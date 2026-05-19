Skuad Portugal untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang berhasil lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Portugal untuk Piala Dunia FIFA 2026

Portugal akan menjadi salah satu tim yang patut diperhatikan di Piala Dunia 2026 dan memiliki peluang besar untuk melaju hingga akhir turnamen. Dipimpin oleh Cristiano Ronaldo, mereka berhasil meraih gelar Nations League kedua pada tahun 2025 dan saat ini menjadi salah satu tim terkuat di Eropa.

Mereka belum pernah memenangkan gelar Piala Dunia yang didambakan, dan ini pasti akan menjadi kesempatan terakhir bagi Ronaldo yang legendaris untuk mewujudkan impian tersebut bagi negaranya.

Selain sang penyerang veteran, Portugal memiliki skuad yang seimbang dengan pemain-pemain berkualitas di setiap lini, dengan banyak perwakilan dari Liga Premier. Termasuk di antaranya adalah Pemain Terbaik Tahun Ini versi FWA, Bruno Fernandes, yang tampil sangat mengesankan pada musim 2025-26 dan membantu membawa Manchester United kembali ke Liga Champions.

Lalu, seperti apa skuad Portugal menjelang Piala Dunia? GOAL meninjau para pemain yang telah dipilih.

    Penjaga gawang

    Portugal memiliki kedalaman yang baik di posisi penjaga gawang, dengan Diogo Costa dari Porto memimpin sebagai kandidat terkuat untuk menjadi starter di bawah mistar gawang. Costa memainkan peran penting dalam kesuksesan Portugal di Nations League 2025, dengan melakukan beberapa penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Ketenangannya, kemampuannya dalam menahan tembakan, dan kepercayaan dirinya saat menguasai bola membuatnya menjadi sosok yang dapat diandalkan di bawah mistar gawang.

    Sementara itu, Jose Sa tetap menjadi opsi cadangan yang sangat baik. Kiper Wolves ini memang mengalami degradasi dari Liga Premier musim ini, tetapi ia memiliki banyak pengalaman dan sangat siap untuk membantu pasukan Roberto Martinez di panggung internasional, jika ia dipanggil untuk bermain.

    Ricardo Velho dan Rui Silva juga masuk dalam daftar, meskipun salah satu dari mereka kemungkinan akan dicoret sebelum batas waktu pengumuman skuad final.

    PemainKlub 
    Diogo CostaPorto
    Jose SaWolves
    Rui SilvaSporting CP
    Ricardo VelhoGençlerbirliği S.K.
    Bek

    Dari segi pertahanan, Portugal memiliki formasi yang kokoh dan seimbang. Duet bek tengah Ruben Dias dan Goncalo Inacio telah tampil konsisten bagi tim asuhan Robert Martinez, sementara di sayap mereka diperkuat oleh Nuno Mendes dari PSG, yang bisa dibilang sebagai bek kiri terbaik di dunia saat ini.

    Di sisi kanan, Diogo Dalot, Nelson Semedo, dan Joao Cancelo akan bersaing untuk posisi starter, dengan ketiganya telah bermain secara reguler di tim utama pada musim 2025-26. Matheus Nunes dari Manchester City adalah pemain lain yang dapat bermain di posisi tersebut, setelah tampil baik dalam peran tersebut sejak dipindahkan ke sana oleh Pep Guardiola selama kampanye Liga Premier 2025-26.

    PemainKlub
    Nuno MendesPSG
    Ruben DiasManchester City
    Matheus NunesManchester City
    Diogo DalotManchester United
    Goncalo InacioSporting CP
    Nelson SemedoFenerbahce
    Joao CanceloBarcelona
    Renato VeigaVillarreal
    Tomas AraujoBenfica
    Gelandang

    Di lini tengah, Joao Neves dan Vitinha tampil gemilang bersama PSG di Ligue 1 dan, sama seperti Nuno Mendes, mereka memainkan peran penting dalam kesuksesan luar biasa klub tersebut di Liga Champions selama dua tahun terakhir.

    Sementara itu, bintang-bintang Liga Premier Bernardo Silva dan Bruno Fernandes telah tampil konsisten untuk klub Manchester masing-masing dan keduanya akan berjuang untuk menjadi starter di Piala Dunia.

    Joao Palhinha dan Matheus Fernandes, di sisi lain, keduanya gagal masuk skuad, karena Tottenham dan West Ham mengalami musim domestik yang mengecewakan yang membuat mereka berjuang menghindari degradasi dari Premier League.

    PemainKlub
    Joao NevesPSG
    VitinhaPSG
    Bernardo SilvaManchester City
    Bruno FernandesManchester United
    Ruben NevesAl Hilal
    Samuel CostaMallorca
    Para penyerang

    Di lini serang, Portugal akan sangat termotivasi oleh kehadiran Ronaldo, yang masih menjadi andalan tim meski usianya sudah 41 tahun.

    Meskipun sudah tidak lagi berada di masa jayanya, Ronaldo mengungguli semua pemain lain dan menjadi pencetak gol terbanyak di Nations League, membantu Portugal mengangkat trofi juara. Setelah memenangkan Euro 2016, Piala Dunia tetap menjadi satu-satunya trofi besar yang belum pernah diraih oleh ikon bernomor punggung 7 ini, dan ia akan bertekad untuk meraih gelar tersebut, terutama setelah menjalani musim yang produktif di Arab Saudi.

    Penyerang Serie A Rafael Leao dan Francisco Conceicao keduanya telah dipilih, sementara Francisco Trincao tampil sangat baik untuk Sporting CP di Primeira Liga dan menjadi opsi lain di sayap.

    PemainKlub
    Cristiano RonaldoAl Nassr
    Rafael LeaoAC Milan
    Goncalo RamosPSG
    Francisco TrincaoSporting CP
    Joao FelixAl Nassr
    Goncalo GuedesReal Sociedad
    Pedro NetoChelsea
    Francisco ConceicaoJuventus
    Para pemain bintang Portugal

    Cristiano Ronaldo tak diragukan lagi akan tetap menjadi andalan utama Portugal menjelang turnamen ini, dengan memikul beban harapan seluruh bangsa di pundaknya. Sementara itu, Rafael Leao dari AC Milan diperkirakan akan masuk dalam susunan pemain inti, meski ia baru saja menjalani musim yang sulit bersama AC Milan di kompetisi domestik.

    Di lini tengah, semua perhatian akan tertuju pada Bruno Fernandes dan Vitinha, yang akan menjadi kunci dalam menentukan tempo permainan dan menciptakan peluang dari tengah lapangan.

    Beralih ke lini belakang, Nuno Mendes akan menjadi sosok penting bagi Portugal, baik dalam serangan maupun pertahanan. Mendes sedang dalam performa terbaiknya di bawah asuhan Luis Enrique di PSG dan akan memainkan peran penting di Piala Dunia.

    Susunan Pemain Utama Portugal yang Diprediksi untuk Piala Dunia 2026

    Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Diogo Costa diperkirakan akan menjadi kiper utama Portugal di Piala Dunia. Kiper asal Porto ini telah menjadi pemain reguler di starting XI dan kemungkinan besar akan tetap memegang peran tersebut di ajang bergengsi tersebut, dengan Jose Sa sebagai kiper cadangannya.

    Di lini pertahanan, empat bek Nuno Mendes, Ruben Dias, Goncalo Inacio, dan Matheus Nunes menawarkan formasi yang seimbang. Kombinasi ini memberikan Portugal stabilitas pertahanan sekaligus kebebasan menyerang dari area sayap.

    Di lini tengah, Vitinha dan Joao Neves kemungkinan akan melanjutkan kerja sama mereka di level klub ke panggung internasional, dengan Bruno Fernandes diperkirakan akan bermain lebih ke depan.

    Di lini depan, Portugal diperkirakan akan menurunkan Rafael Leao dan Francisco Conceicao yang lincah di sayap, dengan Ronaldo memimpin lini depan sebagai ancaman utama di depan gawang.

    Prediksi starting XI Portugal (4-3-3): Costa; Nunes, Dias, Inacio, Mendes; Vitinha, Joao Neves; Leao, Fernandes, Conceicao; Ronaldo.

