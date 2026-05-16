Skuad Korea Selatan untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang berhasil lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Korea Selatan untuk Piala Dunia FIFA 2026

Korea Selatan telah memastikan tempatnya di Piala Dunia FIFA 2026 dan akan menjadi salah satu tim yang patut diperhatikan.

Setelah tersingkir di babak penyisihan grup pada Piala Dunia 2014 dan 2018, mereka berhasil mematahkan tren tersebut dengan lolos ke babak 16 besar pada 2022. Namun, perjalanan mereka terhenti oleh Brasil di babak gugur.

Prestasi terbaik Korea Selatan di Piala Dunia terjadi pada tahun 2002 ketika mereka menjadi tuan rumah bersama turnamen tersebut. Melawan segala rintangan, mereka mencapai babak semifinal dan finis di peringkat keempat, sebuah pencapaian bersejarah yang belum tertandingi dalam sepak bola Asia.

Bisakah mereka mengulangi keajaiban tersebut 24 tahun kemudian?

    Penjaga gawang

    Di posisi penjaga gawang tim Asia ini, kiper veteran Seung-gyu Kim diperkirakan akan menjadi kiper utama di Piala Dunia. Dengan lebih dari 80 penampilan internasional dan pengalaman sebelumnya di turnamen internasional, Kim siap untuk tetap menjadi kiper utama.

    Hyeon-woo Jo dari Ulsan HD merupakan pilihan lain yang sangat baik dan akan menjadi cadangan yang tangguh.

    PemainKlub 
    Seung-gyu KimFC Tokyo
    Hyeon-woo JoUlsan HD
    Bum-keun SongJeonbuk Hyundai Motors
    Bek

    Korea Selatan memiliki pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat barisan pertahanan mereka. Kim Min-jae dari Bayern Munich telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek tengah terbaik di liga dan juga sangat berpengaruh bagi tim nasional. Kehadirannya akan sangat penting dalam memimpin barisan pertahanan tim Asia ini di panggung dunia.

    Selain Min-jae, Korea Selatan juga memiliki pemain seperti Yung-woo Seol dan Tae-seok Lee, yang tampil luar biasa di area sayap baik untuk klub maupun tim nasional mereka.

    Yu-min Cho dari Sharjah adalah bek tengah andalan lainnya dan diharapkan dapat membentuk kemitraan yang solid dengan Min-jae sebagai duo bek tengah Korea Selatan di Piala Dunia.

    PemainKlub
    Kim Moon-hwanDaejeon Hana Citizen
    Kim Min-jaeBayern Munich
    Kim Tae-hyonKashima Antlers
    Park Jin-seobZhejiang
    Seol Young-wooCrvena Zvezda
    Lee Ki-hyukGangwon
    Lee Ki-hyukGangwon
    Lee Tae-seokAustria Wien
    Lee Han-beomMidtjylland
    Cho Yu-minSharjah
    Gelandang

    Di lini tengah, Korea Selatan memiliki banyak pilihan pemain berkualitas tinggi untuk mengendalikan jalannya pertandingan di ajang bergengsi dunia ini. Hwang In-beom dari Feyenoord telah memainkan peran yang sangat penting di Belanda maupun untuk tim nasional, dan kehadirannya yang mampu mengatur permainan akan sangat penting bagi tim asuhan Hong Myung-bo untuk memberikan stabilitas di lini tengah serta membongkar pertahanan lawan.

    Tim Taeguk Warriors memiliki deretan pemain berbakat yang berbasis di Inggris dan Eropa yang mengesankan untuk memperkuat lini tengah mereka. Penyerang Wolves, Hwang Hee-chan, dan Lee Kang-in dari Paris Saint-Germain menyuntikkan bakat kreatif yang luar biasa dari posisi gelandang serang, sementara Paik Seung-ho dari Birmingham City, Bae Jun-ho dari Stoke City, dan Yang Hyun-jun dari Celtic menawarkan dinamisme yang luar biasa bagi skuad ini. Selain itu, pemain berpengalaman Mainz, Lee Jae-sung, dan Kim Jin-gyu dari Jeonbuk menambah kecerdasan taktis dan pengalaman turnamen yang vital ke dalam skuad.

    PemainKlub
    Kim Jin-gyuJeonbuk
    Bae Jun-hoStoke City 
    Paik Seung-hoBirmingham
    Yang Hyun-junCeltic
    Eom Ji-sungSwansea
    Lee Kang-inParis Saint-Germain
    Lee Dong-gyeongUlsan
    Lee Jae-sungMainz 05
    Hwang In-beomFeyenoord
    Hwang Hee-chanWolverhampton Wanderers
    Para penyerang

    Di lini serang, tim raksasa Asia ini memiliki sejumlah nama besar yang siap memimpin barisan depan di Amerika Utara. Son Heung-min, mantan penyerang legendaris Tottenham Hotspur, tampil gemilang bersama klub Major League Soccer, Los Angeles FC, sejak kepindahannya yang menjadi sorotan, dan kapten karismatik ini akan berupaya mengantarkan negaranya meraih kejayaan di putaran final Piala Dunia keempatnya.

    Lini depan Taeguk Warriors semakin diperkuat oleh ancaman gol yang mematikan dan serba bisa. Oh Hyeon-gyu memasuki ajang bergengsi ini setelah tampil di level yang sangat tinggi bersama Besiktas di Turkiye, menawarkan opsi dinamis dan menentukan untuk bermain dalam peran nomor sembilan tradisional.

    Melengkapi barisan penyerang yang tangguh dan berkualitas tinggi adalah penyerang produktif Midtjylland, Cho Gue-sung, yang memberikan tim asuhan Hong Myung-bo kehadiran fisik yang vital, penyelesaian akhir yang klinis, dan rekam jejak turnamen yang terbukti di panggung terbesar.

    PemainKlub 
    Heung-min SonLAFC 
    Hyeon-gyu OhBesiktas
    Gue-sung ChoMidtjylland
    Para pemain bintang Korea Selatan

    Korea Selatan memiliki skuad yang seimbang dengan pemain-pemain berkualitas di seluruh lini lapangan. Jika mereka ingin melaju jauh di Piala Dunia, para bintang mereka harus mampu tampil maksimal. Heung-min Son akan menjadi sosok kunci di lini serang, dengan kecepatan, visi permainan, dan kemampuan menggiring bolanya yang dipastikan akan menjadi ancaman terus-menerus bagi pertahanan lawan.

    Kang-in Lee dan Jae-sung Lee juga merupakan komponen kunci serangan Korea Selatan, yang bertugas menciptakan peluang dan menambah keleluasaan saat dibutuhkan. Di lini depan, Hee-chan Hwang akan memainkan peran penting dalam mengonversi peluang bagi tim asuhan Myung-bo.

    Di lini tengah, In-beom Hwang akan bertanggung jawab untuk mengatur tempo permainan, sementara di lini belakang, Kim Min-jae akan menjadi kunci.

    Susunan Pemain Utama Korea Selatan yang Diprediksi untuk Piala Dunia 2026

    Di bawah mistar gawang Korea Selatan, kiper veteran Seung-gyu Kim diperkirakan akan menjadi kiper utama di Piala Dunia, dengan Hyeon-woo Jo sebagai cadangan yang andal.

    Di lini pertahanan, Min-jae Kim dan Yu-min Cho membentuk pasangan bek tengah yang kokoh di jantung barisan pertahanan, sementara Young-woo Seol dan Tae-seok Lee akan bertugas memberikan keleluasaan dan dukungan dalam serangan.

    Di lini tengah, maestro Feyenoord Hwang In-beom akan berduet dengan Paik Seung-ho dari Birmingham City, dengan keduanya memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas struktur, mematahkan serangan lawan, dan mengatur tempo permainan tim Korea.

    Di lini depan, unit kreatif bertabur bintang yang terdiri dari kapten ikonik Son Heung-min, Lee Kang-in dari Paris Saint-Germain, dan Lee Jae-sung dari Mainz diharapkan akan menyediakan umpan-umpan untuk striker Besiktas Oh Hyeon-gyu yang memimpin lini depan.

    Prediksi susunan pemain awal Korea Selatan (4-2-3-1): Kim S.G.; Seol Y.W., Kim M.J., Cho Y.M., Lee T.S.; Paik S.H., Hwang I.B.; Son H.M., Lee J.S., Lee K.I.; Oh H.G.