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World Cup managers GFXGetty/GOAL
Harry Sherlock

Diterjemahkan oleh

Skuad manajer terbaik dalam sejarah Piala Dunia? Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, dan lainnya siap bersaing pada tahun 2026

Analysis
World Cup
C. Ancelotti
T. Tuchel
M. Pochettino
M. Bielsa
L. Scaloni
J. Nagelsmann
R. Martinez
D. Deschamps
L. de la Fuente
F. Cannavaro
J. Marsch
J. Aguirre
J. Lopetegui
V. Montella
S. Clarke
R. Koeman
G. Potter
R. Rangnick
England
USA
Argentina
Austria
Brazil
Canada
France
Germany
Mexico
Netherlands
Portugal
Qatar
Scotland
Spain
Sweden
Turkiye
Uruguay
Uzbekistan
FEATURES

Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Dalam waktu kurang dari dua minggu, waktunya untuk sekadar bicara akan berakhir, dan para tim harus membuktikan kemampuan mereka melalui penampilan di lapangan di Amerika Utara. Semua jalan, baik melalui Amerika Serikat, Meksiko, maupun Kanada, akan bermuara di New Jersey pada 19 Juli, dan menuju pertandingan sepak bola terbesar di dunia: final Piala Dunia.

Dan meski akan ada banyak bintang top di lapangan, akan ada hampir sama banyaknya wajah-wajah familiar di bangku cadangan para manajer. Mulai dari pelatih-pelatih papan atas yang telah beralih dari kompetisi klub ke panggung internasional, hingga sejumlah mantan manajer Liga Premier, hingga pemain-pemain legendaris masa lalu yang kini mencoba peruntungannya di dunia kepelatihan, ini mungkin merupakan jajaran manajer paling bertabur bintang — dan berpotensi menjadi yang terbaik — dalam sejarah Piala Dunia.

Namun, siapa saja nama-nama besar yang mungkin Anda kenali, baik dari klub mereka sebelumnya maupun turnamen-turnamen sebelumnya? GOAL akan memandu Anda mengenal para pelatih Piala Dunia yang perlu Anda ketahui...

  • Thomas Tuchel Carlo AncelottiGetty Images

    Pelatihan tingkat elit

    Empat manajer paling dicari dan paling sukses dalam dunia sepak bola klub Eropa selama sekitar satu dekade terakhir akan berpartisipasi di Piala Dunia.

    Carlo Ancelotti, mantan bos Real Madrid, AC Milan, Paris Saint-Germain, dan Chelsea, telah memenangkan Liga Champions tidak kurang dari lima kali, serta gelar liga di lima negara berbeda (Italia, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Jerman). Kini, ia diberi tugas untuk mengakhiri penantian Brasil selama 24 tahun untuk meraih gelar global keenam mereka.

    Sebagai pelatih asing pertama dalam sejarah Selecao, tahun pertama Ancelotti memimpin tidak selalu berjalan mulus, tetapi ada tanda-tanda bahwa Brasil mulai menemukan performa terbaiknya pada waktu yang tepat.

    Pemenang Liga Champions lainnya yang ditunjuk sebagai pelatih salah satu tim favorit meskipun berasal dari luar negeri, Thomas Tuchel, bertekad mengakhiri 60 tahun penderitaan Inggris. Pelatih asal Jerman ini memimpin kampanye kualifikasi bersejarah di mana The Three Lions memenangkan semua delapan pertandingan tanpa kebobolan gol, dan meskipun hasil beberapa pertandingan persahabatan mereka mengkhawatirkan, kesuksesan Tuchel sebelumnya di kompetisi piala selama masa jabatannya di Chelsea, PSG, Bayern Munich, dan Borussia Dortmund menjadi pertanda baik untuk perjalanan yang jauh.

    Seperti Ancelotti dan Tuchel, pria lain yang pernah terjun ke "rumah gila" seperti Stamford Bridge dan Parc des Princes adalah Mauricio Pochettino, dan ia kini menghadapi tugas paling menantang: memastikan Amerika Serikat memanfaatkan momentum menjelang bulan terbesar dalam sejarah sepak bola Amerika. Pochettino harus berjuang melawan performa yang tidak konsisten, pemain kunci yang absen dari skuad, dan pertanyaan terus-menerus tentang masa depannya — terutama sepanjang musim suram Tottenham — dan meskipun ia mungkin hanya akan melatih AS sekali ini saja, ia memiliki kemampuan kepelatihan untuk memastikan turnamen ini sukses bagi tuan rumah bersama.

    Melengkapi kuartet ini adalah satu-satunya manajer di antara mereka yang pernah melatih di turnamen internasional sebelum Piala Dunia ini, Julian Nagelsmann. Hampir unik karena Nagelsmann masih berusia 30-an namun telah beralih ke sepak bola internasional, tim Jerman asuhannya mencerminkan energi muda tersebut dan telah mencatatkan beberapa hasil yang menarik di bawah manajemen mantan bos Bayern itu. Mereka akan berusaha melaju lebih jauh dari perempat final Euro 2024 yang dipimpin Nagelsmann dua tahun lalu.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Pemenang tingkat internasional

    Meskipun para manajer tersebut telah mengumpulkan trofi dengan mudah di level klub, mereka masih menanti gelar juara di level internasional. Namun, ada beberapa pelatih di turnamen ini yang tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan turnamen besar.

    Didier Deschamps akan memimpin Prancis untuk terakhir kalinya di Piala Dunia ini, setelah membawa Les Bleus meraih kejayaan pada 2018, dan ke final pada 2022, di mana mereka dikalahkan oleh Argentina. Deschamps telah memimpin Prancis selama 14 tahun, dan ia mencapai tiga final besar selama itu; hanya sedikit orang yang berani bertaruh bahwa ia tidak akan melakukannya lagi.

    Lionel Scaloni, yang menggantikan Deschamps dalam hal memenangkan Piala Dunia, tetap memimpin Argentina, meskipun ia pernah menyiratkan akan mundur lebih dari sekali sejak malam kemenangan di Qatar. Scaloni juga telah memenangkan Copa America dua kali bersama La Albiceleste, dan memiliki kehormatan memimpin Lionel Messi di turnamen internasional terakhirnya sebagai pemain aktif.

    Deschamps dan Scaloni adalah satu-satunya manajer pemenang Piala Dunia yang akan memimpin tim pada 2026, namun ada yang lain yang telah merasakan kesuksesan di turnamen kontinental. Luis de la Fuente, misalnya,telah menjalani perjalanan berliku melalui tim usia muda Spanyol sebelum membawa tim senior La Roja meraih kejayaan di Euro 2024, mengalahkan Inggris di final.

    Emerse Fae, bagaimanapun, dapat mengklaim rute paling luar biasa menuju kesuksesan turnamen. Saat Pantai Gading memulai Piala Afrika 2023, Fae adalah asisten manajer. Namun, setelah pengunduran diri Jean-Louis Gasset di tengah turnamen, Fae mengambil alih dan memimpin Gajah-gajah hingga final, di mana mereka mengalahkan Nigeria.

    Tergantung siapa yang Anda percayai, Pape Thiaw juga merupakan pemenang Piala Afrika, setelah Senegal mengangkat trofi pada Januari lalu. Tentu saja, keputusan Thiaw untuk meminta para pemainnya meninggalkan lapangan sebagai bentuk proteslah yang membuat CAF kemudian memberikan kemenangan kepada Maroko, tetapi manajer Senegal-lah yang memiliki medali juara di rumahnya.

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    Liga Premier Masa Lalu (Bagian Pertama)

    Selain Ancelotti, Tuchel, dan Pochettino, masih banyak mantan pelatih Liga Premier lainnya yang akan berpartisipasi di Piala Dunia. 

    Mantan bos Leeds United, Marcelo Bielsa, akan memimpin Uruguay bertanding. Pelatih Argentina yang kontroversial ini menginspirasi dedikasi di West Yorkshire selama tiga setengah musim memimpin tim, dan bisa menjadi ikon Uruguay jika mereka melaju jauh di turnamen ini. 

    Jesse Marsch adalah alumni lain dari Elland Road, dan ia berharap dapat membuat kejutan bersama tuan rumah bersama Kanada. Marsch dilaporkan yakin dirinya adalah kandidat terdepan untuk posisi pelatih AS sebelum Pochettino direkrut, sehingga ia akan berusaha membuktikan diri baik kepada orang-orang di negaranya, maupun kepada mereka di Inggris yang mengkritik masa jabatannya di Leeds. 

    Sementara itu, Ronald Koeman akan memimpin tim Belanda di turnamen ini, setelah sebelumnya melatih Southampton dan Everton di kasta tertinggi Inggris. Pekerjaan klub terbarunya, yang mengejutkan, adalah di Barcelona. Roberto Martinez adalah sosok lain yang sebelumnya melatih Everton - serta Wigan Athletic - dan akan memimpin Portugal. Martinez sebelumnya melatih 'Generasi Emas' Belgia antara 2016 dan 2022, membawa mereka ke dua Piala Dunia, meskipun ia tidak mampu membawa mereka melaju lebih jauh. Kini ia ditugaskan untuk memberikan Cristiano Ronaldo satu-satunya gelar yang belum pernah ia raih sepanjang karier gemilangnya.

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    Mantan Pelatih Liga Premier (Bagian Kedua)

    Di tempat lain, Julen Lopetegui, mantan manajer Wolverhampton Wanderers dan West Ham United, akhirnya akan mendapat kesempatan melatih di Piala Dunia setelah ia dipecat oleh timnas Spanyol menjelang turnamen 2018 karena melakukan pembicaraan dengan Real Madrid. Ia akan memimpin timnas Qatar. Ralf Rangnick, yang sebelumnya melatih Manchester United, telah membawa model gegenpressing-nya ke tim nasional Austria, sementara mantan bos West Brom, Steve Clarke, akan memimpin Skotlandia yang bertekad untuk mencapai babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya.

    Salah satu dari dua manajer Inggris di turnamen ini (bersama Darren Bazeley dari Selandia Baru) adalah Graham Potter, yang bangkit dari masa-masa sulitnya saat melatih Chelsea dan West Ham untuk membawa Swedia lolos melalui babak play-off UEFA. Setelah membangun reputasinya di Skandinavia bersama Ostersunds, Potter kini ditugaskan untuk membuat pemain seperti Alexander Isak dan Viktor Gyokeres tampil maksimal di Amerika Utara.

    Namun, tak ada yang lebih berpengalaman daripada Dick Advocaat, yang pada usia 78 tahun akan menjadi manajer tertua dalam sejarah Premier League. Mantan pelatih Sunderland, Rangers, PSV, dan Fenerbahce ini akan melatih di Piala Dunia ketiganya, 32 tahun setelah upaya pertamanya, setelah berhasil melakukan keajaiban kecil dengan membawa Curacao lolos ke turnamen ini. Advocaat terpaksa mundur beberapa bulan setelah kesuksesan tersebut untuk menemani putrinya yang sakit, namun dibujuk kembali hanya beberapa minggu kemudian untuk kembali memimpin salah satu tim debutan di turnamen ini.

    Manajer Norwegia Stale Solbakken, manajer Panama Thomas Christiansen, dan manajer Tunisia Sabri Lamouchi semuanya memiliki pengalaman di Championship; Solbakken melatih Wolves, Christiansen menghabiskan kurang dari satu musim di Leeds, dan Lamouchi melatih Nottingham Forest dan Cardiff City di divisi dua.

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    Pilihan wajib dalam turnamen

    Ada beberapa pelatih yang identik dengan turnamen sepak bola, muncul setiap dua atau empat tahun sekali saat para penggemar duduk di depan televisi untuk menyaksikan jalannya pertandingan.

    Salah satu pelatih tersebut adalah Zlatko Dalic, yang akan memimpin Kroasia ke Piala Dunia ketiga di bawah kepemimpinannya. Dia tidak pernah gagal mencapai semifinal dalam dua percobaan sebelumnya, dan bahkan membawa Kroasia menjadi runner-up pada 2018, yang berarti Dalic harus mempertahankan reputasinya pada 2026.

    Javi Aguirre juga akan memimpin Meksiko ke Piala Dunia ketiganya, meskipun semua penampilannya terjadi selama masa jabatan yang berbeda bersama El Tri. Aguirre melatih Meksiko pada turnamen 2002 dan 2010, dan kembali untuk satu kali lagi bersama tuan rumah bersama sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada asistennya dan mantan kapten legendaris, Rafa Marquez.

    Hajime Moriyasu semakin menjadi sosok yang tak terpisahkan dari Piala Dunia. Ia menjadi asisten pelatih Jepang pada 2018 sebelum naik ke posisi pelatih kepala menjelang 2022, di mana ia memimpin Blue Samurai meraih kemenangan atas Spanyol dan Jerman saat mereka lolos dari grup yang tampak menakutkan.

    Ada juga beberapa wajah familiar di posisi baru; Vladimir Petkovic, yang selama ini menjadi pelatih Swiss, kini memimpin Aljazair, sementara Graham Arnold akan membawa Irak ke Piala Dunia pertama mereka sejak 1986 setelah sebelumnya membawa Australia ke babak 16 besar empat tahun lalu.

    Namun, tak ada yang bisa menandingi Carlos Queiroz, yang akan menjadi orang ketiga dalam sejarah yang melatih di lima Piala Dunia berturut-turut setelah menerima tawaran terakhir untuk memimpin Ghana. Mantan pelatih Real Madrid dan asisten pelatih Manchester United ini telah mengikuti turnamen sebelumnya bersama Portugal dan Iran (tiga kali), dan akan menyamai prestasi mantan manajer Amerika Serikat Bora Milutinovic serta pemenang Piala Dunia 1994 Carlos Alberto Pereira, yang terakhir memegang rekor penampilan terbanyak sebagai manajer dengan enam kali.

  • Fabio CannavaroGetty Images

    Mantan pemain legendaris

    Meskipun Ancelotti, Koeman, dan Pochettino sama-sama dapat membanggakan karier bermain yang gemilang di level tertinggi sebelum beralih menjadi manajer, hanya ada dua pelatih pada tahun 2026 yang dapat membanggakan gelar juara Piala Dunia yang diraihnya sebagai pemain.

    Yang pertama adalah Deschamps, yang merupakan salah satu dari tiga orang yang pernah mengangkat trofi tersebut baik sebagai pemain maupun manajer, setelah menjadi bagian dari skuad Prancis yang menjuarai Piala Dunia 1998. Yang lainnya adalah kapten inspiratif Italia pada tahun 2006, Fabio Cannavaro.

    Pemenang Ballon d'Or 20 tahun lalu ini ditunjuk sebagai pelatih debutan Uzbekistan, setelah mengambil alih jabatan pada Oktober setelah kualifikasi mereka dipastikan. Sebagai pemenang gelar di China, hasil di bawah kepemimpinan Cannavaro sejauh ini campur aduk, sementara tim Asia Tengah pertama yang lolos ke putaran final Piala Dunia ini berupaya lolos dari grup yang berisi Portugal dan Kolombia.

    Tanpa tim favorit di Piala Dunia ketiga berturut-turut, penggemar Italia juga akan antusias mengikuti perkembangan mantan striker Azzurri, Vincenzo Montella. Sebagai bagian dari skuad Italia yang mencapai final Euro 2000 dan pemenang Serie A bersama Roma, Montella telah membawa Turkiye lolos ke Piala Dunia pertama mereka sejak mencapai semifinal pada 2002.