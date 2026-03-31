FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

Skuad Selandia Baru untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Selandia Baru untuk Piala Dunia FIFA 2026

Selandia Baru telah memastikan tempatnya di Piala Dunia FIFA 2026, berhasil lolos ke ajang terbesar tersebut setelah absen selama 16 tahun.

Tim All Whites terakhir kali tampil di Piala Dunia 2010, di mana mereka mengejutkan semua orang dengan meraih hasil imbang di ketiga pertandingan mereka, termasuk laga melawan juara bertahan saat itu, Italia. Namun, mereka gagal melaju ke babak gugur. Sebelumnya, Selandia Baru hanya pernah tampil sekali di Piala Dunia, yaitu pada tahun 1982.

Mereka belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di ajang bergengsi tersebut dan akan bertekad untuk meraih kemenangan pertama mereka tahun depan. Meskipun mereka bukan termasuk tim terkuat atau favorit untuk memenangkan turnamen, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas yang dapat membantu mereka mencapai babak-babak akhir.

Bisakah All Whites melampaui ekspektasi dan meninggalkan jejak mereka di turnamen tahun ini?

  New Zealand v United StatesGetty Images Sport

    Penjaga gawang

    Di bawah mistar gawang, Selandia Baru memiliki sejumlah pilihan. Saat ini, kandidat terkuat untuk menjadi penjaga gawang utama All Whites di ajang bergengsi tahun depan adalah Alex Paulsen dari Lechia Gdansk—yang sedang dipinjamkan dari Bournemouth—serta Max Crocombe yang berpengalaman.

    Oliver Sail dari Perth Glory juga merupakan pilihan yang solid dan memiliki pengalaman sebelumnya bersama tim nasional.

    PemainKlub 
    Alex PaulsenLechia Gdansk
    Kees SimsGAIS
    Max CrocombeMilwall
    Oliver SailAuckland FC
    Bek

    Di lini belakang, Selandia Baru tidak akan kekurangan pilihan. Namun, jika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya di turnamen ini, pertahanan mereka memang tampak sedikit rapuh. Meskipun demikian, mereka memiliki pemain-pemain berkualitas yang bisa memberikan pengaruh besar pada perjalanan mereka.

    Tyler Bindon dari Sheffield United dan Liberato Cacace dari Wrexham membentuk pasangan bek sayap yang kuat dan akan memainkan peran kunci baik di lini pertahanan maupun serangan untuk All Whites, sementara Michael Boxall, Sam Sutton, Finn Surman, Francis de Vries, dan Dalton Watkins semuanya merupakan opsi yang solid untuk ditempatkan di posisi bek tengah.

    PemainKlub
    Tyler BindonSheffield United
    Michael BoxallMinnesota
    Liberato CacaceWrexham
    Tim PayneWellington
    Nando PijnakerAuckland FC
    Storm RouxCentral Coast Mariners
    Tommy Smith Braintree Town
    Francis de VriesAuckland FC
    Finn SurmanPortland Timbers
    Sam SuttonPerth Glory
    Isaac HughesWellington
    Gelandang

    Dibandingkan dengan lini pertahanan, lini tengah Selandia Baru tampil lebih kokoh. Pemain seperti Marko Stamenic dan Joe Bell telah menjadi sosok kunci di lini tengah All Whites dan diperkirakan akan terus memainkan peran penting di Piala Dunia tahun depan.

    Sementara itu, Sarpreet Singh juga bisa menjadi sosok krusial di posisi gelandang serang, dengan pemain seperti Matthew Garbett, Matt Sheridan, dan Benjamin Old yang siap memperkuat lini tengah.

    PemainKlub
    Joe BellViking
    Marko StamenicSwansea
    Alex RuferWellington
    Callum McCowattSilkeborg
    Sarpreet SinghWellington
    Matthew SheridanWellington
    Ben OldSt. Etienne
    Matthew GarbettPeterborough
    Para penyerang

    Di sepertiga lapangan depan, Selandia Baru memiliki penyerang ulung dalam diri Chris Wood dari Nottingham Forest. Pemegang rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Selandia Baru ini menutup musim sebagai pencetak gol terbanyak kelima di Liga Premier musim 2024–25 dengan 20 gol dalam 36 pertandingan, meskipun ia mengalami masalah kebugaran sepanjang musim ini.

    Pemain muda Jesse Randall dan Logan Rogerson juga tampil bagus untuk Auckland City dan berpotensi masuk sebagai anggota penting skuad Selandia Baru di panggung dunia tahun ini.

    Pemain muda lainnya, Ben Waine, juga bisa memainkan peran penting di lini serang, setelah baru-baru ini pindah ke Port Vale dari Mansfield Town.

    PemainKlub
    Chris WoodNottingham Forest
    Kosta BarbarousesWestern Sydney
    Jesse RandallAuckland City
    Logan RogersonAuckland City
    Ben WainePort Vale
    Moses DyerPhnom Penh Crown
    Luke Supyk Wellington
    Max MataSt Patrick's Athletic
    Elijah JustMotherwell
    Para pemain bintang Selandia Baru

    Jika Selandia Baru ingin tampil gemilang di Piala Dunia, mereka membutuhkan para pemain terbaiknya untuk tampil maksimal dan memberikan yang terbaik. Salah satu bintang kunci tersebut adalah Chris Wood dari Nottingham Forest, yang performa terbaiknya akan sangat penting bagi para penggemar All Whites menjelang turnamen ini. Wood bersaing dengan pemain-pemain seperti Mohamed Salah, Erling Haaland, dan Alexander Isak dalam hal jumlah gol di Liga Premier musim lalu, namun cedera yang dialaminya musim ini berarti ia mungkin tidak akan tampil sekuat biasanya di Piala Dunia.

    Selain Wood, Matthew Garbett, Sarpreet Singh, dan Ben Waine akan memainkan peran penting di lini tengah dan serangan, mendukung pergerakan Wood di sepertiga akhir lapangan.

    Elijah Just, yang bergabung dengan Motherwell di Liga Utama Skotlandia tahun lalu, adalah talenta muda lain yang bisa menjadi ancaman saat bermain di sayap.

    Di lini belakang, Tyler Bindon akan menjadi kunci dalam memimpin barisan pertahanan All Whites.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Selandia Baru untuk Piala Dunia 2026

    Max Crocombe saat ini merupakan kiper paling berpengalaman di skuad Selandia Baru dan diperkirakan akan menjadi kiper utama di Piala Dunia, dengan Alex Paulsen sebagai kiper cadangan.

    Di lini pertahanan, duet bek sayap Tyler Bindon dan Liberato Cacace diperkirakan akan menguasai area sayap, sementara Finn Surman dan Michael Boxall akan menjadi andalan di jantung pertahanan.

    Beralih ke lini tengah, trio Joe Bell, Marko Stamenic, dan Sarpreet Singh membentuk lini tengah yang seimbang dan kuat yang dapat memainkan peran kunci dalam kampanye Selandia Baru di turnamen ini.

    Di lini depan, pemain muda Elijah Just dan Ben Waine berpotensi menjadi ancaman serangan yang berbahaya dari sayap, dengan Chris Wood bertindak sebagai target utama.

    Prediksi susunan pemain awal Selandia Baru (4-3-3): Crocombe; Cacace, Boxall, Surman, Bindon; Bell, Stamenic, Sarpreet; Eli Just, Wood, Ben Waine