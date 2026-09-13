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Skuad River Plate terpaksa berganti bus setelah insiden transportasi aneh jelang duel melawan Atletico Tucuman
Bus tim tersangkut
River mengalami kendala logistik yang tak terduga ketika bus tim mereka tersangkut di jalur landai hotel dalam perjalanan menuju Estadio Jose Fierro. Bagian belakang kendaraan membentur permukaan aspal, mengangkat bagian depan dari tanah dan membuatnya tidak bisa melanjutkan perjalanan. Meski sempat terjebak di jalur keluar, bus tersebut berhasil dievakuasi tanpa mengalami kerusakan struktural yang signifikan.
Pertukaran darurat diatur
Dihadapkan pada gangguan mendadak tersebut, jajaran petinggi klub bergerak cepat untuk mengamankan bus pengganti guna mengangkut para pemain dan staf pelatih. Kendaraan pengganti itu memastikan seluruh rombongan tim tamu tiba di lokasi pertandingan tepat waktu tanpa mengganggu rutinitas pemanasan sebelum laga. Pergantian transportasi darurat itu berjalan mulus dan terbukti tidak lebih dari sekadar kendala logistik kecil sebelum kick-off.
Gol telat memastikan poin
Tim asuhan Leonardo Ponzio kemudian meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Tucuman pada Sabtu malam. Tim tuan rumah harus bermain dengan sepuluh orang sejak awal setelah Franco Nicola menerima kartu merah langsung, yang memungkinkan Tobias Andrada memecah kebuntuan tak lama kemudian. Clever Ferreira sempat menyamakan kedudukan bagi tim tuan rumah pada fase akhir laga, tetapi rekrutan anyar Thiago Almada mencuri kemenangan lewat gol pada masa injury time.
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Laga kandang melawan Huracan menanti
River menyambut Huracan di Monumental pada Sabtu depan untuk laga liga kesepuluh mereka musim ini. Setelah drama di akhir laga di Tucuman, Ponzio menginginkan tambahan tiga poin untuk memperkuat upaya mereka menuju puncak klasemen. Kemenangan di kandang akan membuat mereka tetap kokoh dalam persaingan dengan tim-tim yang memimpin laju di awal musim.
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