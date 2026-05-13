Skuad Mesir untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Timnas Mesir asuhan Mohamed Salah kembali berlaga di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 2018 berkat penampilan mengesankan di babak kualifikasi. Tim "The Pharaohs" tak terkalahkan di grup mereka, dengan memenangkan delapan dari 10 pertandingan untuk memastikan mereka finis di puncak klasemen dengan nyaman.

Dengan Salah dan Omar Marmoush dari Manchester City memimpin di lini depan, Mesir bisa menjadi kekuatan serangan yang mematikan dan membuktikannya di kualifikasi Piala Dunia, mencetak 20 gol dan hanya kebobolan dua kali dalam 10 pertandingan mereka.

Mesir kemudian menampilkan performa kuat di Piala Afrika 2025, mencapai semifinal sebelum akhirnya tersingkir oleh Senegal—yang kemudian memenangkan gelar namun kemudian dicabut gelarnya setelah final yang kacau di mana para pemain meninggalkan lapangan sebagai protes terhadap Maroko setelah keputusan penalti.

Oleh karena itu, tanda-tanda menjelang Piala Dunia terlihat menjanjikan, di mana Mesir akan berupaya meraih kemenangan pertamanya, mengingat mereka belum pernah merasakan kemenangan di putaran final sebelumnya. The Pharaohs tergabung di Grup G dan akan berhadapan dengan Belgia, Iran, dan Selandia Baru untuk memperebutkan tempat di babak gugur.

Menjelang ajang bergengsi 2026, GOAL meninjau skuad potensial yang mungkin akan bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.