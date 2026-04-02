Semua babak kualifikasi Piala Dunia 2026, yang rencananya akan digelar musim panas mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, telah usai dengan lolosnya 48 tim.

Meskipun jumlah tim yang lolos cukup banyak, daftar tersebut tidak mencakup beberapa tim besar. Italia terus dilanda nasib sial di Piala Dunia setelah gagal lolos untuk ketiga kalinya berturut-turut, sementara Denmark dan Polandia juga mengalami kekecewaan di babak akhir.

Wales, Serbia, Kamerun, dan Nigeria ikut serta dalam Piala Dunia terakhir, namun tidak berhasil mengamankan tempat di edisi mendatang.

Hal ini menyebabkan sejumlah bintang absen dari Piala Dunia 2026, di mana mereka hanya akan menonton turnamen tersebut, dan mungkin menyesali ketidakikutsertaan mereka.

Surat kabar "The Sun" memilih susunan pemain yang mencakup sejumlah pemain terkenal yang absen dari turnamen tersebut, dengan nilai pasar mencapai sekitar 600 juta poundsterling.