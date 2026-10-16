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Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Skuad Manchester United batalkan makan malam bersama usai kekalahan dari Atletico Madrid dan luapan emosi Lisandro Martinez

Manchester United
L. Martinez
Atletico Madrid vs Manchester United
Champions League

Para pemain Manchester United dikabarkan membatalkan rencana makan malam bersama tim setelah kekalahan menyakitkan dari Atletico Madrid di Liga Champions. Keputusan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Old Trafford setelah bek Lisandro Martinez melontarkan kecaman keras terhadap jajaran direksi.

  • Rencana dibatalkan setelah tersingkir dari kompetisi Eropa

    Para pemain United dilaporkan membatalkan makan malam tim yang dijadwalkan pada Kamis malam setelah kekalahan 2-0 mereka di Liga Champions saat bertandang ke Atletico, menurut The Sun. Tim asuhan Michael Carrick memperpanjang rentetan tanpa kemenangan menjadi lima pertandingan di semua kompetisi setelah malam yang mengecewakan di ibu kota Spanyol.

    Perhatian setelah kekalahan di Eropa itu sebagian besar tertuju kepada Martinez, yang melontarkan kritik keras langsung kepada jajaran direksi klub. Bek tengah itu meluapkan kemarahannya kepada direktur sepak bola Jason Wilcox sembari menyatakan bahwa skuad tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing dengan lawan-lawan papan atas.

    Martinez mengeluarkan pernyataan terbuka 24 jam kemudian untuk menanggapi situasi tersebut dan menjelaskan tindakannya. Pemain timnas Argentina itu menyatakan bahwa ia hanya berbicara karena marah dan frustrasi setelah gagal meraih hasil yang diinginkan semua orang.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Frustrasi atas kedalaman skuad

    Kontroversi yang terus berlangsung seputar Martinez dilaporkan berperan penting dalam keputusan membatalkan acara makan bersama tim pada Kamis. Sang bek merasa sangat frustrasi dengan persoalan pemilihan pemain akibat masalah cedera yang masih melanda skuad.

    Carrick terpaksa menempatkan bek tengah Ayden Heaven sebagai bek kiri dalam laga penting melawan Atletico. Martinez dilaporkan merasa bahwa keputusan mengandalkan Heaven di posisi yang tidak familier baginya dalam laga tandang menunjukkan betapa kurang memadainya komposisi skuad saat ini.

    Laporan tersebut menegaskan bahwa kritik Martinez tidak ditujukan kepada Heaven. Sebaliknya, ia meluapkan frustrasinya kepada jajaran direksi karena gagal mendatangkan bek kiri yang diakui selama bursa transfer.

  • Target bursa transfer yang gagal didatangkan

    Keterbatasan taktik berakar pada kegagalan upaya perekrutan dalam beberapa bursa transfer terakhir. United aktif berupaya memperkuat pilihan pemain di lini pertahanan, tetapi pada akhirnya gagal mendapatkan target utama mereka.

    Lewis Hall menjadi target utama untuk mengatasi masalah berkepanjangan di posisi bek kiri tim. Namun, Newcastle tidak bersedia menjual bek tersebut, sehingga para petinggi Old Trafford harus mencari opsi lain.

    Upaya berikutnya untuk mendatangkan Joaquin Seys dari Club Brugge dan bek Barcelona Alejandro Balde juga tidak membuahkan hasil. Akibatnya, tim manajemen hanya memiliki sedikit keleluasaan untuk mengubah taktik dalam laga-laga penting di kompetisi Eropa.

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  • Michael Carrick Manchester United 2026-27 Champions LeagueGetty

    Fokus beralih ke lawatan ke Leeds

    Di tengah meningkatnya tekanan di lapangan dan ketegangan di luar lapangan, para pemain United memilih membatalkan rencana makan malam mereka agar tetap fokus sepenuhnya pada pertandingan domestik mendatang. Skuad itu bertekad mengakhiri catatan mengkhawatirkan berupa lima pertandingan tanpa kemenangan.

    Carrick kini harus kembali memusatkan perhatian timnya pada laga penting melawan Leeds United di Elland Road Minggu ini. Sang pelatih kepala membutuhkan respons cepat dari para pemainnya untuk membalikkan performa mereka saat ini.

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