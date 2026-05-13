Skuad Norwegia untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Saat mereka turun ke lapangan pada edisi 2026, sudah lebih dari 20 tahun sejak Norwegia terakhir kali berlaga di Piala Dunia pria.

Penampilan terakhir negara Skandinavia ini di ajang bergengsi FIFA terjadi pada tahun 1998, ketika mereka tersingkir di babak 16 besar oleh Italia. Namun, dengan Erling Haaland sebagai ujung tombak dan sejumlah pemain berkualitas lainnya sebagai pendukung, Norwegia melaju kencang melalui proses kualifikasi dengan delapan kemenangan dari delapan pertandingan untuk mencapai turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan mudah.

Manajer Stale Solbakken berhasil memaksimalkan potensi generasi pemain Norwegia terbaik sepanjang sejarah, dan tim ini akan menjadi kuda hitam di Amerika Utara, dengan target melaju jauh hingga babak gugur bagi negara Nordik ini.

Mereka harus terlebih dahulu melewati Grup I yang menantang, yang saat ini berisi Prancis, Senegal, dan Irak, namun dengan cadangan talenta penyerang yang melimpah, inti tim yang gigih, serta pemain-pemain yang penuh percaya diri—terutama mereka yang bermain di Bodo/Glimt yang menikmati kampanye Liga Champions yang gemilang—tim Norwegia seharusnya tidak perlu takut menghadapi tim mana pun yang akan mereka hadapi di musim panas ini.