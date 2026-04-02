Goal.com
Live
ROBERT LEWANDOWSKI POLAND Getty Images

Diterjemahkan oleh

Skuad luar biasa senilai 600 juta poundsterling gagal lolos ke Piala Dunia

World Cup
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Italy
World Cup Qualification UEFA
G. Donnarumma
R. Lewandowski
A. Bastoni
M. Kerkez
D. Szoboszlai
S. Tonali
K. Kvaratskhelia
B. Sesko
V. Osimhen
Bosnia dan Herzegovina
Italia
Polandia
Hungaria
Georgia
Slovenia
Nigeria

Tim-tim besar tersingkir dari babak kualifikasi dengan sangat mengecewakan

 Semua babak kualifikasi Piala Dunia 2026, yang rencananya akan digelar musim panas mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, telah usai dengan lolosnya 48 tim.

Meskipun jumlah tim yang lolos cukup banyak, daftar tersebut tidak mencakup beberapa tim besar. Italia terus dilanda nasib sial di Piala Dunia setelah gagal lolos untuk ketiga kalinya berturut-turut, sementara Denmark dan Polandia juga mengalami kekecewaan di babak akhir.

Wales, Serbia, Kamerun, dan Nigeria ikut serta dalam Piala Dunia terakhir, namun tidak berhasil mengamankan tempat di edisi mendatang.

Hal ini menyebabkan sejumlah bintang absen dari Piala Dunia 2026, di mana mereka hanya akan menonton turnamen tersebut, dan mungkin menyesali ketidakikutsertaan mereka.

Surat kabar "The Sun" memilih susunan pemain yang mencakup sejumlah pemain terkenal yang absen dari turnamen tersebut, dengan nilai pasar mencapai sekitar 600 juta poundsterling.

  • Gianluigi Donnarumma Bosnia Italy 31032026Getty Images

    Penjaga gawang dan pertahanan

    Penjaga gawang: Gianluigi Donnarumma – Italia (Nilai pasar: 39 juta poundsterling).

     Dia telah tampil dalam 81 pertandingan internasional, dan melakukan debut internasionalnya pada tahun 2016, namun belum pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia bersama Italia.

    Timnas Italia kalah dalam adu penalti melawan Bosnia dan Herzegovina pada Selasa malam,

    Bek: Alessandro Bastoni – Italia (61 juta poundsterling)

    Ini seperti mimpi buruk bagi Bastoni, yang diusir dari lapangan saat timnya sedang unggul, sebelum Bosnia menyamakan kedudukan dan menang melalui adu penalti.

    Bek: Nikola Milinković – Serbia (26 juta poundsterling)

    Serbia berada di grup yang sama dengan Inggris, tetapi hanya mampu menempati posisi ketiga di belakang Albania.

    Bek: Milos Kerkez – Hongaria (35 juta poundsterling)

    Hal yang sama berlaku untuk Milos Kerkez, yang lahir di Serbia tetapi bermain sepak bola internasional untuk Hongaria.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lini tengah

      Brian Mboumo – Kamerun (70 juta poundsterling)

    Tim nasional Kamerun kalah dalam pertandingan semifinal play-off melawan Republik Demokratik Kongo pada bulan November, yang membuat peluang mereka pupus.

     Dominique Soboslai – Hongaria (87 juta poundsterling – nilai tertinggi)

    Menurut situs Transfermarkt, Dominik Szoboszlai adalah pemain sepak bola termahal yang negaranya tidak lolos ke Piala Dunia.

    Nilai pasar gelandang Liverpool dan Hungaria ini mencapai 87 juta poundsterling, namun hal itu tidak cukup untuk mengalahkan Portugal atau Irlandia dalam babak kualifikasi.

     Sandro Tonali – Italia (70 juta poundsterling)

    Sandro Tonali bergabung dengan Szoboszlai dalam menonton Piala Dunia saja, meskipun ia sendiri mencetak gol dalam adu penalti melawan Bosnia.

    Khvicha Kvaratskhelia – Georgia (79 juta poundsterling)

    Pemain Paris Saint-Germain ini dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di Eropa, namun tim Georgia-nya tidak mampu bersaing dengan Spanyol dan Turki di babak kualifikasi.

  • Victor Osimhen

    Serangan

     Benjamin Sesko – Slovenia (57 juta poundsterling)

    Slovenia yang dipimpin oleh Benjamin Sesko juga gagal lolos, sehingga pemain berbakat ini tidak akan tampil di Piala Dunia.

      Robert Lewandowski – Polandia (7 juta poundsterling)

     Polandia kebobolan gol kemenangan pada menit ke-88 dari Swedia sehingga kehilangan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026.

    Dan dengan usianya yang sudah 37 tahun, kemungkinan besar ini berarti Robert Lewandowski tidak akan berpartisipasi lagi di edisi berikutnya. Penyerang hebat di era modern ini meneteskan air mata di akhir pertandingan.

    Victor Osimhen – Nigeria (65 juta poundsterling)

    Nigeria mengalami awal yang mengejutkan di babak kualifikasi, dan menempati posisi kedua dengan selisih satu poin di belakang Afrika Selatan sebelum kalah dari Republik Demokratik Kongo di babak play-off.

  • Skuad cadangan senilai 341 juta poundsterling

    Ada banyak pemain lain yang kurang beruntung... Jadi, berikut ini adalah skuad alternatif senilai 341 juta poundsterling.

    Penjaga gawang: André Onana – Kamerun (10 juta poundsterling)

    Bek: Mateusz Kacz – Polandia (19 juta poundsterling)

    Bek: Ethan Ampadu – Wales (22 juta poundsterling)

    Bek: Patrick Dourou – Denmark (31 juta poundsterling)

    Gelandang: Harry Wilson – Wales (22 juta poundsterling)

    Gelandang: Carlos Baleba – Kamerun (48 juta poundsterling)

    Gelandang: Nicolò Barella – Italia (44 juta poundsterling)

    Gelandang: Ademola Lookman – Nigeria (35 juta poundsterling)

    Penyerang: Brennan Johnson – Wales (31 juta poundsterling)

    Penyerang: Rasmus Højlund – Denmark (44 juta poundsterling)