Pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, berbicara kepada media di Stadion Sukru Saracoglu jelang laga pembuka fase liga Liga Champions melawan Roma. Laga ini menjadi puncak dari kampanye luar biasa ketika Kartal membawa raksasa Turki itu melewati tiga babak kualifikasi untuk mengakhiri absensi 18 tahun dari kompetisi tersebut.

Kini menjalani periode keempatnya sebagai pelatih di klub itu, Kartal menjadi manajer Turki kedua yang membawa Fenerbahce ke fase Liga Champions.

Sang pelatih mengungkapkan kebanggaan besar atas pencapaian itu sekaligus menyatakan keyakinan penuh kepada para pemainnya untuk bersaing di level tertinggi.



