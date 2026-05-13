Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 Qualifier

Skuad Swiss untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Swiss untuk Piala Dunia FIFA 2026

Terlepas dari masa-masa suram antara tahun 1970 hingga 1990, Swiss telah menjadi peserta tetap Piala Dunia selama bertahun-tahun dan memastikan tempat mereka di Amerika Utara berkat penampilan gemilang di babak kualifikasi.

Berada di grup bersama Kosovo, Slovenia, dan Swedia, Swiss tidak terkalahkan dalam enam pertandingan mereka, memenangkan empat di antaranya dan mencetak total 14 gol untuk finis di puncak klasemen dengan selisih tiga poin. Hadiah mereka adalah grup Piala Dunia yang cukup menguntungkan, di mana mereka akan menghadapi tuan rumah bersama Kanada, Qatar, dan Bosnia dan Herzegovina.

Timnas Swiss tidak memiliki catatan yang luar biasa di panggung global, dengan hasil terbaik mereka adalah lolos ke perempat final pada tahun 1934 dan 1954. Mereka juga tersingkir di babak 16 besar pada tiga Piala Dunia terakhir, namun dengan sejumlah pemain berpengalaman dan beberapa talenta muda yang menjanjikan dalam skuad mereka, Swiss berpotensi menjadi kuda hitam yang mampu melaju jauh ke babak gugur, meskipun nama-nama terkenal seperti Xherdan Shaqiri, Yann Sommer, dan Haris Seferovic telah pensiun dari level internasional.

Dengan kehadiran tokoh-tokoh utama seperti Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, dan Granit Xhaka dalam skuad Swiss, ada banyak pengetahuan dan keahlian yang tersedia bagi pelatih kepala Murat Yakin, yang juga akan berupaya memaksimalkan kemampuan para penyerang berbakat namun sulit diprediksi ini.

    Penjaga gawang

    Yann Sommer telah mengokohkan posisinya sebagai kiper utama Swiss selama lebih dari satu dekade. Namun, keputusannya untuk pensiun dari tim nasional dua tahun lalu telah membuka peluang bagi Gregor Kobel dari Borussia Dortmund untuk mengambil alih peran utama setelah lama menjadi kiper cadangan. Yvon Mvogo dan Marvin Keller, yang masing-masing bermain untuk Lorient dan Young Boys, diperkirakan akan mengisi posisi kiper cadangan.

    PemainKlub
    Gregor KobelBorussia Dortmund
    Yvon MvogoLorient
    Marvin KellerYoung Boys
    Bek

    Di lini belakang, manajer Yakin akan mengandalkan Manuel Akanji dan Ricardo Rodriguez sebagai dua pemain berpengalaman andalannya untuk menjaga pertahanan tetap kokoh. Akanji, yang kini bermain untuk Inter Milan, sudah tidak asing lagi bagi para penggemar Liga Premier setelah memenangkan tujuh trofi besar bersama Manchester City, sementara Rodriguez sebelumnya dikenal sebagai mesin assist berkat umpan-umpan berbahayanya dari posisi bek kiri, meskipun statistiknya saat ini tidak seimpresif angka-angka yang ia catat saat masih bermain untuk Wolfsburg pada tahun 2010-an.

    Kemungkinan besar, Nico Elvedi akan berpasangan dengan Akanji di posisi bek tengah, yang telah menjadi andalan di lini pertahanan Borussia Monchengladbach sejak bergabung dengan tim Jerman tersebut dari FC Zurich, sementara Silvan Widmer dari Mainz diperkirakan akan mengisi posisi bek kanan. Kedalaman skuad di posisi lain juga cukup memadai, dengan Miro Muheim, Eray Comert, Luca Jaquez, dan Aurele Amenda yang semuanya bermain di lima liga teratas Eropa.

    PemainKlub
    Miro MuheimHamburg
    Silvan WidmerMainz
    Nico ElvediBorussia Mönchengladbach
    Manuel AkanjiBorussia Monchengladbach
    Ricardo RodriguezReal Betis
    Eray ComertValencia
    Luca JaquezStuttgart
    Aurele AmendaEintracht Frankfurt
    Gelandang

    Granit Xhaka hampir pasti akan diturunkan sebagai kapten di lini tengah, kecuali jika bintang Sunderland ini harus absen karena cedera menjelang akhir musim. Mantan gelandang Arsenal ini menunjukkan kepemimpinan yang kuat di lini tengah dan akan mendapat dukungan dalam hal mobilitas dari pemain seperti Remo Freuler dan Michel Aebischer.

    Denis Zakaria tidak berhasil menunjukkan performa terbaiknya selama masa singkatnya di Chelsea, tetapi penampilannya yang cukup konsisten bersama Monaco membuatnya tetap masuk dalam skuad Swiss, sementara dukungan akan diberikan oleh Johan Manzambi dari Freiburg, yang bisa dibilang sebagai prospek paling menjanjikan di negaranya pada usia 20 tahun, serta Djibril Sow dari Sevilla dan Vincent Sierro dari Al-Shabab, di antara yang lainnya.

    PemainKlub
    Denis ZakariaMonaco
    Remo FreulerBologna
    Johan ManzambiFreiburg
    Granit XhakaSunderland
    Joel MonteiroYoung Boys
    Djibril SowSevilla
    Vincent SierroAl-Shabab
    Alvyn SanchesYoung Boys
    Michel AebischerPisa
    Fabian RiederAugsburg
    Filip UgrinicValencia
    Ardon JashariAC Milan
    Para penyerang

    Swiss memiliki beberapa opsi berbeda di lini depan, namun pemain andalan mereka kemungkinan besar adalah bintang Rennes, Breel Embolo. Pemain berusia 29 tahun ini memang tak pernah mendapatkan transfer besar yang sempat diramalkan saat masih membela Basel dan kemudian Schalke, namun ia jarang mengecewakan negaranya dan memiliki pengalaman mencetak gol di turnamen internasional, terutama saat mencetak gol ke gawang Inggris di Euro 2024 sebelum timnya tersingkir melalui adu penalti.

    Dan Ndoye menjalani musim pertamanya yang tenang di Nottingham Forest, tetapi keserbagunaan dan dribelnya yang eksplosif mungkin akan menarik perhatian di Amerika Utara, sementara posisi dan pergerakan Ruben Vargas selalu membuatnya menjadi ancaman di kotak penalti lawan.

    PemainKlub
    Breel EmboloRennes
    Dan NdoyeNottingham Forest
    Ruben VargasSevilla
    Para pemain bintang Swiss

    Para pemain kunci Swiss adalah mereka yang kemungkinan besar akan tampil di turnamen internasional terakhir mereka musim panas ini. Granit Xhaka sudah berpengalaman dan hampir mencapai 150 penampilan bersama tim nasional. Ia pasti ingin meninggalkan jejak—mungkin dengan tendangan spektakuler dari jarak jauh berkat kemampuannya dalam menendang bola—namun Breel Embolo-lah yang akan memikul beban utama dalam mencetak gol di Amerika Utara.

    Dia akan membutuhkan dukungan dari Ricardo Rodriguez, yang mampu menciptakan peluang dari posisi bek kiri, serta pemain sayap Dan Ndoye dan Ruben Vargas.

    Gregor Kobel juga telah membangun reputasi yang baik berkat penampilannya bersama Dortmund di Jerman dan akan menjadi salah satu kiper paling andal di Piala Dunia. Dia harus mengisi posisi yang ditinggalkan Sommer, tetapi dia lebih dari mampu melakukan penyelamatan penting saat dibutuhkan.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Swiss untuk Piala Dunia 2026

    Swiss sering berganti-ganti antara formasi 4-3-3 dan 4-2-3-1, tetapi kemungkinan besar formasi yang pertama lah yang akan digunakan di Amerika Utara selama musim panas ini.

    Kobel akan menjadi penjaga gawang dengan Akanji dan Rodriguez sebagai bagian dari barisan belakang, sementara Xhaka kemungkinan akan berduet dengan Freuler dan Sow di lini tengah.

    Di lini depan, Ndoye dan Vargas akan berusaha memberikan peluang mencetak gol kepada striker tengah Embolo sambil bergerak dari sayap untuk melepaskan tembakan sendiri.

    Prediksi susunan pemain awal Swiss (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Ndoye, Embolo, Vargas.

