Skuad Senegal untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Senegal
World Cup

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Senegal untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Senegal akan berlaga di Piala Dunia 2026 setelah baru saja melewati turnamen Piala Afrika yang kontroversial dan kacau. Singa Terranga memang mengalahkan Maroko di final, namun pertandingan tersebut diwarnai insiden memalukan ketika para pemain Senegal meninggalkan lapangan setelah tuan rumah diberi hadiah penalti. Gelar juara Senegal pun dicabut setelah dewan banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) memutuskan bahwa mereka dianggap kalah karena meninggalkan lapangan tanpa izin wasit.

Di tengah kekacauan tersebut, manajer Pape Thiaw kini membawa timnya ke turnamen besar lainnya dan menghadapi babak penyisihan grup yang berat. The Lions of Terranga akan berhadapan dengan dua penyerang terbaik di dunia, karena Senegal akan bertanding melawan Prancis yang diperkuat Kylian Mbappe dan Norwegia yang diperkuat Erling Haaland di Grup I.

Namun, ini adalah penampilan ketiga berturut-turut Senegal di Piala Dunia dan ada banyak pengalaman di seluruh skuad. Prestasi terbaik The Lions of Terranga adalah mencapai perempat final pada 2002, dan Senegal seharusnya menjadi salah satu tim Afrika terkuat di turnamen kali ini.

Menjelang ajang bergengsi tahun 2026, GOAL meninjau skuad potensial yang mungkin akan bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    Penjaga gawang

    Mantan kiper Chelsea, Edouard Mendy, adalah kiper utama Senegal dan dipastikan akan kembali menjadi penjaga gawang di Piala Dunia. Mendy kembali tampil mengesankan di Piala Afrika saat Senegal berhasil menjuarai turnamen tersebut, dan kini ia bersiap untuk tampil di Piala Dunia keduanya. Di usianya yang kini 34 tahun, ia menjadi sosok berpengalaman di barisan pertahanan dan didukung dengan baik oleh Yehvann Diouf serta Mory Diaw.

    PemainKlub 
    Yehvann DioufNice
    Edouard MendyAl-Ahli
    Mory Diaw Le Havre
    Bek

    Senegal memiliki barisan pertahanan yang kokoh, sebagaimana terbukti dalam kemenangan mereka di Piala Afrika. Singa Terranga hanya kebobolan dua gol dalam perjalanan mereka meraih gelar juara, namun mereka mungkin akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat di Piala Dunia karena harus berhadapan dengan dua penyerang paling tajam saat ini di babak penyisihan grup.

    Kalidou Koulibaly tetap menjadi pemain kunci di jantung pertahanan, namun di usia 34 tahun, ia mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Koulibaly absen di final AFCON karena skorsing dan cedera, serta diusir dari lapangan pada babak penyisihan grup saat melawan Benin, yang mungkin menjadi pertanda buruk bagi Senegal.

    Barisan belakang tim ini diperkirakan akan didominasi pemain Ligue 1, dengan Moussa Niakhate dari Lyon dan bintang Monaco Krepin Diatta yang dipastikan masuk skuad. Liga Premier juga terwakili dengan baik melalui El Hadji Malick Diouf dari West Ham dan Mamadou Sarr dari Chelsea.

    Nobel Mendy dari Rayo Vallecano sedang berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad dan menerima panggilan internasional pertamanya untuk pertandingan persahabatan bulan Maret melawan Peru dan Gambia.

    PemainKlub 
    Krepin DiattaMonaco
    Mamadou SarrChelsea
    Kalidou KoulibalyAl-Hilal
    Ismail JakobsGalatasaray
    Moussa NiakhateLyon
    Antoine MendyNice
    El Hadji Malick DioufWest Ham United
    Abdoulaye SeckMaccabi Haifa
    Nobel Mendy Rayo Vallecano
    Gelandang

    Senegal akan dapat menyambut kembalinya Pape Sarr dan Habib Diarra yang telah pulih dari cedera tepat pada waktunya untuk Piala Dunia. Keduanya absen saat Senegal menjuarai Piala Afrika, namun diperkirakan sudah dalam kondisi prima untuk turnamen musim panas ini.

    Keduanya bukanlah satu-satunya bintang Liga Premier yang akan masuk dalam skuad Senegal untuk turnamen tersebut. Idrissa Gueye, Ismailia Sarr, dan Iliman Ndiaye juga dipastikan akan dipanggil, sehingga Thiaw memiliki banyak pilihan pemain kelas atas di lini tengah. Ndiaye khususnya akan berlaga di Piala Dunia setelah menjalani musim yang mengesankan di liga utama Inggris, yang memicu spekulasi tentang kepindahannya dengan nilai transfer besar pada musim panas nanti.

    Bintang La Liga Pape Gueye dan Pathe Ciss juga diperkirakan masuk dalam daftar dan akan memberikan banyak pengalaman level atas bagi Senegal.

    PemainKlub 
    Idrissa GueyeEverton
    Habib DiarraSunderland
    Pape GueyeVillarreal
    Iliman Ndiaye Everton
    Pathe Ciss Rayo Vallecano
    Lamine CamaraMonaco
    Pape Matar Sarr Tottenham
    Ismaila Sarr Crystal Palace
    Para penyerang

    Senegal tentu tak akan kekurangan daya serang, dengan penyerang Al-Nassr Sadio Mane dan bintang Bayern Munich Nicolas Jackson yang diperkirakan akan memimpin lini serang pada musim panas ini.

    Mane adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa Senegal dengan 51 gol dan juga salah satu pemain paling berprestasi dalam sejarah negara tersebut setelah memenangkan gelar Liga Premier dan Liga Champions bersama Liverpool.

    Pemain muda PSG yang menjanjikan, Ibrahim Mbaye, mungkin menjadi opsi yang baik dari bangku cadangan bagi Senegal, sementara Cherif Ndiaye, Boulaye Dia, dan Habib Diallo juga berharap mendapat panggilan. Mamadou Diakhon juga menjadi kuda hitam dalam skuad setelah mendapat panggilan pertamanya pada bulan Maret.

    Bamba Dieng juga secara mengejutkan kembali ke skuad menjelang turnamen ini. Penyerang tengah Lorient ini tampil mengesankan di Ligue 1 musim ini dan berpeluang mendapat kesempatan bermain musim panas ini.

    PemainKlub 
    Cherif NdiayeSamsunspor
    Sadio ManeAl-Nassr
    Nicolas JacksonBayern Munich
    Boulaye DiaLazio
    Habib DialloMetz
    Ibrahim MbayePSG
    Mamadou Diakhon Club Brugge 
    Assane DiaoComo
    Bamba Dieng Lorient
    Para pemain bintang Senegal

    Bintang Everton, Iliman Ndiaye, tengah menikmati kariernya di Liga Premier, dengan penampilan-penampilan yang memicu spekulasi tentang kemungkinan kepindahannya ke Manchester United pada bursa transfer musim panas nanti. Ndiaye tampil memukau saat menguasai bola, namun juga menunjukkan ketangguhan saat tidak menguasai bola. Ia juga memiliki insting mencetak gol yang tajam dan berpotensi menarik lebih banyak penggemar jika tampil gemilang di Piala Dunia.

    Nicolas Jackson kadang-kadang mengalami kesulitan sejak pindah ke Bayern Munich dari Chelsea dengan status pinjaman dan mungkin ingin membuktikan kemampuannya di Piala Dunia. Penyerang ini terpaksa menjadi cadangan bagi pemain seperti Harry Kane dan Luis Diaz, tetapi saat dalam performa terbaiknya, ia adalah penyerang yang mematikan dan bisa menjadi ancaman nyata.

    Namun, bintang terbesar Senegal tak diragukan lagi adalah Sadio Mane yang memainkan peran penting dalam kemenangan Senegal di Piala Afrika dan diharapkan bersinar lagi di Piala Dunia. Mantan bintang Liverpool ini telah memastikan bahwa ia akan gantung sepatu dari tim nasional setelah turnamen ini dan sangat ingin mengakhiri kariernya dengan gemilang.

    Susunan Pemain Utama Senegal yang Diprediksi untuk Piala Dunia 2026

    Tak diragukan lagi bahwa Edouard Mendy akan menjadi kiper utama di Piala Dunia. Pemain berusia 34 tahun ini telah meraih dua gelar AFCON bersama Senegal, memiliki segudang pengalaman, dan menjadi sosok yang tenang di bawah mistar gawang bagi tim.

    Di lini depan, ada pemain berpengalaman lainnya yaitu Kalidou Koulibaly yang tampaknya akan berduet dengan Moussa Niakhate. Krepin Diatta dan El Hadji Malick Diouf diperkirakan akan menjadi bek sayap Thiaw dalam barisan pertahanan Senegal yang kokoh.

    Persaingan untuk posisi di lini tengah cukup ketat, dengan bintang-bintang Liga Premier seperti Idrissa Gueye dan Habib Diarra yang akan tampil bersama Pape Gueye dari Villarreal dalam formasi tiga gelandang yang fungsional.

    Inspirasi dari Senegal kemungkinan besar akan datang dari lini depan. Sadio Mane tetap menjadi ancaman utama bagi Singa Terranga dan akan menempati posisinya yang biasa di sayap kiri serangan. Nicolas Jackson diperkirakan akan bermain di tengah, dengan Iliman Ndiaye di sayap kanan.

    Prediksi Susunan Pemain Senegal untuk Piala Dunia 2026 (4-3-3): Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Diarra, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ndiaye, Jackson, Mane.

