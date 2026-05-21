Tim Ursinus

Diterjemahkan oleh

Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Jerman untuk Piala Dunia FIFA 2026

Jerman, yang empat kali menjadi juara dunia, akan berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 sebagai salah satu kekuatan tradisional Eropa.

Tim nasional Jerman terakhir kali menjuarai Piala Dunia pada 2014, dengan kemenangan telak 7-1 atas tuan rumah Brasil di semifinal sebelum mengalahkan Argentina asuhan Lionel Messi di final di Maracana untuk membawa pulang trofi tertinggi ke Berlin. Namun, sejak kemenangan itu, Jerman mengalami penurunan performa yang signifikan di turnamen internasional besar.

Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, Die Mannschaft secara mengejutkan tersingkir di babak penyisihan grup, sebuah kekecewaan yang terulang pada Piala Dunia 2022 di Qatar setelah mereka tergabung dalam grup maut bersama Spanyol, Jepang, dan Kosta Rika.

Meskipun demikian, Jerman memiliki skuad yang dipenuhi pemain berkualitas tinggi, termasuk beberapa talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Hal ini menjadikan mereka lawan yang berbahaya meskipun mengalami kekurangan di panggung besar belakangan ini.

Akan menarik untuk melihat bagaimana Julian Nagelsmann memanfaatkan kelompok pemain ini dan sejauh mana Jerman dapat melaju di turnamen tahun depan.

GOAL meninjau para pemain yang tersedia bagi mereka.

  • Penjaga gawang

    Manuel Neuer kembali untuk Piala Dunia. Kiper ini kembali dengan gemilang setelah sebelumnya pensiun pasca Kejuaraan Eropa 2024.

    Penjaga gawang cadangannya adalah Oliver Baumann dan Alexander Nübel. 

    PemainKlub 
    Alexander NübelStuttgart
    Oliver BaumannHoffenheim
    Manuel NeuerBayern Munich
    Bek

    Dalam beberapa bulan terakhir, sudah jelas bahwa Nico Schlotterbeck dan Jonathan Tah akan menjadi pasangan bek tengah utama.

    Joshua Kimmich akan bermain sebagai bek kanan, dan David Raum diperkirakan akan menjadi starter sebagai bek kiri. Pesaingnya adalah Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt.

    Nagelsmann juga menyebut Antonio Rüdiger, Waldemar Anton, dan Malick Thiaw sebagai alternatif. 

    PemainKlub
    Jonathan TahBayern Munich
    Antonio RüdigerReal Madrid
    Waldemar AntonDortmund
    David RaumRB Leipzig
    Nico SchlotterbackDortmund
    Malick ThiawNewcastle
    Joshua KimmichBayern Munich
    Nathaniel BrownEintracht Frankfurt
    Gelandang

    Di lini tengah, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha, dan Leon Goretzka akan bersaing memperebutkan dua posisi starter. 

    Florian Wirtz dipastikan akan menjadi starter di lini depan. Jamal Musiala juga memiliki peluang bagus untuk mendapatkan posisi starter. Secara keseluruhan, persaingan sangat ketat untuk setiap posisi di lini serang. Talenta muda Bayern, Lennart Karl, juga punya alasan untuk bersuka cita.

    PemainKlub
    Aleksandar PavlovicBayern Munich
    Leon GoretzkaBayern Munich
    Pascal GroßBrighton
    Nadiem AmiriMainz 05
    Felix NmechaDortmund
    Angelo StillerStuttgart
    Florian WirtzLiverpool
    Jamal MusialaBayern Munich
    Lennart KarlBayern Munich
    Lennart KarlStuttgart
    Leroy SaneGalatasaray Istanbul
    Para penyerang

    Kai Havertz hampir pasti akan diturunkan sebagai penyerang. Nick Woltemade dan Deniz Undav juga berpeluang besar untuk mendapat banyak waktu bermain. 

    Sementara itu, Maximilian Beier dari BVB kembali masuk dalam susunan pemain. 

    PemainKlub
    Deniz UndavStuttgart
    Maximilian BeierDortmund
    Kai HavertzArsenal
    Nick WoltemadeNewcastle
    Para pemain bintang Jerman

    Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Jamal Musiala yang masih muda diperkirakan akan menjadi pemain andalan Jerman di Piala Dunia 2026. Pemain muda berbakat ini telah menanti panggung sebesar ini dan berpotensi memainkan peran krusial jika Jerman berhasil melaju jauh di turnamen tersebut.

    Selain sensasi Bayern Munich tersebut, Florian Wirtz adalah pemain lain yang akan menarik perhatian besar dari para penggemar. Bintang Liverpool ini tampaknya akhirnya telah menyesuaikan diri di Anfield dan telah berkontribusi dalam 15 gol di semua kompetisi. 

    Pemain senior seperti Joshua Kimmich dan Antonio Rudiger juga akan memainkan peran penting bagi Jerman. Keduanya secara konsisten menjadi tokoh kunci bagi tim nasional dan sekali lagi diharapkan untuk menampilkan performa terbaik mereka di panggung dunia.

    Di lini depan, Kai Havertz bisa menjadi pemain penting bagi Jerman. Meskipun sebagian besar kariernya bermain sebagai gelandang serang, Havertz telah beradaptasi dengan baik untuk bermain di posisi nomor 9.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Jerman untuk Piala Dunia 2026

    Prediksi susunan pemain inti Jerman (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Havertz, Musiala, Wirtz; Woltemade

