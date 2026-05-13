Skuad Kroasia untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Meskipun gelar juara masih belum pernah mereka raih, Kroasia telah membuktikan bahwa mereka bukanlah tim yang bisa dianggap remeh dalam ajang Piala Dunia.

Setelah finis di tiga besar dalam dua turnamen terakhir, tim Kroasia mencatatkan kampanye kualifikasi tanpa kekalahan, memenangkan tujuh dari delapan pertandingan mereka untuk lolos ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Mereka mungkin telah kehilangan beberapa pemain penting yang pensiun dari tim nasional dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa bintang mapan mereka mungkin sudah melewati masa kejayaan, tetapi dengan Luka Modric yang legendaris menunjukkan bahwa ia masih memiliki apa yang diperlukan untuk tampil di level tertinggi, tim asuhan Zlatko Dalic akan memberikan lebih dari sekadar ujian berat bagi tim-tim yang akan mereka hadapi musim panas ini, termasuk Inggris di Grup L.

Kroasia juga akan berhadapan dengan Ghana dan Panama, dan tentu saja mereka yakin dapat kembali melaju jauh hingga babak gugur turnamen ini.