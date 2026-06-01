Skuad Iran untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang berhasil lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Iran telah lolos ke Piala Dunia 2026, yang akan menjadi penampilan keempat berturut-turut mereka di turnamen tersebut. Tim asuhan Amir Ghalenoei menampilkan performa yang solid di babak kualifikasi, dengan memenangkan tujuh dari 10 pertandingan untuk memuncaki grup mereka dan lolos secara otomatis ke putaran final yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Striker bintang Mehdi Taremi sekali lagi menjadi kunci kesuksesan Iran. Striker Olympiacos ini mencetak 10 gol dalam 15 pertandingan, menandai penampilan impresif lainnya dari pemain berusia 33 tahun ini, dan kini ia akan menantikan partisipasinya yang ketiga di Piala Dunia bersama Timnas Iran.

Iran telah tampil di enam Piala Dunia sejauh ini, namun belum pernah lolos dari babak penyisihan grup. Tim asuhan Ghalenoei akan berupaya mengakhiri tren tersebut di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dan akan berhadapan dengan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir di Grup G.