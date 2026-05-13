Peru v Paraguay - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Skuad Paraguay untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Paraguay untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Paraguay telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. 

Tim asal Amerika Selatan ini lolos setelah finis di posisi terakhir yang otomatis lolos dalam kualifikasi CONMEBOL; Paraguay finis di peringkat keenam dengan 28 poin, sama dengan yang diraih Brasil. Mereka unggul delapan poin dari Bolivia di peringkat ketujuh.

Paraguay telah tampil di Piala Dunia sebanyak delapan kali, yaitu pada tahun 1930, 1950, 1958, 1986, 2002, 2006, dan 2010. 

Prestasi terbaik mereka di kompetisi ini terjadi pada tahun 2010, saat Paraguay mencapai perempat final, tersingkir oleh juara akhirnya, Spanyol, setelah kalah 1-0.

Bisakah mereka mengulang keajaiban itu 26 tahun kemudian?

    Penjaga gawang

    Di bawah mistar gawang Paraguay ada kiper veteran Roberto Fernandez. Kini berusia 37 tahun, ia telah mencatatkan 30 penampilan untuk negaranya, namun ia memiliki pengalaman yang sangat mumpuni di level tertinggi, dan pernah meraih medali perak di Copa America bersama timnya pada tahun 2011. 

    Gaston Olveira memberikan dukungan yang mumpuni, sementara kiper muda Orlando Gill juga dapat memberikan dukungan tambahan dari bangku cadangan, mengingat sebagian besar tim nasional memilih tiga kiper dalam skuad mereka. 

    Pilihan lainnya adalah Carlos Coronel, kiper Sao Paulo dengan sembilan caps, Aldo Perez, dan Juan Espinola.

    PemainKlub
    Roberto FernandezCerro Porteno
    Orlando GillSan Lorenzo
    Gaston OlveiraOlimpia
    Carlos CoronelSao Paulo
    Juan EspinolaBarracas Central
    Aldo PerezGuarani
    Bek

    Paraguay memiliki seorang bek yang saat ini bermain di Liga Premier, yang berpotensi menjadi pemain kunci bagi tim tersebut di Piala Dunia: Omar Alderete dari Sunderland. Barisan pertahanan mereka didominasi oleh pemain-pemain yang sudah tidak muda lagi, dengan kapten Gustavo Gomez, Junior Alonso, dan Fabian Balbuena yang semuanya berusia di atas 30 tahun, dan ketiganya kemungkinan besar akan mendapat kesempatan bermain di turnamen tersebut. Namun, Paraguay biasanya bermain dengan formasi 4-4-2, sehingga persaingan diprediksi akan sangat ketat.

    Juan Caceres, 25 tahun, yang bermain di Rusia bersama Dynamo Moscow, dan Alexandro Maidana, yang berusia 20 tahun, adalah opsi muda yang bisa masuk ke barisan belakang. Diego Leon dari Manchester United sudah mendapatkan caps pertamanya pada usia 18 tahun dan berharap bisa masuk ke skuad. 

    PemainKlub
    Gustavo GomezPalmeiras
    Junior AlonsoAtletico Mineiro
    Diego LeonManchester United
    Fabian BalbuenaGremio
    Omar AldereteSunderland
    Juan Caceres Dynamo Moskow
    Gustavo VelazquezCerro Porteno
    Alan BenitezLibertad
    Jose CanaleLanus
    Alexandro MaidanaTalleres
    Saul SalcedoNewell's Old Boys
    Blas RiverosCerro Porteno
    Agustin SandezRosario Central
    Gelandang

    Di lini tengah, Paraguay memiliki pemain-pemain berpengalaman sekaligus talenta muda yang berambisi untuk unjuk gigi. 

    Mantan bintang Newcastle United, Miguel Almiron, akan menjadi kunci bagi harapan mereka untuk melaju jauh di turnamen ini, sementara Diego Gomez dari Brighton mulai menonjol sebagai pemain yang patut diperhatikan. 

    Matias Galarza berharap bisa masuk skuad, mengingat kemampuannya berkolaborasi dengan Almiron, karena keduanya bermain di klub yang sama. 

    PemainKlub
    Miguel AlmironAtlanta United
    Alejandro Romero GamarraAl Ain
    Ramon SosaPalmeiras
    Andres CubasVancouver Whitecaps
    Richard Sanchez
    Diego GomezBrighton & Hove Albion
    Damian BobadillaSao Paulo
    Matias GalarzaAtlanta United
    Lucas RomeroUniversidad de Chile
    Mauricio Palmeiras
    Mathias VillasantiGremio
    Para penyerang

    Di lini depan, Paraguay memang tidak memiliki barisan penyerang yang paling produktif, namun lini serang mereka memiliki potensi yang nyata. 

    Julio Enciso, yang kini bermain di Strasbourg, memiliki pengalaman di Liga Premier dan merupakan pemain yang lincah serta terampil dalam menggiring bola, sementara Antonio Sanabria kemungkinan akan memimpin lini depan, mengingat ia telah mencetak tujuh gol di level internasional. 

    Bintang Boca Juniors, Angel Romero, kemungkinan akan masuk skuad, sementara pemain andalan Portsmouth, Gustavo Caballero, juga berencana untuk berkarier di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. 

    PemainKlub
    Antonio SanabriaCremonese
    Julio EncisoStrasbourg
    Gabriel AvalosIndependiente
    Alex ArceIndependiente Rivadavia
    Gustavo CaballeroPortsmouth
    Angel RomeroBoca Juniors
    Ronaldo MartinezTalleres
    Isidro PittaRed Bull Bragantino
    Rodney RedesLDU Quito
    Adrian AlcarezOlimpia
    Para pemain bintang Paraguay

    Paraguay memiliki skuad yang sarat pengalaman, dan mereka juga memiliki lebih dari satu pemain yang mampu menembus pertahanan lawan yang kokoh. 

    Miguel Almiron pasti akan memainkan peran penting, karena ia biasanya beroperasi sebagai gelandang serang (No.10) saat menguasai bola, bergerak ke dalam dari sisi kiri, dan memiliki pemahaman yang kuat dengan rekan-rekan setimnya. Julio Enciso adalah pemain yang tak terduga, mampu menghancurkan pertahanan lawan pada hari-harinya yang terbaik, sementara Diego Leon dari Manchester United cocok sebagai wonderkid yang bisa saja tampil gemilang di turnamen ini. 

    Kapten Gustavo Gomez telah mengoleksi 86 caps dan akan ditugaskan untuk memimpin timnya keluar dari fase grup, sementara kiper veteran Roberto Fernandez sangat menyadari bahwa ini mungkin menjadi kesempatan terakhirnya untuk menjaga gawang di Piala Dunia. 

    Susunan Pemain Utama Paraguay yang Diprediksi untuk Piala Dunia 2026

    Di bawah mistar gawang Paraguay, Fernandez diperkirakan akan menjadi starter, mengingat pengalamannya.

    Gomez akan memimpin barisan pertahanan, dan Alderete dari Sunderland juga berharap bisa menjadi starter mengingat penampilannya yang solid di Liga Premier.

    Almiron kemungkinan akan bermain di sayap kiri, yang memberinya kebebasan untuk bergerak ke dalam, sementara Enciso kemungkinan akan berduet dengan Sanabria di lini depan. 

    Prediksi Susunan Pemain Utama Paraguay (4-4-2): Fernandez; Caceres, G. Gomez, Alderete, Riveros; Gonzalez, Bobadilla, D. Gomez, Almiron; Enciso, Sanabria. 