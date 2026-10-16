Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Skuad Manchester United batalkan makan malam bersama usai kekalahan dari Atletico Madrid dan luapan emosi Lisandro Martinez
Rencana dibatalkan setelah tersingkir dari kompetisi Eropa
Para pemain United dilaporkan membatalkan makan malam tim yang dijadwalkan pada Kamis malam setelah kekalahan 2-0 mereka di Liga Champions saat bertandang ke Atletico, menurut The Sun. Tim asuhan Michael Carrick memperpanjang rentetan tanpa kemenangan menjadi lima pertandingan di semua kompetisi setelah malam yang mengecewakan di ibu kota Spanyol.
Perhatian setelah kekalahan di Eropa itu sebagian besar tertuju kepada Martinez, yang melontarkan kritik keras langsung kepada jajaran direksi klub. Bek tengah itu meluapkan kemarahannya kepada direktur sepak bola Jason Wilcox sembari menyatakan bahwa skuad tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing dengan lawan-lawan papan atas.
Martinez mengeluarkan pernyataan terbuka 24 jam kemudian untuk menanggapi situasi tersebut dan menjelaskan tindakannya. Pemain timnas Argentina itu menyatakan bahwa ia hanya berbicara karena marah dan frustrasi setelah gagal meraih hasil yang diinginkan semua orang.
- Getty Images Sport
Frustrasi atas kedalaman skuad
Kontroversi yang terus berlangsung seputar Martinez dilaporkan berperan penting dalam keputusan membatalkan acara makan bersama tim pada Kamis. Sang bek merasa sangat frustrasi dengan persoalan pemilihan pemain akibat masalah cedera yang masih melanda skuad.
Carrick terpaksa menempatkan bek tengah Ayden Heaven sebagai bek kiri dalam laga penting melawan Atletico. Martinez dilaporkan merasa bahwa keputusan mengandalkan Heaven di posisi yang tidak familier baginya dalam laga tandang menunjukkan betapa kurang memadainya komposisi skuad saat ini.
Laporan tersebut menegaskan bahwa kritik Martinez tidak ditujukan kepada Heaven. Sebaliknya, ia meluapkan frustrasinya kepada jajaran direksi karena gagal mendatangkan bek kiri yang diakui selama bursa transfer.
Target bursa transfer yang gagal didatangkan
Keterbatasan taktik berakar pada kegagalan upaya perekrutan dalam beberapa bursa transfer terakhir. United aktif berupaya memperkuat pilihan pemain di lini pertahanan, tetapi pada akhirnya gagal mendapatkan target utama mereka.
Lewis Hall menjadi target utama untuk mengatasi masalah berkepanjangan di posisi bek kiri tim. Namun, Newcastle tidak bersedia menjual bek tersebut, sehingga para petinggi Old Trafford harus mencari opsi lain.
Upaya berikutnya untuk mendatangkan Joaquin Seys dari Club Brugge dan bek Barcelona Alejandro Balde juga tidak membuahkan hasil. Akibatnya, tim manajemen hanya memiliki sedikit keleluasaan untuk mengubah taktik dalam laga-laga penting di kompetisi Eropa.
- Getty
Fokus beralih ke lawatan ke Leeds
Di tengah meningkatnya tekanan di lapangan dan ketegangan di luar lapangan, para pemain United memilih membatalkan rencana makan malam mereka agar tetap fokus sepenuhnya pada pertandingan domestik mendatang. Skuad itu bertekad mengakhiri catatan mengkhawatirkan berupa lima pertandingan tanpa kemenangan.
Carrick kini harus kembali memusatkan perhatian timnya pada laga penting melawan Leeds United di Elland Road Minggu ini. Sang pelatih kepala membutuhkan respons cepat dari para pemainnya untuk membalikkan performa mereka saat ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami