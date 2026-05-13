Montenegro v Croatia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

Skuad Kroasia untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Kroasia untuk Piala Dunia FIFA 2026

Meskipun gelar juara masih belum pernah mereka raih, Kroasia telah membuktikan bahwa mereka bukanlah tim yang bisa dianggap remeh dalam ajang Piala Dunia.

Setelah finis di tiga besar dalam dua turnamen terakhir, tim Kroasia mencatatkan kampanye kualifikasi tanpa kekalahan, memenangkan tujuh dari delapan pertandingan mereka untuk lolos ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Mereka mungkin telah kehilangan beberapa pemain penting yang pensiun dari tim nasional dalam beberapa tahun terakhir dan beberapa bintang mapan mereka mungkin sudah melewati masa kejayaan, tetapi dengan Luka Modric yang legendaris menunjukkan bahwa ia masih memiliki apa yang diperlukan untuk tampil di level tertinggi, tim asuhan Zlatko Dalic akan memberikan lebih dari sekadar ujian berat bagi tim-tim yang akan mereka hadapi musim panas ini, termasuk Inggris di Grup L.

Kroasia juga akan berhadapan dengan Ghana dan Panama, dan tentu saja mereka yakin dapat kembali melaju jauh hingga babak gugur turnamen ini.

    Penjaga gawang

    Dominik Livakovic diperkirakan akan menjadi kiper utama Kroasia. Kiper Dinamo Zagreb ini tampil mengesankan selama Piala Dunia 2022, menjadi pahlawan timnya berkat penyelamatan-penyelamatannya dalam kemenangan adu penalti melawan Jepang dan Brasil saat mereka melaju ke semifinal. Para kiper cadangan semuanya masih kurang berpengalaman, dengan Dominik Kotarski, Ivor Pandur, dan Ivica Ivusic yang secara keseluruhan baru mengoleksi sembilan penampilan internasional.

    PemainKlub
    Dominik LivakovicDinamo Zagreb
    Dominik KotarskiCopenhagen
    Ivor PandurHull City
    Ivica IvusicHajduk Split
    Bek

    Di lini belakang, Kroasia memiliki para pemain yang sangat berpengalaman di lima liga teratas Eropa. Josko Gvardiol menjadi sorotan utama dan diperkirakan akan bermain sebagai bek sayap, sementara pemain seperti Duje Caleta-Car dan Josip Stanisic akan memperkuat barisan pertahanan.

    Mereka juga memiliki kedalaman skuad yang cukup jika diperlukan, dengan Borna Sosa dari Crystal Palace dan pemain muda Tottenham yang menjanjikan, Luka Vuskovic, yang saat ini dipinjamkan ke Hamburg, diperkirakan akan masuk dalam skuad final beranggotakan 26 pemain.

    PemainKlub
    Josko GvardiolManchester City
    Duje Caleta-CarReal Sociedad
    Josip StanisicBayern Munich
    Josip JuranovicUnion Berlin
    Borna SosaCrystal Palace
    Josip SutaloAjax
    Luka VuskovicHamburg
    Marin PongracicFiorentina
    Gelandang

    Kekuatan Kroasia selalu terletak pada kualitas gelandang tengahnya. Meskipun Marcelo Brozovic dan Ivan Rakitic sudah tidak bermain lagi, Luka Modric tetap sama andalnya seperti biasa, sementara Andrej Kramaric juga sangat berpengalaman dengan lebih dari 100 penampilan internasional di bawah namanya.

    Mario Pasalic tampil mengesankan bersama Atalanta dan seharusnya mendapat banyak menit bermain di Amerika Utara, begitu pula dengan pemain senior Mateo Kovacic.

    PemainKlub
    Luka ModricAC Milan
    Andrej KramaricHoffenheim
    Mario PasalicAtalanta
    Nikola VlasicTorino
    Lovro MajerWolfsburg
    Nikola MoroBologna
    Petar SusicInter Milan
    Para penyerang

    Salah satu area yang mungkin menjadi tantangan bagi Kroasia selama musim panas ini adalah lini depan. Ivan Perisic masih terus membuktikan bahwa ia mampu tampil maksimal saat dibutuhkan, namun pelatih Dalic terpaksa melakukan rotasi pemain di posisi penyerang tengah karena belum ada yang benar-benar mengamankan posisi tersebut selama jeda internasional terakhir.

    Ante Budimir mungkin akan dipilih karena pengalamannya yang lebih banyak, tetapi ia belum terlalu produktif saat membela Vatreni. Hal yang sama juga berlaku untuk Petar Musa, Igor Matanovic, Franjo Ivanovic, dan Mislav Orsic, yang sebagian besar masih muda dan belum berpengalaman, kecuali Orsic, yang merupakan salah satu pemain tertua di skuad dengan usia 33 tahun. 

    PemainKlub
    Ante BudimirOsasuna
    Petar MusaFC Dallas
    Ivan PerisicPSV Eindhoven
    Igor MatanovicFreiburg
    Mislav OrsicPafos
    Para pemain bintang Kroasia

    Jika Kroasia ingin kembali mencetak kejutan dengan melaju ke semifinal, mereka membutuhkan para bintang berpengalaman mereka untuk kembali tampil gemilang. Luka Modric mungkin sudah berusia 40 tahun, namun ia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan performa di AC Milan, sementara rekan setimnya di lini tengah, Mateo Kovacic, akan memainkan peran penting meskipun baru saja melewati musim yang diwarnai cedera di Manchester City.

    Ivan Perisic sangat gemar mencetak gol di Piala Dunia, sementara Josko Gvardiol akan diandalkan untuk memperketat pertahanan dan menjadi ancaman gol melalui tendangan bebas. Kroasia telah menunjukkan ketangguhan mereka di turnamen internasional sebelumnya dan kiper Dominik Livakovic pasti sangat bersemangat untuk kembali menyelamatkan negaranya jika adu penalti terjadi di babak gugur.

    Susunan Pemain Utama Kroasia yang Diprediksi untuk Piala Dunia 2026

    Kroasia memiliki inti tim yang cukup solid di lini belakang dan lini tengah, meskipun bagaimana mereka bisa memasukkan begitu banyak pemain yang berorientasi pada permainan di lini tengah ke dalam satu susunan pemain inti akan menjadi bahan pertimbangan bagi pelatih Dalic.

    Manajer tim nasional ini juga telah berganti-ganti striker tengahnya dalam jeda internasional terakhir, meskipun belum ada yang benar-benar meyakinkan hingga saat ini.

    Pada akhirnya, Kroasia akan bergantung pada pemain bintang mereka di lini pertahanan dan lini tengah untuk memberikan fondasi kokoh yang mereka butuhkan guna menorehkan prestasi di Piala Dunia, dengan Budimir yang berpotensi ditugaskan sebagai pencetak gol utama di lini depan.

    Prediksi susunan pemain awal Kroasia (4-2-3-1): Livakovic; Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo, Stanisic; Modric, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir.

