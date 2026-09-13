Tim asuhan Leonardo Ponzio kemudian meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Tucuman pada Sabtu malam. Tim tuan rumah harus bermain dengan sepuluh orang sejak awal setelah Franco Nicola menerima kartu merah langsung, yang memungkinkan Tobias Andrada memecah kebuntuan tak lama kemudian. Clever Ferreira sempat menyamakan kedudukan bagi tim tuan rumah pada fase akhir laga, tetapi rekrutan anyar Thiago Almada mencuri kemenangan lewat gol pada masa injury time.