Skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026: Jude Bellingham dan Noni Madueke masuk, sementara Phil Foden dan Cole Palmer tidak masuk dalam daftar 26 pemain pilihan Thomas Tuchel
Tiga Singa berharap bisa tampil gemilang di Amerika Utara
Tuchel menghadapi banyak dilema dalam menentukan susunan skuad akhir, mengingat daftar 55 nama yang masuk dalam skuad awal Inggris harus disaring. Proses tersebut kini telah selesai, dengan kepercayaan diberikan kepada sekelompok pemain berbakat yang memiliki banyak pengalaman di level tertinggi serta prestasi gemilang berupa gelar-gelar bergengsi.
Beberapa keputusan sulit harus diambil di hampir setiap posisi di lapangan, karena hanya ada sedikit pemain yang dijamin menjadi starter di skuad Three Lions. Mereka yang telah dipilih kini diharapkan untuk tampil gemilang di tanah Amerika Utara sambil memenuhi harapan dan ekspektasi para penggemar yang telah lama merindukan kesuksesan.
Daftar lengkap skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026
Penjaga gawang:
Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
Bek:
Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham)
Gelandang:
Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
Penyerang:
Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Tony (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona/Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)
Siapa saja yang masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026?
Perdebatan mengenai siapa yang layak mengisi posisi gelandang kreatif mendominasi pembahasan menjelang pemilihan skuad, mengingat Inggris memiliki kelimpahan talenta di lini tersebut. Bellingham, bintang ‘Galactico’ Real Madrid, tampaknya ditakdirkan untuk mengisi peran nomor 10 di tim Three Lions. Eberechi Eze, yang baru saja merayakan gelar juara Liga Premier bersama Arsenal, akan menjadi opsi alternatif, bersama bintang Aston Villa, Morgan Rogers.
Harry Kane, sebagai kapten pemecah rekor, akan memimpin lini depan dan memburu gol. Toney, yang kini bermain di Liga Pro Arab Saudi, sering diabaikan oleh Tuchel namun berhasil dipanggil kembali pada waktu yang tepat. Striker Villa, Watkins, juga berharap dapat menunjukkan bahwa ia bisa mengulangi penampilan heroiknya di semifinal melawan Belanda pada Euro 2024.
Jordan Henderson adalah pemain berpengalaman lain yang mendapat tempat, sementara kebangkitan Kobbie Mainoo di Manchester United di bawah Michael Carrick telah membawanya meraih tempat di skuad Piala Dunia. Madueke menjadi pilihan yang cukup mengejutkan di sayap, mengingat ia bukan starter tetap di Arsenal, namun pemain pinjaman Barcelona Rashford dan penyerang Newcastle Anthony Gordon menawarkan kekuatan dan kecepatan serta cukup serbaguna untuk bermain di tengah.
Tidak ada kejutan di posisi penjaga gawang, tetapi John Stones - yang bersiap untuk menjadi pemain bebas transfer di Manchester City - terpilih meskipun klubnya mengalami musim yang diwarnai cedera. Kapten Chelsea Reece James telah menjadi pilihan utama di posisi bek kanan, sementara Nico O’Reilly dan Djed Spence akan bersaing untuk posisi starter di sisi kiri.
Siapa saja yang gagal masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026?
Penurunan performa Foden di Manchester City musim ini pada akhirnya membuatnya harus membayar mahal, sementara bintang Chelsea Palmer—yang dinobatkan sebagai Pemain Pria Terbaik Inggris pada 2024—juga terlewatkan akibat performa gemilangnya yang memudar di kompetisi domestik, dengan rentetan 14 pertandingan tanpa gol baik untuk klub maupun tim nasional.
Morgan Gibbs-White, dengan catatan terbaik dalam kariernya berupa 17 gol musim ini, adalah pemain lain yang berharap menarik perhatian Tuchel - namun bintang Nottingham Forest ini kembali diabaikan.
Adam Wharton dari Crystal Palace telah tergeser dari posisi terbawah dalam daftar gelandang bertahan Inggris, bersama dengan James Garner dari Everton, sementara upaya Jarrod Bowen untuk tim West Ham yang sedang terpuruk belum cukup untuk membawanya ke turnamen besar lainnya.
Penyerang veteran Danny Welbeck dan Dominic Calvert-Lewin, masing-masing dari Brighton dan Leeds, telah diabaikan meskipun mencetak 27 gol di Premier League pada musim 2025-26, dan sayap Newcastle, Harvey Barnes, mungkin menyesal tidak memilih untuk membela Skotlandia saat diberi kesempatan.
Di lini pertahanan, bek tengah United Maguire - yang telah menjadi andalan Inggris dalam ajang-ajang terkini - telah mengungkapkan kekecewaannya karena tidak dipanggil, sementara Trent Alexander-Arnold dari Real Madrid dan Lewis Hall dari Newcastle belum mampu mengamankan posisi bek sayap - dengan cedera yang tidak tepat waktu membuat bek serba bisa Arsenal, Ben White, berada dalam situasi yang sama.
Jadwal Pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026: Lawan, Waktu, dan Tempat Pertandingan The Three Lions
Inggris telah menjadwalkan dua pertandingan persahabatan prakompetisi yang akan membantu mereka menyesuaikan diri dengan kondisi di Amerika Serikat serta memberi Tuchel kesempatan untuk melakukan eksperimen-eksperimen terakhir.
Selandia Baru akan menjadi lawan pada 6 Juni, sebelum menghadapi Kosta Rika pada 10 Juni. Waktu bermain kemungkinan akan diberikan kepada sebanyak mungkin pemain untuk membangun kebugaran dan ketajaman menjelang dimulainya turnamen sesungguhnya.
Inggris akan memulai perjuangan mereka untuk meraih kejayaan Piala Dunia melawan Kroasia di AT&T Stadium di Arlington, Texas pada 17 Juni. Mereka kemudian akan bertolak ke Gillette Stadium - kandang tim NFL New England Patriots - untuk menghadapi Ghana pada 23 Juni. Kampanye Grup L mereka akan ditutup di MetLife Stadium - venue yang akan menjadi tuan rumah final - melawan Panama pada 27 Juni.