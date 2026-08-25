Mourinho dengan tegas menegaskan bahwa skuadnya "sudah tertutup" untuk bursa transfer musim panas, mengirimkan pesan jelas bahwa ia tidak mengharapkan ada lagi pemain yang datang ke Santiago Bernabeu. Meski musim panas di Santiago Bernabeu diwarnai perubahan besar, sorotan tetap tertuju pada kegagalan klub mengamankan sejumlah target tertentu, terutama di lini tengah. Namun, Mourinho cepat meredam anggapan adanya frustrasi terkait upaya rekrutmen klub, bahkan setelah gagal mendapatkan gelandang Rodri, yang pada akhirnya memilih bergabung dengan rival sengit Barcelona.

Berbicara menjelang laga La Liga Real Madrid melawan Real Sociedad, manajer legendaris itu menanggapi spekulasi yang terus bergulir soal aktivitas transfer klub ibu kota tersebut. "Bagi saya, skuad ini sudah tertutup, tetapi bursa masih terbuka, Anda tidak pernah tahu apakah seorang pemain akan datang dan berkata, 'Saya sudah dua kali dicadangkan dan saya ingin pergi'," kata Mourinho kepada wartawan. "Secara teori tidak (ada kesepakatan lagi)... tetapi sesuatu selalu bisa terjadi... Di kepala saya, skuad ini sudah benar-benar tertutup, dan saya tidak meminta siapa pun. Saya sangat senang dengan para pemain yang saya miliki."