Skuad Skotlandia untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Setelah sekian lama absen dari panggung internasional, masa-masa indah tampaknya kembali menghampiri Skotlandia.

Setelah memanjakan para pendukung Tartan Army dengan dua Kejuaraan Eropa berturut-turut setelah beberapa kampanye kualifikasi yang dramatis, tim asuhan Steve Clarke berhasil melangkah lebih jauh dengan memuncaki grup yang berisi Denmark, Yunani, dan Belarus untuk memastikan tempat mereka di Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dengan kemenangan menegangkan 4-2 atas Denmark di Hampden Park.

Ada optimisme dan momentum yang luar biasa dalam skuad, tetapi Skotlandia tidak akan datang hanya untuk mengisi kuota di musim panas. Mereka berambisi untuk lolos dari fase grup, setelah gagal melakukannya di Euro 2020 maupun Euro 2024, dan memiliki skuad yang diisi oleh pemain berpengalaman serta pemain dari liga-liga top di Eropa.

Tentu saja ini tidak akan mudah. Mereka tergabung di Grup C, di mana mereka akan menghadapi Brasil - yang belum pernah mereka kalahkan sebelumnya - Maroko, dan Haiti. Ini adalah tugas yang menakutkan, tetapi Skotlandia memiliki skuad yang tepat setelah bertahun-tahun pengembangan yang baik untuk benar-benar berjuang mencapai babak gugur.