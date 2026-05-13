Skuad Swiss untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Terlepas dari masa-masa suram antara tahun 1970 hingga 1990, Swiss telah menjadi peserta tetap Piala Dunia selama bertahun-tahun dan memastikan tempat mereka di Amerika Utara berkat penampilan gemilang di babak kualifikasi.

Berada di grup bersama Kosovo, Slovenia, dan Swedia, Swiss tidak terkalahkan dalam enam pertandingan mereka, memenangkan empat di antaranya dan mencetak total 14 gol untuk finis di puncak klasemen dengan selisih tiga poin. Hadiah mereka adalah grup Piala Dunia yang cukup menguntungkan, di mana mereka akan menghadapi tuan rumah bersama Kanada, Qatar, dan Bosnia dan Herzegovina.

Timnas Swiss tidak memiliki catatan yang luar biasa di panggung global, dengan hasil terbaik mereka adalah lolos ke perempat final pada tahun 1934 dan 1954. Mereka juga tersingkir di babak 16 besar pada tiga Piala Dunia terakhir, namun dengan sejumlah pemain berpengalaman dan beberapa talenta muda yang menjanjikan dalam skuad mereka, Swiss berpotensi menjadi kuda hitam yang mampu melaju jauh ke babak gugur, meskipun nama-nama terkenal seperti Xherdan Shaqiri, Yann Sommer, dan Haris Seferovic telah pensiun dari level internasional.

Dengan kehadiran tokoh-tokoh utama seperti Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, dan Granit Xhaka dalam skuad Swiss, ada banyak pengetahuan dan keahlian yang tersedia bagi pelatih kepala Murat Yakin, yang juga akan berupaya memaksimalkan kemampuan para penyerang berbakat namun sulit diprediksi ini.