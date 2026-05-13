Goal.com
LiveTiket
Amad Diallo Ivory CoastGetty
Gill Clark

Diterjemahkan oleh

Skuad Pantai Gading untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Ivory Coast
World Cup

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Pantai Gading untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Pantai Gading akan berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 12 tahun setelah memuncaki grup kualifikasi mereka, mengungguli Gabon, untuk turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Manajer Emerse Fae menyadari bahwa timnya akan menghadapi Ekuador, Jerman, dan Curacao di turnamen tersebut, saat L’Elephants berusaha lolos dari fase grup untuk pertama kalinya.

Namun, Pantai Gading akan memasuki turnamen ini setelah kehilangan gelar juara Afrika. Juara bertahan ini berhasil mencapai perempat final AFCON 2025 sebelum dikalahkan oleh Mesir.

Namun, masih ada banyak talenta dalam skuad Pantai Gading, dengan pemain muda yang menjanjikan seperti Amad Diallo dari Manchester United dan Yan Diomande dari RB Leipzig yang berharap dapat memainkan peran penting musim panas ini. 

Menjelang ajang bergengsi 2026, GOAL meninjau skuad potensial yang mungkin akan bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

  • FBL-CAN-2024-CIV-NGR-FINALAFP

    Penjaga gawang

    Yahia Fofana dan Alban Lafont saat ini tengah bersaing ketat memperebutkan posisi kiper utama Pantai Gading menjelang turnamen. Kiper Caykur Rizespor, Fofana, tampaknya memiliki keunggulan saat ini dan telah tampil mengesankan di liga utama Turki.

    Namun, Lafont juga merupakan pilihan yang dapat diandalkan dan akan membuat manajer Fae kesulitan dalam memilih kiper utama. Persaingan sehat antara kedua kiper ini tentu menjadi kabar baik bagi Pantai Gading, dengan Fae yang pasti berharap hal ini dapat memunculkan performa terbaik dari kedua pemain. 

    Mohamed Kone dari Charleroi tampaknya akan menjadi pilihan ketiga di Piala Dunia.

    PemainKlub 
    Yahia Fofana Caykur Rizespor
    Mohamed KoneCharleroi
    Alban LafontPanathinaikos
    • Iklan
  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    Bek

    Ada banyak nama yang sudah tidak asing lagi di lini pertahanan Pantai Gading, dengan bintang-bintang Liga Premier seperti Emmanuel Agbadou dan Willy Boly yang diperkirakan akan masuk dalam skuad, bersama dengan pemain andalan Roma Evan Ndicka, Guela (saudara kandung penyerang PSG Desire Doue), serta Ousmane Diomande dari Sporting.

    Odilon Kossounou dan Ghislain Konan sama-sama memiliki banyak pengalaman dan seharusnya lolos seleksi, sementara Wilfried Singo kembali ke skuad dan juga berharap mendapatkan tempat di Piala Dunia.

    Di sisi lain, bek Istanbul Başakşehir Christopher Operi dan pemain Iberia 1999 Armel Zohouri tampaknya harus berjuang keras untuk masuk dalam daftar setelah tidak dipanggil untuk pertandingan persahabatan Pantai Gading melawan Korea Selatan dan Skotlandia pada bulan Maret.

    PemainKlub 
    Emmanuel Agbadou  Wolves
    Clement Akpa Auxerre
    Ousmane DiomandeSporting Lisbon
    Guela DouéStrasbourg
    Jean-Ghislain Konan Gil Vicente
    Odilon KossounouAtalanta
    Evan NdickaRoma
    Wilfred SingoGalatasaray
    Willy BolyNottingham Forest
  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    Gelandang

    Lini tengah Pantai Gading dipenuhi talenta-talenta berbakat, seperti Ibrahim Sangare, Franck Kessie, dan Seko Fofana. Sangare dari Nottingham Forest khususnya baru saja menjalani musim yang mengesankan di Liga Premier, di mana penampilannya memicu spekulasi bahwa Manchester United tertarik untuk merekrutnya.

    Ada beberapa keraguan mengenai masa depan Kessie di tim nasional setelah AFCON, tetapi ia seharusnya tetap memimpin tim. Gelandang veteran Jean-Michael Seri adalah pemain lain yang masa depannya di tim nasional dipertanyakan oleh para pendukung, tetapi ia dimasukkan ke dalam skuad untuk pertandingan persahabatan bulan Maret dan seharusnya bisa lolos ke Piala Dunia.

    Jean-Philippe Gbamin mungkin akan absen setelah tidak dipanggil dalam skuad Pantai Gading terbaru, sementara Parfait Guiagon telah dimasukkan dan Christ Inao Oula adalah opsi lain yang berguna bagi manajer Fae.

    PemainKlub 
    Seko FofanaStade Rennais
    Parfait GuiagonCharleroi
    Franck KessieAl Ahli
    Christ OulaiTrabzonspor
    Ibrahim SangaréNottingham Forest
    Jean-Michael SeriNK Maribor
    Franck KessieAl-Ahli
  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    Para penyerang

    Amad Diallo adalah bintang utama di lini serang Pantai Gading dan tampil di turnamen ini setelah menjalani musim yang gemilang bersama Manchester United. Penyerang ini mencetak tiga gol dari tiga penampilan sebagai starter di Piala Afrika, dan ia sangat ingin mempertahankan performa tersebut di Piala Dunia.

    Yan Diomande juga akan menjadi sorotan di Piala Dunia. Pemain RB Leipzig ini menjadi incaran banyak klub setelah tampil menonjol di Bundesliga, dengan penampilannya yang memukau memicu spekulasi tentang transfer besar di bursa transfer musim panas.

    Sebastien Haller mengalami cedera pada 2026 namun seharusnya masuk skuad jika ia dapat membuktikan kebugarannya, sementara sayap Simon Adingra tampaknya akan dipanggil kembali ke skuad Pantai Gading setelah secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar AFCON.

    Nicolas Pepe juga berharap mendapat panggilan, namun masih harus bekerja keras. Mantan pemain Arsenal ini awalnya tidak masuk dalam skuad untuk laga persahabatan bulan Maret, namun kemudian mendapat panggilan mendadak setelah Diomande absen karena cedera.

    Pemain muda Elye Wahi dan Martial Godo juga berjuang untuk mendapatkan tempat di Piala Dunia. Wahi telah memperoleh paspor Pantai Gading menjelang turnamen setelah mengubah kewarganegaraannya dan masih berpeluang masuk skuad.

    PemainKlub 
    Simon AdingraMonaco
    Amad DialloManchester United
    Yan DiomandeRB Leipzig
    Martial GodoStrasbourg
    Evann GuessandAston Villa
    Bazoumana ToureHoffenheim
    Benie TraoreBasel
    Elye WahiNice
    Nicolas PepeVillarreal
    Sebastien Haller Utrecht
  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CIV-GAMAFP

    Para pemain bintang Pantai Gading

    Amad Diallo tampil memukau di Piala Afrika, dan Pantai Gading berharap sang penyerang bisa menunjukkan performa serupa di Piala Dunia 2026. Pemain berusia 22 tahun ini juga menjadi sosok kunci bagi Manchester United musim ini; kelincahannya di sayap dan kemampuannya di depan gawang menjadikannya ancaman serius dalam serangan Setan Merah.

    Yan Diomande juga akan menjadi sorotan di Piala Dunia 2026 di tengah spekulasi tentang transfer bernilai besar pada musim panas ini. Raksasa Liga Premier Liverpool termasuk di antara beberapa klub yang dikabarkan akan memburu Diomande, dan penampilan gemilang di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada bisa membuatnya direkrut sebelum dimulainya musim domestik baru.

    Penyerang Pantai Gading, Sebastien Haller, adalah pemain lain yang patut diperhatikan dan mungkin memiliki sesuatu untuk dibuktikan setelah absen di Piala Afrika akibat cedera. Haller pulih dari pengobatan kanker untuk mencetak gol penentu di final Piala Afrika 2024, namun belum pernah tampil di Piala Dunia. Pemain berusia 31 tahun ini telah mengalami musim yang sulit akibat cedera dan kesulitan menemukan performa terbaiknya. Namun, jika ia dapat mengatasi masalah fisiknya, ia tetap menjadi kekuatan serangan yang mematikan bagi Pantai Gading.

  • Ivory CoastGetty

    Prediksi Susunan Pemain Utama Pantai Gading untuk Piala Dunia 2026

    Manajer Emerse Fae tampaknya akan tetap mempercayai Yahia Fofana daripada Alban Lafont sebagai penjaga gawang untuk Piala Dunia. Memiliki dua penjaga gawang kelas atas merupakan dorongan besar bagi tim dan berarti posisi tersebut berada di tangan yang tepat untuk turnamen ini.

    Pantai Gading biasanya memainkan formasi empat bek yang kemungkinan besar akan terdiri dari Guela Doue dan Ghislain Konan sebagai dua bek sayap, dengan Odilon Kossounou dari Atalanta berpasangan dengan bek Roma Evan Ndicka di jantung pertahanan.

    Gelandang Nottingham Forest, Ibrahim Sangare, diperkirakan akan mendapat tempat di lini tengah dan pasti akan menjadi pemain yang patut diperhatikan di turnamen ini. Kapten berpengalaman Franck Kessie akan kembali memimpin tim, dengan Seko Fofana dari Porto kemungkinan besar melengkapi trio gelandang.

    Di lini depan, ada banyak talenta yang bisa dipilih dan Pantai Gading seharusnya menarik untuk ditonton. Diharapkan Amad Diallo dan Yann Diomande akan bermain di sayap, dengan Sebastien Haller di tengah.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Pantai Gading untuk Piala Dunia 2026 (4-3-3): Yahia Fofana; Guela Doue, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Ghislain Konan; Ibrahim Sangare, Franck Kessie, Seko Fofana; Amad Diallo, Sebastien Haller, Yan Diomande.