Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Skuad Skotlandia untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang berhasil lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Skotlandia untuk Piala Dunia FIFA 2026

Setelah sekian lama absen dari panggung internasional, masa-masa indah tampaknya kembali menghampiri Skotlandia.

Setelah memanjakan para pendukung Tartan Army dengan dua Kejuaraan Eropa berturut-turut setelah beberapa kampanye kualifikasi yang dramatis, tim asuhan Steve Clarke berhasil melangkah lebih jauh dengan memuncaki grup yang berisi Denmark, Yunani, dan Belarus untuk memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dengan kemenangan menegangkan 4-2 atas Denmark di Hampden Park.

Ada optimisme dan momentum yang luar biasa dalam skuad, tetapi Skotlandia tidak akan datang hanya untuk mengisi kuota di musim panas. Mereka berambisi untuk lolos dari fase grup, setelah gagal melakukannya di Euro 2020 maupun Euro 2024, dan memiliki skuad yang diisi oleh pemain berpengalaman serta pemain dari liga-liga top di Eropa.

Tentu saja ini tidak akan mudah. Mereka tergabung di Grup C, di mana mereka akan menghadapi Brasil - yang belum pernah mereka kalahkan sebelumnya - Maroko, dan Haiti. Ini adalah tugas yang menakutkan, tetapi Skotlandia memiliki skuad yang tepat setelah bertahun-tahun pengembangan untuk benar-benar berjuang mencapai babak gugur.

    Penjaga gawang

    Mungkin terlihat seolah-olah Craig Gordon sudah berkiprah selama 20 tahun — tepatnya 22 tahun sejak debutnya bersama Skotlandia — namun ia tetap menjadi kiper dengan peluang terbesar untuk mengenakan jersey nomor 1 Skotlandia musim panas ini. Namun, mantan penjaga gawang Sunderland ini tidak masuk dalam skuad bulan Maret karena cedera bahu, sehingga pemain lain mendapat kesempatan untuk membuktikan diri. Di antaranya adalah kiper cadangan Nottingham Forest, Angus Gunn, dan Liam Kelly dari Rangers, yang keduanya terpilih sebagai bagian dari skuad yang terdiri dari 26 pemain.

    PemainKlub
    Angus GunnNottingham Forest
    Liam KellyRangers
    Craig GordonHearts
    Bek

    Inti pertahanan Skotlandia telah lama bermain bersama di level internasional, yang akan membantu dalam hal organisasi saat Piala Dunia nanti. Kapten Andy Robertson masih rutin bermain untuk Liverpool dan seharusnya dalam kondisi prima menjelang musim panas ini, sementara rekan setimnya di sisi kiri, Kieran Tierney, kini menikmati banyak menit bermain bersama Celtic setelah beberapa tahun terakhir yang sulit bersama Arsenal.

    Grant Hanley dan Scott McKenna diharapkan dapat menjaga pertahanan tengah tetap rapi dan teratur, sementara Aaron Hickey dari Brentford dapat memberikan kecepatan dan dorongan dari posisi bek kanan. Juga termasuk dalam skuad akhir adalah pemain seperti Nathan Patterson, Jack Hendry, dan Anthony Ralston. 

    PemainKlub
    Andy RobertsonLiverpool
    Grant HanleyHibernian
    Kieran TierneyCeltic
    Scott McKennaDinamo Zagreb
    Jack HendryAl-Ettifaq
    Anthony RalstonCeltic
    Nathan PattersonEverton
    John SouttarRangers
    Dominic HyamWrexham
    Aaron HickeyBrentford
    Gelandang

    Skotlandia jelas diuntungkan oleh keputusan transfer sejumlah gelandang, dengan tiga pemain inti kini berkarier di Serie A Italia. Nama yang paling menonjol tentu saja Scott McTominay, yang sedang menikmati masa kejayaannya bersama Napoli bersama Billy Gilmour, yang juga pindah ke Stadio Diego Armando Maradona pada musim panas 2024. Lewis Ferguson dari Bologna juga berhasil masuk dalam skuad akhir.

    John McGinn tetap menjadi roda penggerak penting dalam mesin Skotlandia. Pemain Aston Villa yang pekerja keras ini secara konsisten tampil gemilang saat dibutuhkan negaranya dan akan bertekad untuk mencetak gol pertamanya di turnamen internasional besar. Ryan Christie dari Bournemouth akan menawarkan banyak pengalaman di Liga Premier, sementara Kenny McLean menambah pengalaman dengan usianya yang 34 tahun.

    PemainKlub
    John McGinnAston Villa
    Scott McTominayNapoli
    Ryan ChristieBournemouth
    Kenny McLeanNorwich City
    Billy GilmourNapoli
    Lewis FergusonBologna
    Para penyerang

    Skotlandia menghadapi masalah yang sama dengan sejumlah negara peserta Piala Dunia musim panas ini, yaitu mereka tidak memiliki penyerang yang sangat produktif di lini depan. Namun, mereka memiliki pemain-pemain yang gigih dan berkomitmen penuh, seperti Lyndon Dykes dan Che Adams yang berharap mendapat kesempatan bermain di lini serang.

    George Hirst dan Findlay Curtis masuk dalam skuad bulan Maret, tetapi mereka hanya mencetak satu gol internasional, yang menunjukkan kurangnya kedalaman yang dimiliki manajer Clarke di posisi penyerang. Lawrence Shankland telah menjalani musim yang luar biasa bersama Hearts dan mungkin akan masuk dalam starting XI di Amerika Utara, sementara kecepatan luar biasa Ben Gannon-Doak bisa menjadi pembeda jika ia dapat membuktikan kebugarannya selama beberapa bulan ke depan.

    PemainKlub
    Lyndon DykesCharlton Athletic
    Che AdamsTorino
    George HirstIpswich Town
    Lawrence ShanklandHearts
    Lawrence ShanklandHearts
    Ben Gannon-DoakBournemouth
    Ross StewartSouthampton
    Para pemain bintang Skotlandia

    Scott McTominay jelas merupakan nama bintang di skuad Skotlandia. Gelandang ini sempat menunjukkan sekilas potensi mencetak golnya saat membela Manchester United dan kini telah naik level selama berkarier di Napoli. John McGinn akan memainkan peran yang sangat penting di sampingnya, menambah ancaman gol dari lini tengah.

    Skotlandia akan memiliki banyak pekerjaan bertahan di Piala Dunia, terutama dalam pertandingan melawan Brasil dan Maroko di babak penyisihan grup, sehingga pemain seperti Andy Robertson dan Kieran Tierney harus lebih dari sekadar waspada di area sayap di lini belakang.

    Craig Gordon akan menjadi salah satu pemain tertua dalam sejarah Piala Dunia pria jika, seperti yang diharapkan, ia tampil di Amerika Utara, tetapi tidak ada keraguan mengenai keandalannya mengingat beberapa penyelamatan dan penampilan yang ia tunjukkan dalam beberapa tahun terakhir.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Skotlandia untuk Piala Dunia 2026

    Clarke cenderung lebih sering menggunakan formasi 4-2-3-1 dalam jeda internasional belakangan ini, menjauh dari formasi tiga bek yang sebelumnya sangat berhasil bagi tim Skotlandia. Formasi saat ini memberikan kebebasan lebih besar kepada pemain seperti McGinn dan McTominay untuk melakukan serangan ke depan saat ada peluang, namun tetap berlandaskan pada etos permainan yang disiplin dan penuh dedikasi.

    Akan ada cukup banyak waktu untuk bertahan dan menunggu peluang untuk menyerang, tetapi ini adalah taktik yang telah berhasil bagi Skotlandia di masa lalu dan mungkin akan berhasil lagi musim panas ini.

    Prediksi susunan pemain awal Skotlandia (4-2-3-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson, McGinn; Christie, McTominay, Gannon-Doak; Shankland.

