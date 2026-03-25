Goal.com
Live
Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Skuad Jerman untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

World Cup
Germany

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Jerman untuk Piala Dunia FIFA 2026

Jerman, yang empat kali menjadi juara dunia, akan berlaga di Piala Dunia FIFA 2026 sebagai salah satu kekuatan tradisional Eropa.

Tim nasional Jerman terakhir kali menjuarai Piala Dunia pada 2014, dengan kemenangan telak 7-1 atas tuan rumah Brasil di semifinal sebelum mengalahkan Argentina asuhan Lionel Messi di final di Maracana untuk membawa trofi tertinggi kembali ke Berlin. Namun, sejak kemenangan itu, Jerman mengalami penurunan performa yang signifikan di turnamen internasional besar.

Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, Die Mannschaft secara mengejutkan tersingkir di babak penyisihan grup, sebuah kekecewaan yang terulang pada Piala Dunia 2022 di Qatar setelah mereka tergabung dalam grup maut bersama Spanyol, Jepang, dan Kosta Rika.

Meskipun demikian, Jerman memiliki skuad yang dipenuhi pemain berkualitas tinggi, termasuk beberapa talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Hal ini membuat mereka tetap menjadi lawan yang berbahaya meskipun mengalami kekurangan di panggung besar belakangan ini.

Akan menarik untuk melihat bagaimana Julian Nagelsmann memanfaatkan kelompok pemain ini dan sejauh mana Jerman dapat melangkah di turnamen tahun depan.

GOAL meninjau para pemain yang tersedia bagi mereka.

  • Marc Andre ter Stegen Germany 2024Getty Images

    Penjaga gawang

    Dengan pensiunnya Manuel Neuer yang legendaris dari timnas Jerman, kiper Girona Marc-Andre ter Stegen semula diharapkan menjadi kiper utama Die Mannschaft pada turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tahun depan, namun ia mengalami cedera otot paha belakang yang membuatnya absen hingga April. 

    Masalah cedera Ter Stegen telah membuat persaingan untuk posisi kiper utama menjadi terbuka lebar. Oliver Baumann dari Hoffenheim telah tampil baik di Bundesliga, sementara Alexander Nubel dari Stuttgart juga merupakan opsi yang dapat diandalkan. Mantan kiper Manchester City, Stefan Ortega, kini bermain di Nottingham Forest, namun ia hanya menjadi kiper cadangan di sana. 

    Kiper Freiburg, Noah Atubolu, adalah opsi kejutan yang potensial, karena ia tampil mengesankan di Bundesliga, sementara kiper cadangan Bayern Munich, Jonas Urbig, juga baru-baru ini mendapat panggilan tim nasional menjelang turnamen tersebut. 

    Namun, jika Ter Stegen kembali bugar, ia diperkirakan akan menjadi starter yang tak terbantahkan, setelah menghabiskan sebagian besar karier internasionalnya sebagai cadangan Neuer.

    PemainKlub 
    Marc-Andre ter StegenGirona 
    Alexander NubelStuttgart
    Oliver BaumannHoffenheim
    Kevin TrappEintracht Frankfurt
    Stefan OrtegaNottingham Forest
    Noah AtuboluFreiburg
    Jonas UrbigBayern Munich
    • Iklan
  • Antonio Rudiger Germany 06192024(C)Getty Images

    Bek

    Di lini pertahanan Jerman, beberapa nama yang sudah tidak asing lagi mungkin absen, namun opsi yang tersedia bagi Julian Nagelsmann tetap berkualitas tinggi. Thilo Kehrer dari Monaco tampil mengesankan sebagai bek tengah, sementara Jonathan Tah dari Bayern Munich merupakan opsi lain yang sangat baik di jantung pertahanan.

    Antonio Rudiger tetap menjadi andalan di lini belakang baik untuk klub maupun tim nasional dan sekali lagi akan menjadi pemain kunci bagi Jerman di Piala Dunia tahun depan.

    Waldemar Anton, yang bergabung dengan Borussia Dortmund dari Stuttgart pada 2024, adalah pesaing kuat lainnya untuk posisi bek tengah bersama rekan setimnya di klub, Niklas Sule.

    Di area yang lebih luas, Jerman memiliki pemain-pemain yang mumpuni seperti David Raum, Robin Gosens, dan Maximilian Mittelstadt. Bintang Newcastle United Malick Thiaw dan Nico Schlotterbeck dari Dortmund Meskipun di atas kertas lini belakang mereka tampak lebih lemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Nagelsmann adalah manajer yang ideal untuk memaksimalkan kemampuan mereka.

    PemainKlub
    Jonathan TahBayern Munich
    Antonio RudigerReal Madrid
    Thilo KehrerMonaco
    Waldemar AntonDortmund
    Robin KochFrankfurt
    David RaumRB Leipzig
    Yann BisseckInter Milan
    Nico SchlotterbackDortmund
    Maximilian MittelstadtStuttgart
    Robin GosensFiorentina
    Benjamin HenrichsRB Leipzig
    Malick ThiawNewcastle
    Luca NetzNottingham Forest
    Julian ChabotStuttgart
    Niklas SüleDortmund
    Josha VagnomanStuttgart
  • Florian Wirtz Germany 2024Getty Images

    Gelandang

    Dibandingkan dengan lini pertahanan, lini tengah Jerman jauh lebih tangguh. Kehadiran Joshua Kimmich di lini tengah memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan tim, baik dalam serangan maupun pertahanan.

    Aleksandar Pavlovic yang masih muda adalah salah satu talenta yang sedang naik daun di skuad Jerman dan bisa memainkan peran kunci bagi Die Mannschaft di turnamen tahun depan. Demikian pula, Felix Nmecha adalah pemain menjanjikan lainnya yang bisa dimasukkan ke dalam skuad Piala Dunia.

    Leon Goretzka dari Bayern Munich juga diharapkan memainkan peran penting, sementara tanggung jawab menyerang di lini tengah kemungkinan besar akan dipikul oleh Florian Wirtz yang brilian, yang telah melalui musim yang sulit di Liverpool, namun tetap menjadi pilihan brilian di posisi No.10. 

    PemainKlub
    Joshua KimmichBayern Munich
    Aleksandar PavlovicBayern Munich
    Robert AndrichBayer Leverkusen
    Tom BischofBayern Munich
    Leon GoretzkaBayern Munich
    Pascal GroßBrighton
    Felix NmechaDortmund
    Florian WirtzLiverpool
    Anton StachLeeds
    Lennart KarlBayern Munich
    Emre CanDortmund
    Vitaly JaneltBrentford
    Angelo StillerStuttgart
    Jamie LewelingStuttgart
    Brajan GrudaBrighton (Dipinjamkan ke Leipzig)
  • Jamal Musiala Germany 2024Getty Images

    Para penyerang

    Di lini serang, Jerman memiliki skuad yang sangat kuat dengan sejumlah talenta terbaik di Eropa. Jamal Musiala niscaya akan menjadi pemain yang patut diperhatikan di ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tahun depan. Meski usianya masih muda, Musiala sudah dianggap sebagai salah satu pemain serang terbaik di Eropa.

    Bersama dia, Leroy Sane dan Serge Gnabry menawarkan opsi menarik di sayap bagi Nagelsmann, keduanya memiliki kecepatan dan bakat luar biasa. Bintang Brentford Kevin Schade dan pemain Newcastle United Nick Woltemade juga merupakan opsi potensial di lini depan. Kai Havertz dari Arsenal, meskipun bukan striker tradisional, dapat memainkan peran penting dengan kontribusinya dalam mencetak gol.

    Deniz Undav dan Niclas Fulkrug juga merupakan dua opsi yang sangat menarik yang mungkin akan dipilih Nagelsmann.

    PemainKlub
    Jamal MusialaBayern Munich
    Serge GnabryBayern Munich
    Leroy SaneGalatasaray
    Karim AdeyemiDortmund
    Deniz UndavStuttgart
    Niclas FulkrugWest Ham (dipinjamkan ke AC Milan)
    Maximilian BeierDortmund
    Julian BrandtDortmund
    Kai HavertzArsenal
    Nick WoltemadeNewcastle
    Ansgar KnauffFrankfurt
    Kevin SchadeBrentford
    Youssoufa MoukokoCopenhagen
    Paul NebelMainz
    Paul NebelMainz
  • Florian Wirtz Jamal Musiala Germany 2024Getty Images

    Para pemain bintang Jerman

    Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemain muda Jamal Musiala diperkirakan akan menjadi bintang utama Jerman di Piala Dunia 2026. Pemain muda berbakat ini telah menanti momen seperti ini dan berpotensi memainkan peran krusial jika Jerman berhasil melaju jauh di turnamen tersebut.

    Selain sensasi Bayern Munich tersebut, Florian Wirtz adalah pemain lain yang akan menarik perhatian besar dari para penggemar. Bintang Liverpool ini tampaknya akhirnya telah menyesuaikan diri di Anfield dan telah berkontribusi dalam 15 gol di semua kompetisi. 

    Para pemain senior seperti Joshua Kimmich dan Antonio Rudiger juga akan memainkan peran penting bagi Jerman. Keduanya secara konsisten menjadi tokoh kunci bagi tim nasional dan sekali lagi diharapkan untuk menampilkan performa terbaik mereka di panggung dunia.

    Di lini depan, Kai Havertz bisa menjadi pemain penting bagi Jerman. Meskipun sebagian besar kariernya bermain sebagai gelandang serang, Havertz telah beradaptasi dengan baik untuk bermain di posisi nomor 9.

  • Switzerland v Germany: Group A - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Prediksi Susunan Pemain Utama Jerman untuk Piala Dunia 2026

    Nagelsmann secara konsisten lebih memilih formasi 4-2-3-1 dengan dua gelandang bertahan. Joshua Kimmich dan Leon Goretzka, yang telah memainkan peran tersebut di bawah asuhan Nagelsmann saat di Bayern, diperkirakan akan tampil dengan peran serupa di Piala Dunia.

    Di lini belakang, Antonio Rudiger dan Jonathan Tah dapat membentuk pasangan bek tengah yang tangguh, sementara Robin Gosens adalah pilihan yang dapat diandalkan di sisi kiri. Thilo Kehrer, meskipun secara alami adalah bek tengah, telah membuktikan bahwa ia dapat tampil baik di area yang lebih luas ketika ditempatkan sebagai bek kanan.

    Empat pemain depan tim Jerman menawarkan formasi serangan yang mematikan, dengan Leroy Sane, Jamal Musiala, dan Florian Wirtz membentuk trio di belakang striker, sementara Serge Gnabry siap masuk dari bangku cadangan. Kai Havertz, meskipun bukan striker tradisional, mampu tampil solid sebagai target man di lini depan, mirip dengan penampilannya saat membela Chelsea dan Arsenal.

    Prediksi susunan pemain awal Jerman (4-2-3-1): Ter Stegen; Gosens, Rudiger, Tah, Kehrer; Kimmich, Stiller; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz
Friendlies
Switzerland crest
Switzerland
SUI
Germany crest
Germany
GER