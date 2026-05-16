Skuad Jepang untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang berhasil lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Jepang untuk Piala Dunia FIFA 2026

Jepang menjadi tim pertama di luar ketiga tuan rumah yang lolos ke Piala Dunia FIFA 2026 setelah kemenangan mereka atas Bahrain dalam kualifikasi AFC pada bulan Maret lalu.

Mereka selalu menjadi tim yang menghibur untuk ditonton, terutama di panggung Piala Dunia, dan memiliki reputasi sebagai tim yang mampu menciptakan kejutan di panggung terbesar.

Mereka memuncaki grup mereka di edisi 2022 turnamen tersebut, mengalahkan baik Spanyol maupun Jerman. Di babak 16 besar, mereka tersingkir oleh Kroasia, finalis 2018, melalui adu penalti.

Samurai Biru akan kembali berlaga di Piala Dunia FIFA 2026, kali ini dengan keyakinan dan motivasi yang diperbarui untuk akhirnya mematahkan kutukan babak 16 besar.

Mereka tidak akan kekurangan talenta-talenta terbaik dari Eropa, ditambah dengan stabilitas manajer lama Hajime Moriyasu. Sekarang setelah daftar pemain telah dikonfirmasi secara resmi, mari kita lihat skuad final yang akan bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk kompetisi 2026.

    Penjaga gawang

    Jepang memiliki kedalaman skuad yang baik di posisi penjaga gawang, dengan kiper Parma, Zion Suzuki, dipastikan menjadi kandidat terkuat untuk menjadi starter di bawah mistar gawang Samurai Blue. Suzuki telah menjadi pemain reguler dalam susunan starting XI sejak pensiunnya Shuichi Gonda pada tahun 2022.

    Bergabung dengannya dalam skuad adalah Keisuke Osako dan Tomoki Hayakawa. Keduanya saat ini bermain di Liga J1 dan diharapkan menjadi opsi cadangan yang andal, sementara Kosei Tani tidak masuk dalam seleksi akhir.

    PemainKlub 
    Zion SuzukiParma
    Keisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
    Tomoki HayakawaKashima Antlers
    Bek

    Skuad Jepang akan bertolak ke Piala Dunia 2026 dengan bekal pengalaman pertahanan kelas atas yang mumpuni. Nama yang paling menonjol adalah bek sayap mantan Inter Milan, Yuto Nagatomo, yang akan mencatatkan sejarah sebagai pemain Asia pertama yang tampil di lima Piala Dunia berbeda. Mantan bintang Arsenal, Takehiro Tomiyasu, juga masuk dalam skuad, menambah kualitas kelas atas yang sangat dibutuhkan di lini belakang.

    Hiroki Ito dari Bayern Munich akan menjadi sosok kunci lainnya di lini pertahanan; meskipun musim pertamanya bersama klub Bavaria itu terganggu oleh cedera, kembalinya dia ke kondisi prima menjadikannya aset yang sangat penting. Junnosuke Suzuki juga tetap menjadi opsi menarik bagi Moriyasu untuk dimanfaatkan di panggung terbesar. Pukulan besar bagi seleksi ini adalah Koki Machida dari Hoffenheim, yang sayangnya gagal masuk dalam daftar akhir setelah menderita cedera ACL yang parah di awal musim ini.

    PemainKlub
    Hiroki ItoBayern Munich
    Ko ItakuraAjax
    Takehiro TomiyasuAjax
    Tsuyoshi WatanabeFeyenoord
    Ayumu SekoLe Havre AC
    Junnosuke SuzukiFC Copenhagen
    Shogo TaniguchiSint-Truidense VV
    Yukinari SugawaraWerder Bremen (dipinjamkan dari Southampton)
    Yuto NagatomoFC Tokyo
    Gelandang

    Susunan pemain lini tengah resmi Jepang sangat mengandalkan pengalaman yang telah teruji dalam berbagai pertandingan. Bintang Liverpool, Wataru Endo, tetap menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di lini tengah, dengan catatan lebih dari 70 penampilan bersama Samurai Biru.

    Daichi Kamada dari Crystal Palace adalah pemain berpengalaman lainnya yang akan memainkan peran penting dalam kampanye Jepang, sementara Yuito Suzuki, yang baru saja bergabung dengan SC Freiburg, menawarkan percikan yang menentukan. Kaishu Sano juga masuk dalam skuad untuk menambah kedalaman.

    Namun, lini tengah harus bermain tanpa bintang Sporting CP, Hidemasa Morita, yang absen total karena cedera. Pemain muda Ryunosuke Sato dan Kodai Sano juga tidak masuk dalam daftar akhir, yang semakin memperkuat preferensi Moriyasu terhadap kepemimpinan pemain veteran di lini tengah.

    PemainKlub
    Wataru EndoLiverpool
    Kaishu SanoMainz 
    Daichi KamadaCrystal Palace
    Leeds UnitedLeeds United
    Yuito SuzukiSC Freiburg
    Para penyerang

    Tim Jepang memiliki opsi yang solid di lini belakang dan lini tengah, namun lini seranglah yang biasanya menjadi ancaman terbesar mereka. Namun, tim asuhan Moriyasu harus menelan pukulan ganda yang sangat berat karena kedua sayap andalan mereka, Kaoru Mitoma dan Takumi Minamino, harus absen dari turnamen ini akibat cedera.

    Yang akan mengambil alih peran tersebut adalah Takefusa Kubo dari Real Sociedad, yang tetap menjadi salah satu pemain sayap paling mematikan di Eropa dan mampu membuat perbedaan sendirian. Selain Kubo, penyerang Keito Nakamura juga akan menjadi kunci. Sejak debutnya pada 2023, Nakamura secara konsisten mencetak gol untuk tim Asia ini, dengan 10 gol dalam 24 penampilan, dan membawa daya serang yang sangat dibutuhkan ke lini depan Moriyasu.

    PemainKlub
    Keito NakamuraReims
    Junya ItoGenk
    Real SociedadReal Sociedad
    Ritsu DoanEintracht Frankfurt
    Daizen MaedaCeltic
    Ayase UedaFeyenoord
    Koki OgawaNEC Nijmegen
    Keisuke GotoSt. Truiden
    Kento ShiogaiWolfsburg
    Para pemain bintang Jepang

    Meskipun mengalami kendala cedera, Jepang tetap memiliki lini serang yang mematikan serta lini tengah dan pertahanan yang seimbang. Ancaman utama di lini depan mereka tak diragukan lagi akan datang dari Takefusa Kubo dan Keito Nakamura,di mana kedua pemain ini bisa sangat berbahaya di sepertiga akhir lapangan.

    Ritsu Doan dari Freiburg adalah bintang berbakat lainnya di tim Jepang ini dan telah menjadi starter reguler untuk Blue Samurai.

    Di lini tengah, pengalaman Wataru Endo dan Daichi Kamada akan sangat penting dalam menentukan tempo permainan Jepang, sementara pemain seperti Kaishu Sano dan Yuito Suzuki bisa menjadi penentu dengan kontribusi serangan mereka.

    Di lini belakang, Hiroki Ito yang masih muda bisa menjadi aset begitu ia pulih dari cedera. Bintang Bayern ini biasanya bermain sebagai bek tengah, tetapi juga bisa ditempatkan sebagai bek kiri.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Jepang untuk Piala Dunia 2026

    Di bawah mistar gawang Jepang, Zion Suzuki menjadi kandidat terkuat untuk menjadi kiper utama. Ia tampil mengesankan bersama Parma di Serie A dan akan memikul tanggung jawab besar di ajang bergengsi ini.

    Pelatih Moriyasu secara rutin menerapkan sistem tiga bek dan diperkirakan akan melanjutkan formasi serupa di Piala Dunia. Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu, dan Ko Itakura membentuk unit pertahanan yang sangat tangguh, dengan ketiganya menghadirkan keandalan dan ketenangan di lini belakang.

    Empat gelandang akan menjadi aset kuat bagi Jepang, menggabungkan pengalaman Wataru Endo dengan kreativitas Daichi Kamada dan Ao Tanaka. Pemain muda Yuito Suzuki juga diperkirakan akan masuk dalam skuad.

    Di lini depan, Nakamura dan Kubo akan menjadi ancaman serangan utama Jepang, berbaris bersama Ritsu Doan dari Freiburg.

    Prediksi susunan pemain awal Jepang (3-4-3): Z. Suzuki; Tomiyasu, Ito, Itakura; Y. Suzuki, Endo, Tanaka, Kamada; Nakamura, Doan, Kubo

