Skuad Paraguay untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Paraguay telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Tim asal Amerika Selatan ini lolos setelah finis di posisi terakhir yang otomatis lolos dalam kualifikasi CONMEBOL; Paraguay finis di peringkat keenam dengan 28 poin, sama dengan yang diraih Brasil. Mereka unggul delapan poin dari Bolivia di peringkat ketujuh.

Paraguay telah tampil di Piala Dunia sebanyak delapan kali, yaitu pada tahun 1930, 1950, 1958, 1986, 2002, 2006, dan 2010.

Prestasi terbaik mereka di kompetisi ini terjadi pada tahun 2010, saat Paraguay mencapai perempat final, tersingkir oleh juara akhirnya, Spanyol, setelah kalah 1-0.

Bisakah mereka mengulang keajaiban itu 26 tahun kemudian?