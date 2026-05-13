Skuad Uruguay untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Uruguay telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 dan merupakan salah satu tim dengan catatan prestasi terbaik sepanjang sejarah yang akan berlaga di turnamen tersebut.

Pelatih Marcelo Bielsa membawa timnya finis di peringkat keempat di zona CONMEBOL, sehingga memastikan lolos secara otomatis ke turnamen tersebut.

Uruguay telah tampil di 14 Piala Dunia yang berbeda, dan memenangkan turnamen tersebut pada dua penampilan pertama mereka: 1930 dan 1950. Mereka juga berpartisipasi dalam turnamen-turnamen berikut: 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018, dan 2022.

Pada 2022, mereka tersingkir di babak penyisihan grup dan akan berusaha memperbaiki penampilan buruk tersebut. Sejak memenangkan Piala Dunia untuk kedua kalinya pada 1950, Uruguay belum pernah mencapai final lagi; mereka hampir saja melakukannya pada 2010, ketika mereka mencapai babak semifinal, namun akhirnya hanya finis di peringkat keempat.

Bagaimana penampilan mereka pada tahun 2026?