Skuad Norwegia untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Norwegia untuk Piala Dunia FIFA 2026

Saat mereka turun ke lapangan pada edisi 2026, sudah lebih dari 20 tahun sejak Norwegia terakhir kali berlaga di Piala Dunia pria.

Penampilan terakhir negara Skandinavia ini di ajang bergengsi FIFA terjadi pada tahun 1998, ketika mereka tersingkir di babak 16 besar oleh Italia. Namun, dengan Erling Haaland sebagai ujung tombak dan sejumlah pemain berkualitas lainnya sebagai pendukung, Norwegia melaju kencang melalui proses kualifikasi dengan delapan kemenangan dari delapan pertandingan untuk mencapai turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan mudah.

Manajer Stale Solbakken berhasil memaksimalkan potensi generasi pemain Norwegia terbaik sepanjang sejarah, dan tim ini akan menjadi kuda hitam di Amerika Utara, dengan target melaju jauh hingga babak gugur bagi negara Nordik ini.

Mereka harus terlebih dahulu melewati Grup I yang menantang, yang saat ini berisi Prancis, Senegal, dan Irak, namun dengan cadangan talenta penyerang yang melimpah, inti tim yang gigih, serta pemain-pemain yang penuh percaya diri—terutama mereka yang bermain di Bodo/Glimt yang menikmati kampanye Liga Champions yang gemilang—tim Norwegia seharusnya tidak perlu takut menghadapi tim mana pun yang akan mereka hadapi di musim panas ini.

    Penjaga gawang

    Norwegia akan diperkuat oleh kiper veteran berusia 35 tahun, Orjan Nyland, pada musim panas nanti. Kiper berusia 35 tahun ini pernah membela Aston Villa, Norwich, Bournemouth, dan Reading selama berkarier di Inggris, namun belakangan ini ia menjadi kiper utama klub Spanyol, Sevilla. Ia adalah pilihan paling berpengalaman bagi Solbakken di bawah mistar gawang, dengan Egil Selvik dari Watford dan Viljar Myhra dari OB yang diperkirakan akan menjadi cadangannya.

    PemainKlub
    Orjan NylandSevilla
    Egil SelvikWatford
    Viljar MyhraOB
    Bek

    Barisan pertahanan Norwegia sudah cukup solid. Kristoffer Ajer dari Brentford kemungkinan akan berduet dengan Torbjorn Heggem di posisi bek tengah, sementara Julian Ryerson dari Borussia Dortmund dan David Moller Wolfe dari Wolves akan mengisi posisi bek sayap.

    Mereka memiliki alternatif yang tangguh jika salah satu dari keempat pemain tersebut harus ditarik keluar dari tim, dengan Leo Skiri Ostigard, Marcus Holmgren Pedersen, dan Torbjorn Heggem yang semuanya memiliki banyak pengalaman di Serie A Italia. Duo Bodo/Glimt, Fredrik Andre Bjorkan dan Odin Bjortuft, juga kemungkinan besar akan masuk dalam skuad akhir pada musim panas ini.

    PemainKlub
    Kristoffer AjerBrentford
    Julian RyersonBorussia Dortmund
    Leo Skiri OstigardGenoa
    Marcus Holmgren PedersenTorino
    David Moller WolfeWolverhampton Wanderers
    Fredrik Andre BjorkanBodo/Glimt
    Torbjorn HeggemBologna
    Odin BjortuftBodo/Glimt
    Henrik FalchenerViking
    Gelandang

    Lini tengah Norwegia juga dipenuhi pemain-pemain tangguh. Sander Berge mungkin belum sepenuhnya mewujudkan potensi "wonderkid" yang dimilikinya, namun ia tetap menjadi pilihan yang solid di depan barisan empat bek, sementara pemain seperti Patrick Berg dan Kristian Thorstvedt akan membuat pertahanan Landslaget sulit ditembus. 

    Martin Odegaard pasti akan menjadi pemain terpenting dalam hal kreativitas Norwegia. Kapten Arsenal yang juga memimpin timnas negaranya ini belum menikmati musim klub yang produktif bersama The Gunners, karena ia harus berjuang melawan cedera dan tidak memberikan dampak yang signifikan saat ia fit untuk bermain di tim asuhan Mikel Arteta. Namun, ia tetap menjadi sosok penting bagi Norwegia dan memiliki sejumlah penyerang brilian di depannya untuk diciptakan peluang.

    Pemain lain yang kemungkinan besar akan masuk dalam skuad adalah Morten Thorsby dari Cremonese, Felix Horn Myhre dari Brann, dan Thelo Aasgaard dari Rangers. 

    PemainKlub
    Sander BergeFulham
    Patrick BergBodo/Glimt
    Kristian ThorstvedtSassuolo
    Morten ThorsbyCremonese
    Martin OdegaardArsenal
    Felix Horn MyhreBrann
    Thelo AasgaardRangers
    Para penyerang

    Di sinilah segalanya mulai benar-benar seru. Kartu truf utama Norwegia jelas adalah penyerang Manchester City, Erling Haaland, yang pasti tak sabar untuk membuktikan diri di turnamen internasional besar pertamanya. Kontribusi yang ia berikan bisa jadi penentu antara penampilan memuaskan atau mengecewakan bagi Norwegia, namun bahkan jika ia mengalami kesulitan, Solbakken memiliki alternatif-alternatif andalan yang bisa diandalkan. 

    Alexander Sorloth telah tampil produktif di Spanyol selama beberapa tahun terakhir, awalnya bersama Real Sociedad sebelum musim yang mengesankan di Villarreal membantunya mendapatkan transfer besar ke Atletico Madrid, di mana ia terus bersinar. Ia kemungkinan akan berduet dengan Haaland di lini depan, namun Jorgen Strand Larsen juga menjadi opsi, meskipun ia memiliki gaya permainan yang serupa secara fisik dengan duo tersebut.

    Di sayap, pemain muda RB Leipzig yang menjanjikan, Antonio Nusa, akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, sementara Oscar Bobb akan menggunakan keterampilan menggiring bolanya yang apik untuk menusuk dari sayap dan menciptakan peluang gol, baik untuk dirinya sendiri maupun rekan-rekan setimnya.

    PemainKlub
    Erling HaalandManchester City
    Alexander SorlothAtletico Madrid
    Jorgen Strand LarsenCrystal Palace
    Antonio NusaRB Leipzig
    Oscar BobbFulham
    Jens Petter HaugeBodo/Glimt
    Andreas SchjelderupBenfica
    Para pemain bintang Norwegia

    Norwegia cukup dianugerahi pemain-pemain berkualitas di lini serang, dengan sejumlah pemain kelas dunia yang siap unjuk kebolehan. Kemitraan Martin Odegaard dengan Erling Haaland akan menjadi kunci, meskipun Alexander Sorloth bisa dibilang sama mumpuninya dalam mencetak gol-gol yang dibutuhkan Norwegia untuk melaju jauh di turnamen ini.

    Kristoffer Ajer telah membuktikan dirinya sebagai bek tangguh di Liga Premier dan kemampuan organisasinya akan menjadi kunci di lini belakang, sementara Julian Ryerson berpotensi tampil gemilang di turnamen ini mengingat performa apiknya bersama Borussia Dortmund musim ini, di mana ia berhasil mencatatkan angka dua digit dalam hal assist.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Norwegia untuk Piala Dunia 2026

    Solbakken telah berganti-ganti antara formasi 4-4-2 dan 4-3-3 selama jeda internasional belakangan ini, namun ia mungkin akan memilih formasi yang terakhir karena akan memberikan soliditas lebih dengan lebih banyak gelandang di area tengah. Hal itu bisa berarti Sorloth akan diturunkan sebagai pemain sayap, namun itu adalah peran yang sudah tidak asing lagi bagi bintang Atletico Madrid tersebut karena ia pernah menjalankan fungsi serupa di bawah asuhan Diego Simeone.

    Odegaard berharap sudah pulih sepenuhnya saat Piala Dunia tiba sehingga ia bisa memperebutkan posisi di lini tengah, kemungkinan bersama Berge dan Thorstvedt, sementara Ajer, Ryerson, dan Moller Wolfe hampir pasti akan tampil di lini belakang di depan kiper Nyland.

    Prediksi susunan pemain awal Norwegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Thorstvedt; Sorloth, Haaland, Nusa.

