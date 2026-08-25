Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Skuad sudah tertutup' - Jose Mourinho menepis pembicaraan transfer Real Madrid, tetapi mengakui kepergian pada akhir musim panas masih mungkin terjadi
Mourinho tetap puas meski gagal mendapatkan Rodri
Mourinho dengan tegas menegaskan bahwa skuadnya "sudah tertutup" untuk bursa transfer musim panas, mengirimkan pesan jelas bahwa ia tidak mengharapkan ada lagi pemain yang datang ke Santiago Bernabeu. Meski musim panas di Santiago Bernabeu diwarnai perubahan besar, sorotan tetap tertuju pada kegagalan klub mengamankan sejumlah target tertentu, terutama di lini tengah. Namun, Mourinho cepat meredam anggapan adanya frustrasi terkait upaya rekrutmen klub, bahkan setelah gagal mendapatkan gelandang Rodri, yang pada akhirnya memilih bergabung dengan rival sengit Barcelona.
Berbicara menjelang laga La Liga Real Madrid melawan Real Sociedad, manajer legendaris itu menanggapi spekulasi yang terus bergulir soal aktivitas transfer klub ibu kota tersebut. "Bagi saya, skuad ini sudah tertutup, tetapi bursa masih terbuka, Anda tidak pernah tahu apakah seorang pemain akan datang dan berkata, 'Saya sudah dua kali dicadangkan dan saya ingin pergi'," kata Mourinho kepada wartawan. "Secara teori tidak (ada kesepakatan lagi)... tetapi sesuatu selalu bisa terjadi... Di kepala saya, skuad ini sudah benar-benar tertutup, dan saya tidak meminta siapa pun. Saya sangat senang dengan para pemain yang saya miliki."
- Getty Images
Mengatasi kekosongan di lini tengah setelah penolakan Rodri
Kegagalan mendapatkan Rodri membuat sorotan tertuju pada lini tengah Madrid, yang telah mengalami perubahan mendasar sejak kepergian Luka Modric dan Toni Kroos. Para pengkritik menyoroti bahwa tanpa jangkar bertahan tradisional, tim itu terkadang kesulitan mempertahankan tingkat kontrol yang sama seperti yang mereka nikmati sepanjang dekade sebelumnya. Namun, Mourinho tetap yakin dengan perangkat yang dimilikinya, setelah lebih dulu mengintegrasikan mantan playmaker Manchester City Bernardo Silva ke ruang mesin yang telah diperbarui bersama Federico Valverde.
Mourinho menjelaskan bahwa ia tidak melihat para gelandangnya melalui lensa peran tradisional, dengan mengatakan: "Saya tidak ingin mengidentifikasi [Aurelien] Tchouameni sebagai No. 6, [Eduardo] Camavinga No. 6, Fede No. 8, Bernardo No. 10... semuanya melebur selama pertandingan."
Mourinho baru dan fleksibilitas taktik
Merefleksikan sikapnya sendiri, pria yang dulu dikenal sebagai 'The Special One' itu mengakui bahwa ia sedang berusaha menjaga ketenangan yang lebih besar di area teknis dan di depan kamera. Ia memuji para pemainnya atas etos kerja mereka, seraya menilai bahwa komitmen mereka membantunya menjaga emosinya tetap terkendali. Namun, ia juga berbicara tentang tantangan taktis untuk menempatkan bintang seperti Kylian Mbappe, Vinicius, dan Jude Bellingham dalam starting XI yang sama, dan memandangnya sebagai "masalah mewah" yang harus dipecahkan oleh manajer mana pun.
"Masalah bagi seorang pelatih bukanlah memiliki pemain-pemain top, atau bagaimana jika salah satu dari mereka cedera. Saya mengalami masalah itu dalam beberapa tahun terakhir, karena tidak berada di klub-klub terbaik di Eropa. Saya ingin ketiganya bermain bersama; kualitas positif mereka menutupi kekurangan dalam pemahaman taktis yang mungkin mereka miliki. Di situlah saya bisa membantu."
- Getty Images
Kabar terbaru cedera Tchouameni dan keseimbangan lini tengah
Kebugaran Tchouameni menjadi sorotan besar lainnya, dengan pemain asal Prancis itu absen dari latihan menjelang laga melawan Sociedad. Mourinho menjelaskan bahwa gelandang tersebut tidak mengalami kemunduran baru, melainkan masalah yang masih tersisa akibat jadwal berat yang tidak memberinya waktu untuk pulih dengan semestinya.
"Dia punya masalah, waktu liburan tidak cukup (baginya untuk pulih), melihat pertandingan yang semakin dekat, sang pemain ingin mencoba... tetapi kami memutuskan bahwa Anda tidak bisa memulai musim dalam keadaan menderita," jelas Mourinho. "Anda bisa mengakhiri musim dalam keadaan menderita, dua bulan terakhir, tetapi Anda tidak bisa memulai pada Agustus dalam kondisi tidak 100 persen. Jadi kami memutuskan bersama dia, staf, departemen medis, untuk membuatnya kembali saat sudah 100 persen. Kami akan menunggu sepekan, dua pekan, berapa pun yang diperlukan."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami