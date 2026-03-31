Skuad Selandia Baru untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Selandia Baru telah memastikan tempatnya di Piala Dunia FIFA 2026, berhasil lolos ke ajang terbesar tersebut setelah absen selama 16 tahun.

Tim All Whites terakhir kali tampil di Piala Dunia 2010, di mana mereka mengejutkan semua orang dengan meraih hasil imbang di ketiga pertandingan mereka, termasuk laga melawan juara bertahan saat itu, Italia. Namun, mereka gagal melaju ke babak gugur. Sebelumnya, Selandia Baru hanya pernah tampil sekali di Piala Dunia, yaitu pada tahun 1982.

Mereka belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di ajang bergengsi tersebut dan akan bertekad untuk meraih kemenangan pertama mereka tahun depan. Meskipun mereka bukan termasuk tim terkuat atau favorit untuk memenangkan turnamen, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas yang dapat membantu mereka mencapai babak-babak akhir.

Bisakah All Whites melampaui ekspektasi dan meninggalkan jejak mereka di turnamen tahun ini?