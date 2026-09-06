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'Skuad terbaik di dunia!' - Ruben Amorim memberi nilai 10/10 untuk aktivitas transfer AC Milan jelang laga kontra Juventus
Awal yang sempurna menghadapi ujian
AC Milan menikmati awal musim yang mengesankan dengan kemenangan atas Torino dan Venezia untuk mempertahankan rekor 100 persen mereka di liga. Amorim bisa menorehkan sejarah dengan menjadi pelatih keempat yang memenangi tiga pertandingan pertamanya di Serie A bersama Milan jika mereka mampu mengalahkan Juventus. Perjalanan ke Turin menjadi laga pertama klub sejak bursa transfer ditutup menyusul kepergian Rafael Leao, dengan rekrutan termahal Goncalo Ramos memimpin lini depan setelah membuka rekening golnya di Serie A pada penampilan keduanya dalam kemenangan atas Venezia.
- LaPresse
Bos memberikan penilaian yang sangat positif
Meski muncul pertanyaan mengenai kedalaman lini serang Milan setelah kepergian Alvaro Morata dan Christopher Nkunku, sang manajer dengan cepat menepis semua kekhawatiran.
Berbicara kepada para wartawan, Amorim berkata: "Para pemain saya adalah beberapa yang terbaik di dunia, jadi saya tidak akan mengatakan nilainya delapan atau sembilan. Setiap pemain yang kami datangkan sempurna untuk tim kami, jadi saya beri nilai 10! Saya punya skuad terbaik di dunia.
"Anda harus melihat situasinya, dan kami memahami bahwa dua penyerang dengan karakteristik berbeda bisa saja membantu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi; mungkin kami akan sedikit kekurangan di posisi itu.
"Saya pikir kami juga bisa bermain dengan tiga pemain yang bergantian di lini serang. Seperti yang bisa Anda lihat, kami banyak bermain satu lawan satu di sini, jadi memiliki penyerang dengan profil yang mirip dengan [Christian] Pulisic, misalnya, bisa membantu dalam pertandingan tertentu."
Tanpa takut terhadap Juventus
Juventus juga memulai kampanye domestik mereka dengan sempurna, mengamankan dua clean sheet beruntun melawan Frosinone dan Parma. Amorim menegaskan skuadnya siap secara mental untuk bentrokan besar tersebut. Ia menambahkan: "Jika kami kembali ke pramusim, kami tidak menang, dan tekanan sudah ada. Kami merotasi semua pemain, banyak bepergian, apa pun itu, tetapi kami tidak menang, dan tekanannya sudah ada.
"Setiap pertandingan adalah pertandingan besar bagi klub-klub besar. Tetapi saya memahami ketertarikan terhadap tim seperti Juventus. Ini adalah ujian yang bagus untuk melihat apakah kami telah meningkat dibandingkan pekan lalu. Penting bagi kami untuk bermain baik di kandang lawan melawan tim yang bagus dan pelatih hebat. Saya antusias, saya tidak khawatir. Saya pikir tim saya siap."
- Getty
Duel di Turin menanti sang pemuncak
Duel besar di Turin akan memberikan tolok ukur yang tegas atas ambisi awal musim kedua raksasa menjelang jeda internasional. Amorim harus menemukan cara untuk membongkar lini belakang Juventus yang tangguh dan mencatat nirbobol dalam masing-masing dari dua laga pembuka mereka. Kemenangan pernyataan di markas lawan akan menjaga Milan tetap di puncak klasemen dan menegaskan otoritas taktis sang pelatih di Italia.
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