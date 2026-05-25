Skuad Spanyol untuk Piala Dunia 2026 telah diumumkan: Lamine Yamal menjadi salah satu dari DELAPAN bintang Barcelona dalam daftar 26 pemain, sementara Real Madrid mengalami penolakan bersejarah

Dalam langkah yang mengejutkan ibu kota, untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, tidak akan ada pemain Real Madrid asal Spanyol yang masuk dalam skuad tim nasional untuk turnamen tersebut. Penyingkiran bersejarah ini terjadi karena De la Fuente sangat mengandalkan juara La Liga, Barcelona, yang menempatkan delapan pemainnya dalam daftar akhir yang terdiri dari 26 orang.

Daftar lengkap bintang-bintang Barca yang akan bertolak ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mencakup Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, dan Yamal. Ini adalah seleksi yang menghargai kesuksesan domestik raksasa Catalan tersebut, sementara pemain seperti Dean Huijsen dan veteran Dani Carvajal dari Real Madrid tidak masuk dalam daftar.











