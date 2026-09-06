Meski muncul pertanyaan mengenai kedalaman lini serang Milan setelah kepergian Alvaro Morata dan Christopher Nkunku, sang manajer dengan cepat menepis semua kekhawatiran.

Berbicara kepada para wartawan, Amorim berkata: "Para pemain saya adalah beberapa yang terbaik di dunia, jadi saya tidak akan mengatakan nilainya delapan atau sembilan. Setiap pemain yang kami datangkan sempurna untuk tim kami, jadi saya beri nilai 10! Saya punya skuad terbaik di dunia.

"Anda harus melihat situasinya, dan kami memahami bahwa dua penyerang dengan karakteristik berbeda bisa saja membantu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi; mungkin kami akan sedikit kekurangan di posisi itu.

"Saya pikir kami juga bisa bermain dengan tiga pemain yang bergantian di lini serang. Seperti yang bisa Anda lihat, kami banyak bermain satu lawan satu di sini, jadi memiliki penyerang dengan profil yang mirip dengan [Christian] Pulisic, misalnya, bisa membantu dalam pertandingan tertentu."