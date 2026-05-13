Iran World Cup
Gill Clark

Diterjemahkan oleh

Skuad Iran untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Iran untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Iran telah lolos ke Piala Dunia 2026, yang akan menjadi penampilan keempat berturut-turut mereka di turnamen tersebut. Tim asuhan Amir Ghalenoei menampilkan performa yang solid di babak kualifikasi, dengan memenangkan tujuh dari 10 pertandingan untuk memuncaki grup mereka dan lolos secara otomatis ke putaran final yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Striker bintang Mehdi Taremi sekali lagi menjadi kunci kesuksesan Iran. Striker Olympiacos ini mencetak 10 gol dalam 15 pertandingan, menandai penampilan impresif lainnya dari pemain berusia 33 tahun ini, dan kini ia akan menantikan partisipasinya yang ketiga di Piala Dunia bersama Tim Melli.

Iran telah tampil di enam Piala Dunia sejauh ini, namun belum pernah lolos dari babak penyisihan grup. Tim asuhan Ghalenoei akan berupaya mengakhiri tren tersebut di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dan akan berhadapan dengan Selandia Baru, Belgia, dan Mesir di Grup G.

    Penjaga gawang

    Kiper veteran Alireza Beiranvand menjadi favorit untuk menjadi kiper utama Iran di Piala Dunia 2026. Pemain veteran berusia 33 tahun ini telah mencatatkan lebih dari 80 penampilan bersama tim nasional dan diperkirakan akan menambah jumlah penampilannya di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

    Hossein Hosseini adalah saingan terbesarnya untuk posisi penjaga gawang, tetapi mungkin harus puas dengan peran sebagai cadangan di turnamen tersebut. Payam Niazmand dan Mohammad Khalifeh yang masih muda juga menjadi pilihan dan berharap dapat ikut serta ke putaran final serta menjadi penjaga gawang ketiga Iran.

    PemainKlub 
    Alireza BeiranvandTractor
    Hossein HosseiniSepahan
    Payam NiazmandPersepolis
    Mohammad KhalifehAluminium Arak FC
    Bek

    Lini belakang tim Iran memiliki banyak pengalaman dan pilihan. Saleh Hardani telah mengukuhkan posisinya sebagai bek sayap, sementara Shojae Khalilzaden dan Hossein Kanaanizadegan merupakan bek tengah yang andal. Ali Nemati, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeia, Danial Esmaeilifar, dan Milad Mohammadi semuanya menambah banyak pengalaman, sementara Danial Eiri merupakan opsi yang lebih muda bagi Timnas Iran.

    PemainKlub 
    Ali NematiFoolad
    Hossein Abarghouei Persepolis
    Shojae KhalilzadehTractor
    Hossein KanaanizadeganPersepolis
    Danial Eiri Malavan Bandar Anzali 
    Ehsan HajsafiSepahan
    Milad MohammadiPersepolis
    Abolfazl JalaliEsteghlal
    Saleh HardaniEsteghlal
    Ramin RezaeianFoolad
    Danial EsmaeilifarTractor
    Gelandang

    Saman Ghoddos adalah pemain kunci bagi Iran dan diharapkan dapat memainkan peran penting bagi tim di Piala Dunia. Saeid Ezatolahi adalah pemain lain yang akan diandalkan Iran di turnamen tersebut. Ia absen dalam laga persahabatan bulan Maret karena cedera kaki, namun diperkirakan sudah pulih sepenuhnya menjelang musim panas.

    Omid Noorafkan dan Mohammad Ghorbani juga merupakan pilihan berpengalaman di lini tengah Iran, sementara Amir Razzaghinia yang masih muda adalah talenta menjanjikan dan bisa menjadi pemain yang patut diperhatikan jika ia diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di Piala Dunia bersama Tim Melli.

    PemainKlub 
    Saeid EzatolahiShabab Al Ahli
    Omid NoorafkanSepahan
    Saman GhoddosKalba
    Mohammad GhorbaniAl Wahda
    Mehdi HashemnejadTractor
    Amir RazzaghiniaEsteghlal
    Para penyerang

    Mehdi Taremi tetap menjadi bintang utama Iran dan siap tampil di Piala Dunia ketiganya bersama tim nasional. Pemain berusia 33 tahun ini telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan internasional, dan pengalamannya akan sangat penting bagi tim pada turnamen musim panas ini.

    Pemain sayap Alireza Jahanbakhsh, yang pernah bermain untuk Brighton dan di Eredivisie, merupakan opsi yang berguna di sayap, sementara Mehdi Ghayedi adalah pemain lain yang pasti masuk skuad dan berharap dapat berperan di Piala Dunia.

    Namun, Iran diperkirakan akan kehilangan Sardar Azmoun di Piala Dunia setelah ia tidak dipanggil untuk laga persahabatan internasional pada Maret lalu menyusul laporan yang menuduhnya melakukan tindakan yang dianggap tidak setia terhadap pemerintah. Azmoun telah mencetak 57 gol dalam 91 penampilan internasional dan akan menjadi kehilangan besar jika ia tidak tampil di Piala Dunia.

    Manajer Amir Ghalenoei telah memanggil Dennis Eckert, yang memiliki keturunan Iran, untuk dua pertandingan tersebut sebagai pengganti Azmoun, memberikan pemain Standard Liege itu kesempatan untuk membuktikan dirinya layak masuk skuad untuk turnamen tersebut.

    PemainKlub 
    Ehsan MahroughiFoolad
    Ali AlipourPersepolis
    Shahriyar MoghanlouKalba
    Hossein AbarghoueiPersepolis
    Mohammad MohebiRostov
    Amirhossein MahmoudiPersepolis
    Alireza JahanbakhshFCV Dender EH
    Ali GholizadehEkstraklasa 
    Mehdi TorabiTractor
    Mehdi GhayediAl-Nasr
    Amirhossein HosseinzadehTractor
    Dennis EckertStandard Liege
    Mehdi TaremiOlympiacos
    Pemain bintang Iran

    Iran akan mengandalkan Mehdi Taremi sebagai sumber inspirasi di Piala Dunia. Penyerang ini telah mencetak lebih dari 50 gol untuk tim nasional dan merupakan ancaman serangan yang mematikan. Taremi akan tampil di turnamen ini setelah menjalani musim yang gemilang bersama Olympiacos di Yunani, dan ia sudah tahu rasanya mencetak gol di ajang Piala Dunia. Penyerang ini mencetak dua gol saat melawan Inggris dalam kekalahan 6-2 di Qatar 2022.

    Kiper Alireza Beiranvand adalah pemain lain yang telah menjadi sorotan sepanjang kariernya yang penuh lika-liku. Kiper ini kabur dari keluarganya yang nomaden pada usia 12 tahun dan tidur di jalanan Teheran, melakukan berbagai pekerjaan sambil mengejar karier di sepak bola profesional. Beiranvand akhirnya menjadi kiper nomor satu Iran dan terkenal karena berhasil menahan tendangan penalti dari Cristiano Ronaldo pada 2018, yang juga merupakan kali pertama Portugal gagal mencetak gol dari tendangan penalti di Piala Dunia.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Iran untuk Piala Dunia 2026

    Kiper veteran Alireza Beiranvand tampaknya akan menjadi kiper utama Iran di Piala Dunia 2026, dengan Hossein Hosseini sebagai cadangan yang sangat mumpuni jika diperlukan.

    Iran kemungkinan akan memulai dengan formasi empat bek tradisional di Piala Dunia 2026 dan bisa menempatkan Salheh Hardani sebagai bek kanan serta Milad Mohammadi di sayap sebaliknya. Shojae Khalilzadeh mungkin akan berpasangan dengan Hossein Kanaanizadegan di jantung pertahanan Iran. 

    Manajer Amir Ghalenoei mungkin akan memilih Saeid Ezatolahi dan Saman Ghoddos sebagai duo gelandang di belakang lini serang yang terdiri dari Alireza Jahanbakhsh, Mehdi Ghayed, dan Mohammad Mohebi, dengan Mehdi Taremi sebagai penyerang tunggal.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Iran untuk Piala Dunia 2026 (4-2-3-1): Beiranvand; Hardani, Khalilzadeh, Kanaanizadegan, Mohammedi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayed, Moyebi; Taremi.