Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier

Skuad Jepang untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Jepang untuk Piala Dunia FIFA 2026

Jepang menjadi tim pertama di luar tiga tuan rumah yang lolos ke Piala Dunia FIFA 2026 setelah kemenangan mereka atas Bahrain dalam kualifikasi AFC pada bulan Maret lalu.

Mereka selalu menjadi tim yang menghibur untuk ditonton, terutama di panggung Piala Dunia, dan memiliki reputasi sebagai tim yang mampu menciptakan kejutan di panggung terbesar.

Mereka memuncaki grup mereka di edisi 2022 turnamen tersebut, mengalahkan baik Spanyol maupun Jerman. Di babak 16 besar, mereka tersingkir oleh Kroasia, finalis 2018, melalui adu penalti.

Samurai Biru akan kembali berlaga di Piala Dunia FIFA 2026, kali ini dengan keyakinan dan motivasi yang diperbarui untuk akhirnya mematahkan kutukan babak 16 besar.

Mereka tidak akan kekurangan talenta top dari Eropa, ditambah dengan stabilitas manajer lama Hajime Moriyasu, jadi mari kita lihat skuad yang mungkin akan bertolak ke AS, Kanada, dan Meksiko untuk kompetisi pada 2026.

  zion suzuki-japan-after match-20250325

    Penjaga gawang

    Jepang memiliki kedalaman skuad yang baik di posisi penjaga gawang, dengan kiper muda Parma, Zion Suzuki, menjadi kandidat terkuat untuk menjadi starter di bawah mistar gawang Samurai Biru. Suzuki telah menjadi pemain reguler dalam susunan starting XI sejak pensiunnya Shuichi Gonda pada tahun 2022.

    Keisuke Osako dan Kosei Tani yang saat ini bermain di Liga J1 diperkirakan akan menjadi kiper cadangan, sementara Tomoki Hayakawa, yang juga bermain di liga utama Jepang, menjadi opsi lain. 

    PemainKlub 
    Zion SuzukiParma
    Keisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
    Kosei TaniMachida Zelvia
    Tomoki HayakawaKashima Antlers
  koki machida-japan-202406

    Bek

    Tim Jepang diperkirakan akan bertanding dengan barisan pertahanan yang relatif kurang berpengalaman di Piala Dunia 2026. Koki Machida tampil sangat mengesankan di Liga Pro Belgia saat membela Union SG, sehingga ia berhasil pindah ke klub Bundesliga Hoffenheim, sementara rekan sesama pemain Bundesliga yang akan menjadi kunci di lini pertahanan Jepang adalah Hiroki Ito dari Bayern Munich. Meskipun musim pertamanya bersama klub Bavaria itu terganggu oleh cedera, ia kini telah pulih, namun lebih sering menjadi opsi cadangan bagi tim Bavaria tersebut. 

    Pemain muda Hiroki Sekine adalah talenta baru lainnya yang bermain untuk Reims di Ligue 2. 

    Junnosuke Suzuki dan Kota Takai, yang bermain untuk Borussia Monchengladbach dengan status pinjaman dari Tottenham Hotspur, juga merupakan opsi menarik yang berpotensi masuk ke skuad Hajime Moriyasu. Pertanyaannya tetap: apakah mereka mampu tampil maksimal di panggung terbesar?

    PemainKlub
    Koki MachidaHoffenheim
    Hiroki SekineReims
    Junnosuke SuzukiCopenhagen
    Kota TakaiGladbach (pinjaman dari Spurs)
    Ayumu SekoLe Havre
    Tsuyoshi WatanabeFeyenoord
    Shogo TaniguchiSint-Truidense VV
    Hiroki ItoBayern Munich
    Ko ItakuraAjax
    Seiya MaikumaAZ Alkmaar
    Yukinari SugawaraWerder Bremen (pinjaman dari Southampton)
    Daiki HashiokaGent (dipinjamkan dari Slavia Praha)
    Keigo TsunemotoBasel
    Shuto NakanoHiroshima
  wataru endo-japan-20240905

    Gelandang

    Berbeda dengan lini pertahanan, Jepang memiliki kedalaman skuad yang mumpuni di lini tengah. Bintang Liverpool, Wataru Endo, telah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di lini tengah Jepang dengan lebih dari 70 penampilan bersama Samurai Biru.

    Daichi Kamada dari Crystal Palace adalah pemain lain yang akan memainkan peran penting dalam kampanye Jepang di Piala Dunia 2026. Yuito Suzuki yang baru saja bergabung dengan SC Freiburg juga akan memiliki peran yang menentukan.

    Pemain muda berbakat lainnya seperti Ryunosuke Sato, Kaishu Sano, dan Kodai Sano juga bisa mendapatkan kesempatan di bawah asuhan Moryasu. Saat ini, lini tengah Jepang cukup seimbang dengan perpaduan antara pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang naik daun.

    PemainKlub
    Wataru EndoLiverpool
    Daichi KamadaCrystal Palace
    Yuito SuzukiSC Freiburg
    Koki KumasakaKashiwa Reysol
    Kaishu SanoMainz 
    Ayumu SekoLe Havre AC
    Joel FujitaSt Pauli
    Kodai SanoNEC Nijmegen
    Ryoya MorishitaBlackburn Rovers
    Kota TawaratsumidaFC Tokyo
    Ryunosuke SatoFC Tokyo
    Ao TanakaLeeds United
    Hidemasa MoritaSporting CP
    Reo HatateCeltic
  takefusa-kubo

    Para penyerang

    Skuad Jepang memiliki sejumlah opsi yang solid di lini belakang dan lini tengah, namun lini seranglah yang menjadi ancaman terbesar mereka. Pemain seperti Takefusa Kubo dari Real Sociedad dan Kaoru Mitoma dari Brighton termasuk di antara pemain sayap paling mematikan di Eropa, yang mampu membuat perbedaan sendirian. Kecepatan mereka merupakan senjata kunci lain yang dapat dimanfaatkan Moriyasu untuk menembus pertahanan lawan.

    Selain kedua pemain sayap tersebut, penyerang Keito Nakamura juga tampil gemilang bersama tim nasional. Sejak debutnya pada 2023, Nakamura secara konsisten mencetak gol untuk tim Asia ini, dengan 10 gol dalam 22 penampilan. 

    PemainKlub
    Keito NakamuraReims
    Takefusa KuboReal Sociedad
    Kaoru MitomaBrighton
    Shunsuke MitoSparta Rotterdam
    Shuto MachinoBorussia Mönchengladbach
    Kento ShiogaiWolfsburg
    Daizen MaedaCeltic
    Yuki OhashiBlackburn Rovers
    Yu HirakawaHull City (dipinjamkan dari Bristol City)
    Mao HosoyaKashiwa Reysol
    Ritsu DoanEintracht Frankfurt
    Ayase UedaFeyenoord
    Isa SakamotoWesterlo
  Japan v El Salvador - International Friendly

    Para pemain bintang Jepang

    Jepang memiliki lini serang yang mematikan serta lini tengah dan pertahanan yang seimbang. Ancaman utama di lini depan mereka tak diragukan lagi adalah Kaoru Mitoma dari Brighton dan Takefusa Kubo dari Real Sociedad. Kedua pemain ini memiliki kemampuan menggiring bola yang luar biasa dan bisa menjadi ancaman di sepertiga akhir lapangan.

    Ritsu Doan dari Freiburg adalah bintang berbakat lainnya di tim Jepang ini dan telah menjadi starter reguler untuk Blue Samurai.

    Di lini tengah, pengalaman Wataru Endo dan Daichi Kamada akan sangat penting dalam menentukan tempo permainan Jepang, sementara pemain seperti Kaishu Sano dan Yuito Suzuki bisa menjadi penentu dengan kontribusi serangan mereka.

    Di lini belakang, Hiroki Ito yang masih muda bisa menjadi aset setelah pulih dari cedera. Pemain muda ini biasanya bermain sebagai bek tengah, tetapi juga bisa ditempatkan sebagai bek kiri. Bersama Ito, Hiroki Sekine dan Koki Machida juga merupakan pilihan pertahanan yang solid.

  Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier

    Prediksi Susunan Pemain Utama Jepang untuk Piala Dunia 2026

    Di posisi penjaga gawang timnas Jepang, Zion Suzuki menjadi kandidat terkuat untuk menjadi kiper utama pada Piala Dunia tahun depan. Ia tampil mengesankan bersama Parma di Serie A dan akan memikul tanggung jawab besar di ajang bergengsi tersebut.

    Pelatih Moriyasu secara rutin menerapkan sistem tiga bek bersama Jepang dan diperkirakan akan melanjutkan formasi serupa di Piala Dunia. Hiroki Ito, Koki Machida, dan Ko Itakura membentuk unit pertahanan yang kokoh, dengan ketiganya tampil andal dan tenang di lini belakang.

    Empat gelandang akan menjadi aset kuat bagi Jepang, menggabungkan pengalaman Wataru Endo dengan kreativitas Daichi Kamada dan Ao Tanaka. Pemain muda Yuito Suzuki juga diperkirakan akan masuk dalam skuad.

    Di lini depan, Mitoma dan Kubo akan menjadi ancaman serangan utama Jepang di depan gawang, bersama dengan Ritsu Doan dari Freiburg.

    Prediksi susunan pemain awal Jepang (3-4-3): Z. Suzuki; Ito, Machida, Itakura; Y. Suzuki, Endo, Tanaka, Kamada; Mitoma, Doan, Kubo

