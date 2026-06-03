Skuad manajer terbaik dalam sejarah Piala Dunia? Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, dan lainnya siap bersaing pada tahun 2026

Empat manajer paling dicari dan paling sukses dalam dunia sepak bola klub Eropa selama sekitar satu dekade terakhir akan berpartisipasi di Piala Dunia.

Carlo Ancelotti, mantan bos Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain, dan Chelsea, telah memenangkan Liga Champions tidak kurang dari lima kali, serta gelar liga di lima negara berbeda (Italia, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Jerman). Kini, ia diberi tugas untuk mengakhiri penantian Brasil selama 24 tahun untuk meraih gelar global keenam mereka.

Sebagai pelatih asing pertama dalam sejarah Selecao, tahun pertama Ancelotti memimpin tidak selalu berjalan mulus, tetapi ada tanda-tanda bahwa Brasil mulai menemukan performa terbaiknya pada waktu yang tepat.

Pemenang Liga Champions lainnya yang ditunjuk sebagai pelatih salah satu tim favorit meskipun berasal dari luar negeri, Thomas Tuchel, bertekad mengakhiri 60 tahun penderitaan Inggris. Pelatih asal Jerman ini memimpin kampanye kualifikasi bersejarah di mana The Three Lions memenangkan semua delapan pertandingan tanpa kebobolan gol, dan meskipun hasil beberapa pertandingan persahabatan mereka mengkhawatirkan, kesuksesan Tuchel sebelumnya di kompetisi piala selama masa jabatannya di Chelsea, PSG, Bayern Munich, dan Borussia Dortmund menjadi pertanda baik untuk perjalanan yang jauh.

Seperti Ancelotti dan Tuchel, pria lain yang pernah terjun ke "rumah gila" seperti Stamford Bridge dan Parc des Princes adalah Mauricio Pochettino, dan ia kini menghadapi tugas paling menantang: memastikan Amerika Serikat memanfaatkan momentum menjelang bulan terbesar dalam sejarah sepak bola Amerika. Pochettino harus berjuang melawan performa yang tidak konsisten, pemain kunci yang absen dari skuad, dan pertanyaan terus-menerus tentang masa depannya — terutama sepanjang musim suram Tottenham — dan meskipun ia mungkin hanya akan melatih AS sekali ini saja, ia memiliki kemampuan kepelatihan untuk memastikan turnamen ini sukses bagi tuan rumah bersama.

Melengkapi kuartet ini adalah satu-satunya manajer di antara mereka yang pernah melatih di turnamen internasional sebelum Piala Dunia ini, Julian Nagelsmann. Hampir unik karena Nagelsmann masih berusia 30-an namun telah beralih ke sepak bola internasional, tim Jerman asuhannya mencerminkan energi muda tersebut dan telah mencatatkan beberapa hasil yang menarik di bawah manajemen mantan bos Bayern itu. Mereka akan berusaha melaju lebih jauh dari perempat final Euro 2024 yang dipimpin Nagelsmann dua tahun lalu.