Goal.com
Live
FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KOR-KUWAFP

Diterjemahkan oleh

Skuad Korea Selatan untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

World Cup
South Korea

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Korea Selatan untuk Piala Dunia FIFA 2026

Korea Selatan telah memastikan tempatnya di Piala Dunia FIFA 2026 dan, sama seperti Jepang, mereka akan menjadi salah satu tim yang patut diperhatikan dari kawasan Asia.

Setelah tersingkir di babak penyisihan grup selama kampanye Piala Dunia 2014 dan 2018, mereka berhasil mematahkan tren tersebut dengan lolos ke babak 16 besar pada 2022. Namun, perjalanan mereka terhenti oleh Brasil di babak gugur.

Penampilan terbaik Korea Selatan di Piala Dunia terjadi pada tahun 2002 ketika mereka menjadi tuan rumah bersama turnamen tersebut. Melawan segala rintangan, mereka mencapai babak semifinal dan finis di peringkat keempat, sebuah pencapaian bersejarah yang belum tertandingi dalam sepak bola Asia.

Bisakah mereka mengulang keajaiban tersebut 24 tahun kemudian?

  • Wales v Korea Republic - International FriendlyGetty Images Sport

    Penjaga gawang

    Di posisi penjaga gawang tim Asia, pemain veteran Seung-gyu Kim diperkirakan akan memimpin barisan sebagai kiper utama pada ajang bergengsi tahun depan. Dengan lebih dari 80 penampilan internasional dan pengalaman sebelumnya di Piala Dunia, Kim akan menjadi pilihan utama bagi Korea Selatan.

    Hyeon-woo Jo dari Ulsan HD adalah opsi lain yang sangat baik dan akan menjadi pesaing kuat di belakang Kim untuk menjadi starter di tim nasional.

    PemainKlub 
    Seung-gyu KimFC Tokyo
    Hyeon-woo JoUlsan HD
    Chang-geun LeeDaejeon Hana Citizen
    Bum-keun SongJeonbuk Hyundai Motors
    Dong-heon KimIncheon United
    • Iklan
  • Saudi Arabia v South Korea: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Bek

    Korea Selatan memiliki pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Kim Min-jae dari Bayern Munich telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek tengah terbaik di liga dan juga sangat berpengaruh bagi tim nasional. Kehadirannya akan sangat penting dalam memimpin barisan pertahanan tim Asia ini di panggung dunia.

    Selain Min-jae, Korea Selatan juga memiliki pemain seperti Yung-woo Seol dan Tae-seok Lee, yang tampil luar biasa di area sayap baik untuk klub maupun tim nasional mereka.

    Yu-min Cho dari Sharjah adalah bek tengah andalan lainnya dan berpotensi membentuk duet pertahanan tengah yang solid bersama Kim Min-jae untuk Korea Selatan di Piala Dunia tahun depan.

    PemainKlub
    Kim Min-JaeBayern Munich
    Park Seung-wookShimizu S-Pulse
    Ju-sung KimSanfrecce Hiroshima
    Moon-hwan KimDaejeon Hana Citizen
    Tae-seok LeeAustria Wien
    Tae-hyeon KimKashima Antlers
    Yu-min ChoSharjah
    Yung-woo SeolCrvena Zvezda
    Jae-won HwangDaegu
    Han-beom LeeMidtjylland
    Shin Min-HaGangwon
    Jin-seob ParkZhejiang
  • Australia v South Korea: Quarter Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Gelandang

    Di lini tengah, Korea Selatan memiliki sejumlah pilihan yang sangat baik. In-beom Hwang telah memainkan peran penting bagi Feyenoord di Belanda maupun tim nasional. Kehadiran Hwang di lini tengah akan sangat penting bagi Korea Selatan untuk memberikan stabilitas dan menciptakan peluang.

    Di sisi lain, Yong-woo Park dari Al Ain akan sangat penting dalam menjaga formasi tim sambil bertindak sebagai gelandang bertahan. Pemain muda berbakat Min-hyeok Yang dari Tottenham juga bisa menjadi aset berharga bagi tim asuhan Myung-bo Hong di lini tengah.

    Ji-sung Eom dan Dong-gyeong Lee juga merupakan pilihan yang solid yang bisa menjadi penentu saat masuk sebagai pemain pengganti.

    PemainKlub
    In-beom HwangFeyenoord
    Hyeon-seok HongGent (dipinjamkan dari Mainz) 
    Min-hyeok YangCoventry (dipinjamkan dari Spurs)
    Ji-Sung EomSwansea
    Yong-woo ParkAl Ain
    Ho-yeon JungSuwon Samsung Bluewings (dipinjamkan dari Minnesota)
    Moon Seon-minSeoul
    Jens CastropBorussia Mönchengladbach
    Jun-ho BaeStoke City
    Dong-gyeong LeeUlsan HD
    Dong-gyeong LeeUlsan HD 
  • South Korea v Kuwait - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group BGetty Images Sport

    Para penyerang

    Di lini serang, tim Asia ini memiliki beberapa pemain bintang. Heung-min Son, legenda Tottenham, tampil gemilang bersama LAFC sejak pindah ke MLS dan akan berupaya mengantarkan negaranya meraih kejayaan. 

    Bersama Son, Hee-chan Hwang dari Wolverhampton Wanderers juga tampil konsisten sejak bergabung dengan klub tersebut pada 2022 dan akan menjadi aset bagi Korea dalam situasi mencetak gol. Sementara itu, Kang-in Lee, yang saat ini bermain untuk PSG di Ligue 1, akan sangat penting di sepertiga akhir lapangan dalam menciptakan peluang dan memberikan umpan-umpan kunci.

    Hyeon-gyu Oh juga telah tampil di level tinggi bersama Besiktas di Türkiye dan bisa menjadi penentu saat bermain sebagai penyerang tengah. Serupa dengan Kang-in Lee, Korea Selatan juga memiliki Jae-sung Lee, yang bisa menjadi sumber kreativitas utama bagi tim asuhan Hong di ajang bergengsi tahun depan.

    PemainKlub 
    Heung-min SonLAFC 
    Hee-chan HwangWolves
    Kang-in LeePSG
    Jae-sung LeeMainz
    Hyeon-gyu OhBesiktas
    Hyun-jun YangCeltic
    Ji-sung EomSwansea
    Gue-sung ChoMidtjylland
    Yong-joon LeeGrasshopper
  • FBL-WC-2026-ASIA-KOR-CHNAFP

    Para pemain bintang Korea Selatan

    Seperti yang dapat kita lihat, Korea Selatan memiliki skuad yang seimbang dengan pemain-pemain berkualitas di seluruh lini lapangan. Jika mereka ingin melaju jauh di Piala Dunia tahun depan, para bintang mereka harus mampu tampil maksimal. Heung-min Son akan menjadi sosok kunci di lini serang, dengan kecepatan, visi permainan, dan kemampuan menggiring bolanya yang dipastikan akan menjadi ancaman terus-menerus bagi pertahanan lawan.

    Kang-in Lee dan Jae-sung Lee juga merupakan komponen kunci dalam serangan Korea Selatan, bertugas menciptakan peluang dan menambah lebar serangan saat dibutuhkan. Di lini depan, Hee-chan Hwang akan memainkan peran penting dalam mengonversi peluang bagi tim asuhan Myung-bo Hong.

    Di lini tengah, In-beom Hwang akan bertanggung jawab mengatur tempo permainan bersama Yong-woo Park yang disiplin, sementara di lini belakang, Min-jae Kim akan menjadi kunci dalam memimpin barisan pertahanan Korea Selatan.

  • FBL-WC-2022-MATCH46-KOR-PORAFP

    Prediksi Susunan Pemain Utama Korea Selatan untuk Piala Dunia 2026

    Di bawah mistar gawang Korea Selatan, kiper veteran Seung-gyu Kim diperkirakan akan menjadi kiper utama di Piala Dunia, dengan Hyeon-woo Jo sebagai cadangan yang andal.

    Di lini pertahanan, Min-jae Kim dan Yu-min Cho membentuk pasangan bek tengah yang kokoh di jantung pertahanan, sementara Young-woo Seol dan Tae-seok Lee akan bertugas memberikan keleluasaan dan dukungan dalam serangan.

    Di lini tengah, Yong-woo Park dan In-beom Hwang akan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan mengatur tempo permainan tim Korea.

    Lebih ke depan, kapten Heung-min Son, Kang-in Lee, dan Jae-sung Lee diharapkan membentuk trio penyerang yang mematikan, dengan Hee-chan Hwang memimpin lini depan dan bertanggung jawab untuk mencetak gol dari peluang yang ada.

    Prediksi susunan pemain awal Korea Selatan (4-2-3-1): S. Kim; Y. Seol, M. Kim, Y. Cho, T. Lee; Y. Park, I. Hwang; H. Son, J.S. Lee, K. Lee; H. Hwang

Friendlies
South Korea crest
South Korea
KOR
Ivory Coast crest
Ivory Coast
CIV