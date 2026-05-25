Skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026 telah diumumkan: Lamine Yamal menjadi salah satu dari DELAPAN bintang Barcelona dalam daftar 26 pemain, sementara Real Madrid mengalami penolakan bersejarah
Dominasi Barcelona dan pengucilan Real Madrid
Dalam langkah yang mengejutkan ibu kota, untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, tidak akan ada pemain Real Madrid asal Spanyol yang masuk dalam skuad tim nasional untuk turnamen tersebut. Penyingkiran bersejarah ini terjadi karena De la Fuente sangat mengandalkan juara La Liga, Barcelona, yang menempatkan delapan pemainnya dalam daftar akhir yang terdiri dari 26 orang.
Daftar lengkap bintang-bintang Barca yang akan bertolak ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mencakup Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, dan Yamal. Ini adalah seleksi yang menghargai kesuksesan domestik raksasa Catalan tersebut, sementara pemain seperti Dean Huijsen dan veteran Dani Carvajal dari Real Madrid tidak masuk dalam daftar.
De la Fuente membela predikat 'favorit'
De la Fuente yakin bahwa tim Spanyol asuhannya memiliki kemampuan untuk mengulangi kesuksesan negara tersebut pada tahun 2010. Dalam pernyataannya awal bulan ini, sang pelatih kepala sangat optimis mengenai peluang Spanyol, dan menempatkan mereka di puncak hierarki sepak bola internasional bersama tim-tim raksasa lainnya di dunia.
“Kita harus tetap waspada, meskipun menjadi favorit,” kata pria berusia 64 tahun itu. “Kita harus tetap rendah hati. Saya tidak menghindar, kami memang favorit, tetapi kami sama favoritnya dengan Inggris atau Prancis.” Ia juga mengakui kesulitan dalam menyaring pilihan, sambil menambahkan: “Proses paling kritis adalah mencari pemain, tetapi bagian yang paling menyakitkan adalah mencoret pemain yang cukup bagus untuk masuk ke dalam skuad.”
Pemain yang absen dan cedera yang menimpa pemain bintang
Tidak hanya absennya para bintang Real Madrid yang menjadi bahan pembicaraan, karena beberapa nama besar juga tidak masuk skuad akibat kombinasi antara pertimbangan taktis dan masalah kebugaran. Fermin Lopez mungkin adalah yang paling sial di antara mereka, setelah harus absen akibat patah tulang metatarsal kelima di kaki kanannya saat Barcelona baru-baru ini menang 3-1 atas Real Betis. Nico Williams berhasil masuk skuad akhir meskipun baru saja pulih dari cedera di akhir musim bersama Athletic Club.
Skuad ini menampilkan perpaduan talenta dari Liga Premier, termasuk trio Arsenal David Raya, Martin Zubimendi, dan Mikel Merino, bersama dengan Rodri dari Manchester City.
Skuad lengkap Spanyol yang terdiri dari 26 pemain
Spanyol akan menyempurnakan persiapan mereka melalui laga persahabatan melawan Irak dan Meksiko sebelum memasuki jadwal Grup H Piala Dunia, di mana mereka akan berhadapan dengan Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Kedalaman skuad di lini tengah tetap menjadi kekuatan utama Spanyol, dengan Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, dan Zubimendi menjadi motor penggerak bagi para pemain kreatif di lini depan.
Skuad lengkapnya adalah sebagai berikut:
Penjaga gawang: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia.
Bek: Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric Garcia, Marcos Llorente, Pedro Porro.
Gelandang: Pedri, Fabian Ruiz, Martin Zubimendi, Gavi, Rodrigo Hernandez, Alex Baena, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal.
Penyerang: Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Victor Munoz, Lamine Yamal.