicolas de la CruzFlamengo
    Maximiliano AraujoSporting CP
    Emiliano MartinezPalmeiras
    Nicolas FonsecaOviedo
    Juan Manuel SanabriaReal Salt Lake
    Rodrigo BentancurTottenham Hotspur
    Nahitan NandezAl-Qadsiah
    Lucas TorreiraGalatasaray
    Para penyerang

    Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Uruguay tidak akan bisa mengandalkan Luis Suárez maupun Edinson Cavani, yang keduanya telah pensiun dari tim nasional.

    Tanpa mereka, Darwin Nunez diharapkan menjadi ujung tombak di Piala Dunia, dan ia memiliki catatan yang cukup baik di level internasional, dengan 13 gol dalam 36 penampilan.

    Namun demikian, tidak ada pengganti yang jelas untuk dua pemain terbaik sepanjang masa negara tersebut. Di sisi lain, Facundo Pellistri, yang memulai kariernya di Manchester United tetapi kini bermain untuk Panathinaikos, akan memberikan dukungan dari sayap saat Bielsa mencari solusi atas kehilangan dua penyerang ikonik tersebut.

    PemainKlub
    Darwin NunezAl-Hilal
    Facundo PellistriPanathinaikos
    Brian RodriguezAmerica
    Facundo TorresAustin FC
    Agustin CanobbioFluminense
    Rodrigo AguirreUANL
    Federico VinasOviedo
    Agustin AlvarezMonza
    Luciano RodriguezNeom
    Cristian OliveiraGremio
    Ignacio LaquintanaHuesca
    Para pemain bintang Uruguay

    Pemain andalan Uruguay tak diragukan lagi adalah Federico Valverde. Gelandang serba bisa ini telah berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia sepak bola, dan telah menyumbang 20 kontribusi gol dalam 42 penampilannya bersama Los Blancos pada musim yang luar biasa ini.

    Fernando Muslera adalah kiper yang sangat berpengalaman yang telah melalui segalanya, sementara Jose Maria Gimenez dan Ronald Araujo dapat membentuk kemitraan bek tengah yang luar biasa. 

    Jika ia bisa kembali bugar, Rodrigo Bentancur menawarkan opsi fisik di posisi No. 6, namun beban yang dipikul Darwin Nunez sangat berat, mengingat ia akan menggantikan peran Suarez dan Cavani di lini depan Uruguay. Jika ia bisa mencetak gol secara konsisten, mungkin tim Amerika Selatan ini memiliki peluang meraih kejayaan untuk pertama kalinya dalam 76 tahun.

    Susunan Pemain Utama Uruguay yang Diprediksi untuk Piala Dunia 2026

    Di bawah mistar gawang Uruguay, Muslera hampir pasti akan menjadi kiper utama. 

    Gimenez dan Araujo, terutama jika yang terakhir dalam kondisi fit, kemungkinan akan berpasangan sebagai bek tengah, sementara Nahitan Nandez, sang gelandang, juga mampu bermain sebagai bek kanan. 

    Valverde dan Bentancur merupakan pasangan gelandang yang kuat, namun sekali lagi, Uruguay akan berharap agar Bentancur dalam kondisi fit. Jika ia tidak dapat membuktikan kebugarannya, Ugarte kemungkinan akan menggantikannya.

    Dan Nunez akan memimpin lini depan saat Uruguay berusaha melewati grup yang sulit yang juga terdiri dari Spanyol, Cape Verde, dan Arab Saudi.

    Prediksi starting XI Uruguay (4-3-3): Muslera; Varela, Gimenez, Araujo, Oliveira; Bentancur, Valverde, de Arrascaeta; Pellistri, Nunez, Rodriguez.