Skuad Senegal untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Senegal akan berlaga di Piala Dunia 2026 setelah baru saja melewati turnamen Piala Afrika yang kontroversial dan kacau. Singa Terranga memang mengalahkan Maroko di final, namun pertandingan tersebut diwarnai insiden memalukan ketika para pemain Senegal meninggalkan lapangan setelah tuan rumah diberi hadiah penalti. Gelar juara Senegal pun dicabut setelah dewan banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) memutuskan bahwa mereka dianggap kalah karena meninggalkan lapangan tanpa izin wasit.

Di tengah kekacauan tersebut, manajer Pape Thiaw kini membawa timnya ke turnamen besar lainnya dan menghadapi babak penyisihan grup yang berat. The Lions of Terranga akan berhadapan dengan dua penyerang terbaik di dunia, karena Senegal akan bertanding melawan Prancis yang diperkuat Kylian Mbappe dan Norwegia yang diperkuat Erling Haaland di Grup I.

Namun, ini adalah penampilan ketiga berturut-turut Senegal di Piala Dunia dan ada banyak pengalaman di seluruh skuad. Prestasi terbaik The Lions of Terranga adalah mencapai perempat final pada 2002, dan Senegal seharusnya menjadi salah satu tim Afrika terkuat di turnamen kali ini.

Menjelang ajang bergengsi tahun 2026, GOAL meninjau skuad potensial yang mungkin akan bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.