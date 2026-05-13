Skuad Pantai Gading untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Pantai Gading akan berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 12 tahun setelah memuncaki grup kualifikasi mereka, mengungguli Gabon, untuk turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Manajer Emerse Fae menyadari bahwa timnya akan menghadapi Ekuador, Jerman, dan Curacao di turnamen tersebut, saat L’Elephants berusaha lolos dari fase grup untuk pertama kalinya.

Namun, Pantai Gading akan memasuki turnamen ini setelah kehilangan gelar juara Afrika. Juara bertahan ini berhasil mencapai perempat final AFCON 2025 sebelum dikalahkan oleh Mesir.

Namun, masih ada banyak talenta dalam skuad Pantai Gading, dengan pemain muda yang menjanjikan seperti Amad Diallo dari Manchester United dan Yan Diomande dari RB Leipzig yang berharap dapat memainkan peran penting musim panas ini.

Menjelang ajang bergengsi 2026, GOAL meninjau skuad potensial yang mungkin akan bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.