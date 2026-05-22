Skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026: Jude Bellingham dan Noni Madueke masuk, sementara Phil Foden dan Cole Palmer tidak masuk dalam daftar 26 pemain pilihan Thomas Tuchel

Perdebatan mengenai siapa yang layak mengisi posisi gelandang kreatif mendominasi pembahasan menjelang pemilihan skuad, mengingat Inggris memiliki kelimpahan talenta di lini tersebut. Bellingham, bintang ‘Galactico’ Real Madrid, tampaknya ditakdirkan untuk mengisi peran nomor 10 di tim Three Lions. Eberechi Eze, yang baru saja merayakan gelar juara Liga Premier bersama Arsenal, akan menjadi opsi alternatif, bersama bintang Aston Villa, Morgan Rogers.

Harry Kane, sebagai kapten pemecah rekor, akan memimpin lini depan dan memburu gol. Toney, yang kini bermain di Liga Pro Arab Saudi, sering diabaikan oleh Tuchel namun berhasil dipanggil kembali pada waktu yang tepat. Striker Villa, Watkins, juga berharap dapat menunjukkan bahwa ia bisa mengulangi penampilan heroiknya di semifinal melawan Belanda pada Euro 2024.

Jordan Henderson adalah pemain berpengalaman lain yang mendapat tempat, sementara kebangkitan Kobbie Mainoo di Manchester United di bawah Michael Carrick telah membawanya meraih tempat di skuad Piala Dunia. Madueke menjadi pilihan yang cukup mengejutkan di sayap, mengingat ia bukan starter tetap di Arsenal, namun pemain pinjaman Barcelona Rashford dan penyerang Newcastle Anthony Gordon menawarkan kekuatan dan kecepatan serta cukup serbaguna untuk bermain di tengah.

Tidak ada kejutan di posisi penjaga gawang, tetapi John Stones - yang bersiap untuk menjadi pemain bebas transfer di Manchester City - terpilih meskipun klubnya mengalami musim yang diwarnai cedera. Kapten Chelsea Reece James telah menjadi pilihan utama di posisi bek kanan, sementara Nico O’Reilly dan Djed Spence akan bersaing untuk posisi starter di sisi kiri.