Para pemain United dilaporkan membatalkan makan malam tim yang dijadwalkan pada Kamis malam setelah kekalahan 2-0 mereka di Liga Champions saat bertandang ke Atletico, menurut The Sun. Tim asuhan Michael Carrick memperpanjang rentetan tanpa kemenangan menjadi lima pertandingan di semua kompetisi setelah malam yang mengecewakan di ibu kota Spanyol.

Perhatian setelah kekalahan di Eropa itu sebagian besar tertuju kepada Martinez, yang melontarkan kritik keras langsung kepada jajaran direksi klub. Bek tengah itu meluapkan kemarahannya kepada direktur sepak bola Jason Wilcox sembari menyatakan bahwa skuad tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing dengan lawan-lawan papan atas.

Martinez mengeluarkan pernyataan terbuka 24 jam kemudian untuk menanggapi situasi tersebut dan menjelaskan tindakannya. Pemain timnas Argentina itu menyatakan bahwa ia hanya berbicara karena marah dan frustrasi setelah gagal meraih hasil yang diinginkan semua orang.