Goal.com
LiveTiket
FBL-AFR-2025-MATCH 15-EGY-RSAAFP
Gill Clark

Diterjemahkan oleh

Skuad Mesir untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Egypt
World Cup

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Mesir untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Timnas Mesir asuhan Mohamed Salah kembali berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2018 berkat penampilan mengesankan di babak kualifikasi. Tim "The Pharaohs" tak terkalahkan di grup mereka, dengan memenangkan delapan dari 10 pertandingan untuk memastikan mereka finis di puncak klasemen dengan nyaman.

Dengan Salah dan Omar Marmoush dari Manchester City memimpin di lini depan, Mesir bisa menjadi kekuatan serangan yang mematikan dan membuktikannya di kualifikasi Piala Dunia, mencetak 20 gol dan hanya kebobolan dua kali dalam 10 pertandingan mereka.

Mesir kemudian menampilkan performa kuat di Piala Afrika 2025, mencapai semifinal sebelum akhirnya tersingkir oleh Senegal—yang kemudian memenangkan gelar namun kemudian dicabut gelarnya setelah final yang kacau di mana para pemain meninggalkan lapangan sebagai protes terhadap Maroko setelah keputusan penalti.

Oleh karena itu, tanda-tanda menjelang Piala Dunia terlihat menjanjikan, di mana Mesir akan berupaya meraih kemenangan pertamanya, mengingat mereka belum pernah merasakan kemenangan di putaran final sebelumnya. The Pharaohs tergabung di Grup G dan akan berhadapan dengan Belgia, Iran, dan Selandia Baru untuk memperebutkan tempat di babak gugur.

Menjelang ajang bergengsi 2026, GOAL meninjau skuad potensial yang mungkin akan bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 48-EGY-CIVAFP

    Penjaga gawang

    Kiper nomor satu Mesir, Mohamed El Shenawy, merayakan ulang tahunnya yang ke-37 menjelang Piala Dunia 2026 dan kini mendekati akhir karier gemilangnya. Pemain senior ini merupakan salah satu pemain paling berpengalaman dalam skuad Hossam Hassan dan masih menjadi bagian dari rencana tim. 

    Suatu saat nanti, penggantinya akan dibutuhkan dan ada beberapa kandidat yang siap mengambil alih posisi di bawah mistar gawang untuk tim Firaun. Mostafa Shobeir akan menjadi kiper cadangan di Piala Dunia, sementara El Mahdi Soliman dan Mohamed Alaa kemungkinan besar juga akan masuk dalam skuad untuk turnamen tersebut.

    PemainKlub 
    Mohamed El ShenawyAl Ahly
    El Mahdi SolimanZamalek
    Mostafa ShobeirAl Ahly
    Mohamed AlaaGouna
    • Iklan
  • FBL-AFR-2025-MATCH 48-EGY-CIVAFP

    Bek

    Mesir memiliki barisan belakang yang berpengalaman dan tampil kokoh secara defensif di Piala Afrika, dengan mencatatkan dua clean sheet dalam tiga pertandingan fase grup. Hossam Abdelmaguid tampil gemilang di Piala Afrika dan berpotensi memainkan peran kunci lagi di Piala Dunia. Pemain berusia 24 tahun ini juga menjadi andalan bagi Zamalek musim ini dan menjadi ancaman di lini depan, mencetak tiga gol untuk klubnya.

    Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, dan Ahmed Abou El Fotouh juga merupakan pemain penting di lini pertahanan Mesir dan seharusnya masuk dalam skuad, sementara bek kiri Ahmed Fattouh adalah pemain lain yang berharap bisa menjadi bagian dari skuad untuk turnamen ini. 

    Mohamed Abdelmonem telah pulih dari cedera dan masuk dalam skuad terbaru untuk pertandingan persahabatan menjelang Piala Dunia. Namun, bek Arouca Omar Fayed diragukan setelah tidak masuk dalam skuad untuk pertandingan persahabatan bulan Maret dan mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan tersebut di media sosial. 

    PemainKlub 
    Mohamed HanyAl Ahly
    Tarek AlaaZamalek
    Rami Rabia Al Ain
    Mohamed Abdel MoneimNice
    Yasser IbrahimAl Ahly
    Hossam AbdelmaguidZamalek
    Khaled SobhiMasry
    Ahmed FatouhZamalek
    Ahmed ‘Koka’ Nabil Al Ahly
  • Eman AshourGetty

    Gelandang

    Kemungkinan besar akan ada banyak pemain Al Ahly yang mengisi lini tengah timnas Mesir di Piala Dunia. Marwan Attia, Zizo, Eman Ashour, dan Trezeguet diperkirakan akan dipanggil untuk membela timnas Mesir, dan ikatan yang kuat di antara rekan-rekan setim ini tentu saja akan menjadi nilai tambah bagi timnas Mesir.

    Hamdy Fathy, Mohanad Lasheen, dan Mahmoud Saber juga diperkirakan akan tampil. Bintang-bintang berpengalaman seperti Trezeguet dan Zizo seharusnya mendapat panggilan, tetapi tidak lagi dijamin menjadi starter untuk Mesir. Namun, mereka masih bisa menjadi opsi yang berguna bagi Hassam Hossan dari bangku cadangan di turnamen ini.

    PemainKlub 
    Hamdy FathyAl-Wakrah
    Marwan Attia Al Ahly
    Mohanad LasheenPyramids
    Mahmoud SaberZamalek
    Ahmed ‘Zizo’ SayedAl Ahly
    Emam AshourAl Ahly
    Mahmoud ‘Trezeguet’ HassanAl Ahly
  • FBL-AFR-2025-MATCH 51-EGY-NIGAFP

    Para penyerang

    Serangan Mesir akan dipimpin oleh bintang-bintang Liga Premier, Mohamed Salah dan Omar Marmoush. Pengalaman dan kualitas keduanya akan menjadi kunci bagi harapan tim ini di turnamen musim panas ini, dan mereka akan ditugaskan untuk mencetak gol.

    Penyerang Nantes, Mostafa Mohamed, tampil di AFCON untuk Mesir dan kemungkinan besar akan tetap masuk dalam skuad untuk Piala Dunia, sementara pemain Zamalek, Nasser Mansi, tampaknya memiliki peluang bagus setelah kembali ke skuad untuk pertandingan persahabatan bulan Maret. Pemain sayap Real Oviedo, Haissem Hassan, juga berupaya mendapatkan tempat di skuad setelah menerima panggilan pertamanya untuk pertandingan persahabatan pra-Piala Dunia menyusul keputusannya untuk pindah kewarganegaraan dari Prancis ke Mesir.

    PemainKlub 
    Omar MarmoushMan City
    Mohamed SalahLiverpool
    Mostafa MohamedNantes
    Haissam HassanReal Oviedo
    Nasser MansiZamalek
  • Egypt-Faces-Zimbabwe-In-Group-BAFP

    Para pemain bintang Mesir

    Tak diragukan lagi bahwa bintang terbesar Mesir adalah Mohamed Salah. Bintang Liverpool ini telah meraih segudang trofi bersama klub asal Merseyside tersebut dan telah mencetak lebih dari 60 gol untuk timnas Mesir. Jika Mesir ingin tampil gemilang di Piala Dunia 2026, mereka membutuhkan performa terbaik dari Salah. Pemain berusia 33 tahun ini akan memasuki turnamen setelah mengucapkan selamat tinggal yang emosional kepada Liverpool. Salah telah mengumumkan bahwa ia akan hengkang setelah hampir satu dekade di klub tersebut dan telah memenangkan enam trofi besar di Anfield.

    Omar Marmoush adalah bintang Premier League lainnya di skuad Mesir. Penyerang ini memiliki ikatan yang kuat dengan Salah, yang menjadi dorongan bagi tim nasional. Marmoush menambah daya gedor serangan Mesir, dan kehadiran duo ini di starting XI akan memberi harapan kepada manajer Hossam Hassan bahwa mereka bisa lolos dari babak penyisihan grup kompetisi musim panas ini di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

  • EgyptGetty

    Prediksi Susunan Pemain Utama Mesir untuk Piala Dunia 2026

    Mohamed El Shenawy pernah membela Mesir di Piala Dunia 2018 pada awal kariernya, saat terakhir kali tim Firaun lolos ke turnamen tersebut, dan tampaknya akan kembali tampil delapan tahun kemudian di usia 37 tahun. Ada spekulasi bahwa Hossam Hassan sempat tergoda untuk tidak memanggil para pemainnya yang berusia tiga puluhan untuk turnamen ini, namun hal tersebut kemudian dibantah.

    Mesir kemungkinan akan menggunakan Mohamed Hany dan Ahmed Abou El Fotouh sebagai dua bek sayap, sementara Yasser Ibrahim akan berpasangan dengan bek tengah berpengalaman Ramy Rabia di lini belakang tim Firaun.

    Di lini tengah, Marwan Attia, Hamdi Fathi, dan Emam Ashour tampaknya akan menjadi kombinasi yang paling mungkin untuk Mesir.

    Di lini depan, para penggemar bisa mengharapkan Mohamed Salah dan Omar Marmoush kembali berduet. Striker Nantes, Mostafa Mohamed, juga tampaknya berpeluang besar untuk diturunkan sebagai bagian dari lini depan yang terdiri dari tiga pemain.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Mesir untuk Piala Dunia 2026 (4-3-3): Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Ramy Rabia, Ahmed Fattouh; Marwan Attia, Hamdi Fathi, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Omar Marmoush.

Friendlies
Egypt crest
Egypt
EGY
Russia crest
Russia
RUS