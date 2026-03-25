Skuad Jepang untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Jepang menjadi tim pertama di luar tiga tuan rumah yang lolos ke Piala Dunia FIFA 2026 setelah kemenangan mereka atas Bahrain dalam kualifikasi AFC pada bulan Maret lalu.

Mereka selalu menjadi tim yang menghibur untuk ditonton, terutama di panggung Piala Dunia, dan memiliki reputasi sebagai tim yang mampu menciptakan kejutan di panggung terbesar.

Mereka memuncaki grup mereka di edisi 2022 turnamen tersebut, mengalahkan baik Spanyol maupun Jerman. Di babak 16 besar, mereka tersingkir oleh Kroasia, finalis 2018, melalui adu penalti.

Samurai Biru akan kembali berlaga di Piala Dunia FIFA 2026, kali ini dengan keyakinan dan motivasi yang diperbarui untuk akhirnya mematahkan kutukan babak 16 besar.

Mereka tidak akan kekurangan talenta top dari Eropa, ditambah dengan stabilitas manajer lama Hajime Moriyasu, jadi mari kita lihat skuad yang mungkin akan bertolak ke AS, Kanada, dan Meksiko untuk kompetisi pada 2026.