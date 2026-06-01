Skuad Iran untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang berhasil lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Iran untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Iran telah lolos ke Piala Dunia 2026, yang akan menjadi penampilan keempat berturut-turut mereka di turnamen tersebut. Tim asuhan Amir Ghalenoei menampilkan performa yang solid di babak kualifikasi, dengan memenangkan tujuh dari 10 pertandingan untuk memuncaki grup mereka dan lolos secara otomatis ke putaran final yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Striker bintang Mehdi Taremi sekali lagi menjadi kunci kesuksesan Iran. Striker Olympiacos ini mencetak 10 gol dalam 15 pertandingan, menandai penampilan impresif lainnya dari pemain berusia 33 tahun ini, dan kini ia akan menantikan partisipasinya yang ketiga di Piala Dunia bersama Timnas Iran.

Iran telah tampil di enam Piala Dunia sejauh ini, namun belum pernah lolos dari babak penyisihan grup. Tim asuhan Ghalenoei akan berupaya mengakhiri tren tersebut di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dan akan berhadapan dengan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir di Grup G.

    Penjaga gawang

    Kiper veteran Alireza Beiranvand menjadi favorit untuk menjadi kiper utama Iran di Piala Dunia. Pemain veteran berusia 33 tahun ini membawa pengalaman yang sangat kaya, dengan lebih dari 80 penampilan untuk tim nasional, ke turnamen ini.

    Pemilihan skuad resmi menegaskan bahwa Hossein Hosseini tetap menjadi saingan terbesarnya untuk posisi kiper utama, meskipun ia mungkin harus puas dengan peran sebagai kiper cadangan sekali lagi. Bergabung dengan mereka dalam trio terakhir adalah Payam Niazmand, yang berhasil mengamankan tiketnya sebagai salah satu penjaga gawang yang ditunjuk, sementara Mohammad Khalifeh yang masih muda akhirnya gagal ikut serta dalam perjalanan ke putaran final.

    PemainKlub 
    Alireza BeiranvandTractor
    Hossein HosseiniSepahan
    Payam NiazmandPersepolis
    Bek

    Lini belakang tim Iran untuk turnamen ini memiliki pengalaman dan kedalaman skuad yang mumpuni. Saleh Hardani telah mengukuhkan posisinya sebagai bek sayap, sementara duet andalan Shojae Khalilzadeh dan Hossein Kanaanizadegan siap menjadi tulang punggung pertahanan sebagai bek tengah.

    Pengumuman skuad resmi menegaskan bahwa lini pertahanan dipenuhi oleh para pemimpin veteran dan ketangguhan pertahanan, yang menampilkan Ali Nemati, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeian, dan Milad Mohammadi, yang semuanya menambah banyak pengalaman internasional bagi kampanye Tim Melli. Sementara itu, Danial Eiri yang masih muda telah berhasil lolos seleksi sebagai opsi yang lebih muda untuk lini belakang.

    PemainKlub 
    Ali NematiFoolad
    Shojae KhalilzadehTractor
    Hossein KanaanizadeganPersepolis
    Danial EiriMalavan Bandar Anzali
    Ehsan Hajsafi Sepahan
    Milad MohammadiPersepolis
    Saleh HardaniEsteghlal
    Ramin RezaeianFoolad
    Gelandang

    Saman Ghoddos merupakan pemain kunci bagi Iran dan diharapkan dapat memainkan peran penting bagi tim di Piala Dunia setelah masuk dalam skuad akhir usai menjalani musim bersama Kalba dari Uni Emirat Arab. Saeid Ezatolahi adalah sosok penting lainnya yang akan diandalkan Tim Melli di turnamen ini; setelah pulih sepenuhnya dari cedera kaki yang membuatnya absen dari pertandingan persahabatan bulan Maret, gelandang Shabab al-Ahli ini sudah bugar dan siap untuk ajang bergengsi musim panas ini.

    Pemilihan resmi Manajer Amir Ghalenoei menyeimbangkan pengalaman matang dengan opsi sayap dinamis dan talenta muda yang sedang naik daun. Skuad gelandang menampilkan nama-nama andal seperti Mohammad Ghorbani, Rouzbeh Cheshmi, Mehdi Torabi, dan Aria Yousefi, bersama bintang-bintang mapan seperti Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, dan Mehdi Ghayedi. Selain itu, pemain muda Amirmohammad Razzaghinia telah berhasil mengamankan tiketnya ke turnamen ini, tetap menjadi talenta menarik yang patut diperhatikan jika diberi kesempatan untuk tampil memukau di panggung dunia.

    PemainKlub 
    Mohammad MohebiRostov
    Mehdi GhayediAl-Nasr
    Saman GhoddosKalba
    Mohammad GhorbaniAl-Nasr
    Mehdi TorabiTractor
    Amir RazzaghiniaEsteghlal
    Rouzbeh CheshmiEsteghlal
    Alireza JahanbakhshFCV Dender
    Aria YousefiSepahan
    Saeid EzatolahiShabab Al-Ahli
    Para penyerang

    Mehdi Taremi tetap menjadi bintang utama Iran dan siap tampil di Piala Dunia ketiganya bersama tim nasional. Pemain berusia 33 tahun yang saat ini membela Olympiacos ini membawa pengalaman berharga dari lebih dari 100 penampilan internasional ke turnamen musim panas ini. Pemain sayap Alireza Jahanbakhsh menjadi opsi yang berguna di sayap, sementara Mehdi Ghayedi adalah pemain lain yang berharap dapat berkontribusi setelah memastikan tempatnya di turnamen ini.

    Seperti yang diperkirakan setelah pengumuman skuad resmi, Iran akan kehilangan striker andalan Sardar Azmoun, yang sama sekali tidak masuk dalam daftar akhir setelah sebelumnya absen dalam laga persahabatan Maret lalu akibat laporan dugaan ketidaksetiaan terhadap pemerintah. Catatan 57 golnya dalam 91 penampilan internasional meninggalkan kekosongan besar di lini serang, memaksa manajer Amir Ghalenoei untuk memilih formasi lima penyerang.

    Daftar resmi tersebut menegaskan bahwa Iran hanya akan mengandalkan lima penyerang yang ditunjuk untuk turnamen ini: Mehdi Taremi (Olympiacos), Dennis Eckert (Standard Liège) – yang memanfaatkan pemanggilannya baru-baru ini untuk mengklaim tempat permanen – Shahriyar Moghanlou (Kalba), Ali Alipour (Persepolis), dan Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor).

    PemainKlub 
    Ali AlipourPersepolis
    Shahriyar MoghanlouKalba
    Amirhossein HosseinzadehTractor
    Dennis EckertStandard Liege
    Mehdi TaremiOlympiacos
    Pemain bintang Iran

    Iran akan mengandalkan Mehdi Taremi sebagai sumber inspirasi di Piala Dunia. Penyerang ini telah mencetak lebih dari 50 gol untuk tim nasional dan merupakan ancaman serangan yang mematikan. Taremi akan tampil di turnamen ini setelah menjalani musim yang gemilang bersama Olympiacos di Yunani, dan ia sudah tahu rasanya mencetak gol di ajang Piala Dunia. Penyerang ini mencetak dua gol saat melawan Inggris dalam kekalahan 6-2 di Qatar 2022.

    Kiper Alireza Beiranvand adalah pemain lain yang telah menjadi sorotan sepanjang kariernya yang penuh lika-liku. Kiper ini kabur dari keluarganya yang nomaden pada usia 12 tahun dan tidur di jalanan Teheran, melakukan berbagai pekerjaan sambil mengejar karier di sepak bola profesional. Beiranvand akhirnya menjadi kiper nomor satu Iran dan terkenal karena berhasil menahan tendangan penalti dari Cristiano Ronaldo pada 2018, yang juga merupakan kali pertama Portugal gagal mencetak gol dari tendangan penalti di Piala Dunia.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Iran untuk Piala Dunia 2026

    Kiper veteran Alireza Beiranvand tampaknya akan menjadi kiper utama Iran di Piala Dunia 2026, dengan Hossein Hosseini sebagai cadangan yang sangat mumpuni jika diperlukan.

    Iran kemungkinan akan memulai dengan formasi empat bek tradisional di Piala Dunia 2026 dan bisa menempatkan Salheh Hardani sebagai bek kanan serta Milad Mohammadi di sayap sebelahnya. Shojae Khalilzadeh mungkin akan berpasangan dengan Hossein Kanaanizadegan di jantung pertahanan Iran. 

    Manajer Amir Ghalenoei mungkin akan memilih Saeid Ezatolahi dan Saman Ghoddos sebagai duo gelandang di belakang lini serang yang terdiri dari Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Ghayed, dan Mohammad Mohebi, dengan Mehdi Taremi sebagai penyerang tunggal.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Iran untuk Piala Dunia 2026 (4-2-3-1): Beiranvand; Hardani, Khalilzadeh, Kanaanizadegan, Mohammedi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayed, Moyebi; Taremi.

