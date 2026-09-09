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'Skuad terkuat dalam sejarah mereka!' - Ismail Kartal kirim peringatan besar sebelum kembali ke Liga Champions
Kartal membawa Fenerbahce kembali ke elite Eropa
Pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, berbicara kepada media di Stadion Sukru Saracoglu jelang laga pembuka fase liga Liga Champions melawan Roma. Laga ini menjadi puncak dari kampanye luar biasa ketika Kartal membawa raksasa Turki itu melewati tiga babak kualifikasi untuk mengakhiri absensi 18 tahun dari kompetisi tersebut.
Kini menjalani periode keempatnya sebagai pelatih di klub itu, Kartal menjadi manajer Turki kedua yang membawa Fenerbahce ke fase Liga Champions.
Sang pelatih mengungkapkan kebanggaan besar atas pencapaian itu sekaligus menyatakan keyakinan penuh kepada para pemainnya untuk bersaing di level tertinggi.
- Giuseppe Maffia
Pelatih memuji 'Roma terkuat dalam sejarah'
Menganalisis lawan pada Kamis, Kartal melontarkan pujian tinggi untuk Roma, yang memasuki pertandingan ini setelah mengawali Serie A dengan sempurna lewat tiga kemenangan dari tiga laga. Ia menggambarkan skuad Italia saat ini sebagai puncak paling tangguh dalam sejarah klub tersebut.
Terlepas dari pedigree lawan, Kartal menegaskan tim teknisnya telah menyelesaikan analisis mendalam untuk menyiapkan pendekatan taktis yang proaktif.
"Mereka memiliki skuad terkuat dalam sejarah mereka," kata Kartal. "Kami akan menampilkan permainan yang seimbang dengan rencana untuk menyerang dan bertahan, bukan sekadar bermain bertahan."
Asensio absen saat Kartal meminta kesabaran
Kartal memberikan kabar tim jelang laga tersebut, dengan mengonfirmasi bahwa penyerang Spanyol Marco Asensio masih menepi karena cedera. Namun, sang manajer menegaskan kembali keyakinannya kepada anggota skuad lainnya untuk tampil maksimal dan menunjukkan kualitas di panggung besar.
Melihat pertandingan ini sebagai duel taktis yang ketat, Kartal secara langsung meminta dukungan berkelanjutan dari para pendukung tuan rumah sepanjang 90 menit.
"Ini adalah pertandingan strategi," tambah Kartal. "Kami meminta para suporter kami untuk tetap sabar dan bersatu mendukung tim hingga peluit akhir."
- PRESSE SPORTS
Rencana permainan yang seimbang disiapkan untuk duel di Istanbul
Fenerbahce menjamu Roma di Stadion Sukru Saracoglu pada Kamis, 10 September, dengan kick-off dijadwalkan pada pukul 19.45 waktu setempat.
Tim asuhan Kartal berupaya memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk mengamankan poin pembuka yang krusial pada fase liga dan melanjutkan momentum mereka di Eropa.
Kedua tim turun ke lapangan dalam kondisi siap untuk pertarungan taktis berisiko tinggi guna memulai kampanye Liga Champions mereka.
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