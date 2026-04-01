GOAL England Squad GFXGetty/GOAL
Skuad ideal Inggris untuk Piala Dunia 2026 versi GOAL: Trent Alexander-Arnold dan Ollie Watkins masuk dalam daftar - namun tidak ada tempat bagi Phil Foden atau Jordan Henderson

Perjalanan Inggris menuju Piala Dunia 2026 hampir berakhir. Saat The Three Lions kembali berkumpul, mereka akan menjalani dua laga persahabatan prapertandingan di Amerika Serikat, melawan Kosta Rika dan Selandia Baru, sebelum memulai pertandingan perdana mereka melawan Kroasia pada 17 Juni. Mereka akan tampil sebagai salah satu favorit untuk menjuarai turnamen ini, dengan tekanan yang menimpa Thomas Tuchel dan para pemainnya untuk akhirnya mengakhiri puasa gelar selama 60 tahun.

Belum jelas bagaimana tepatnya Tuchel akan menentukan skuad finalnya untuk Piala Dunia, tetapi laga persahabatan bulan Maret melawan Uruguay dan Jepang kemungkinan besar menjadi kesempatan terakhir bagi beberapa pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, setidaknya di level internasional. Dengan demikian, pelatih Inggris itu pasti sudah memiliki gambaran yang jelas mengenai 26 pemain yang akan ia pilih musim panas ini.

Namun, bagaimana susunan skuad Inggris pilihan Anda untuk Piala Dunia saat ini? Itulah pertanyaan yang telah dipikirkan oleh 10 penulis dan editor GOAL (Chris Burton, Stephen Darwin, Krishan Davis, Mark Doyle, Richard Martin, Tom Maston, Amee Ruszkai, Joe Strange, Sean Walsh, dan James Westwood) dalam beberapa hari terakhir, di mana masing-masing telah menyusun daftar 26 pemain yang akan mereka pilih untuk dibawa ke Amerika Utara jika mereka berada di posisi Tuchel.

Kami telah menghitung hasilnya untuk menyusun skuad Inggris ideal GOAL untuk Piala Dunia - tapi apakah kami sudah benar? Lihat pilihan di bawah ini, dan beri tahu kami di kolom komentar di bagian bawah halaman...

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Penjaga gawang

    Pilihan GOAL: Jordan Pickford, Dean Henderson, dan James Trafford.

    Jordan Pickford mungkin pernah diragukan di masa lalu, namun kiper Everton ini jarang mengecewakan Inggris di turnamen besar, dan tak mengherankan jika kesepuluh pemilih kami memasukkannya ke dalam skuad mereka.

    Keputusan untuk memilih Dean Henderson sebagai cadangan utama Pickford juga diambil secara bulat setelah penampilan gemilang sang penjaga gawang Crystal Palace dalam beberapa musim terakhir, sementara delapan pemilih kami yakin dengan bakat James Trafford sehingga memasukkan pemain Manchester City itu sebagai pilihan ketiga mereka meskipun ia kurang mendapat menit bermain di Etihad Stadium musim ini setelah kedatangan Gianluigi Donnarumma.

    • Iklan
  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Bek sayap

    Pilihan GOAL: Trent Alexander-Arnold, Lewis Hall, Reece James, dan Nico O'Reilly.

    Sebagian besar perdebatan di awal jeda internasional bulan Maret berpusat pada keputusan Tuchel untuk tidak memilih Trent Alexander-Arnold meskipun ia telah memperluas skuadnya menjadi 35 pemain dan harus menghadapi masalah cedera di posisi bek kanan. Hal ini menunjukkan bahwa pemain Real Madrid tersebut — yang hanya bermain selama 26 menit untuk Inggris sejak Tuchel mengambil alih — belum meyakinkan manajer Inggris mengenai performa atau kebugarannya selama musim yang dipenuhi cedera di ibu kota Spanyol.

    Tujuh dari pemilih kami, bagaimanapun, percaya kreativitas dan jangkauan umpan Alexander-Arnold dapat berguna musim panas ini, sehingga ia bergabung dengan Reece James (10 suara) dalam mendapatkan tempat di pesawat GOAL. Masalah cedera James sendiri tidak menghalangi pemilih kami untuk memilih kapten Chelsea tersebut, meskipun masih harus dilihat seberapa siap ia untuk laga pembuka The Three Lions.

    Hal-hal jauh lebih tidak mengejutkan dalam pemilihan bek kiri kami, karena pahlawan Carabao Cup Manchester City, Nico O'Reilly, terbukti menjadi pilihan bulat lainnya, sementara hanya satu pemilih yang tidak memilih Lewis Hall setelah penampilannya yang mengesankan belakangan ini untuk Newcastle. Keduanya juga akan membawa pengalaman bermain di lini tengah, menambah lapisan fleksibilitas pada skuad Tuchel.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Bek tengah

    Pilihan GOAL: Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire, dan John Stones

    Tentu saja ada posisi yang masih terbuka di lini pertahanan tengah Inggris, meskipun kesepuluh pemilih kami memilih baik Marc Guehi maupun Ezri Konsa, yang menunjukkan bahwa kedua bek tengah dari Manchester City dan Aston Villa ini setidaknya harus masuk dalam skuad.

    Apakah Guehi dan Konsa benar-benar akan diturunkan sebagai bek tengah starter Tuchel kemungkinan besar akan bergantung pada kondisi kebugaran John Stones. Pemain andalan City ini telah berjuang melawan cedera selama dua musim terakhir, dan hanya tampil dalam 15 pertandingan di level klub sepanjang musim 2025-26. Pertandingan-pertandingannya sejak awal tahun ini hanya terjadi di Piala FA, namun jika Stones fit, tak diragukan lagi ia tetap menjadi bek utama Inggris. Dengan pertimbangan itu, enam dari pemilih kami memasukkan pemain berusia 31 tahun ini ke dalam skuad mereka.

    Jumlah yang sama, sementara itu, memilih rekan lama Stones di level internasional, Harry Maguire. Sebagai pemain berpengalaman yang telah mengikuti tiga turnamen sebelumnya, Maguire telah menarik perhatian sejak berhasil kembali ke skuad Manchester United di bawah asuhan Michael Carrick, dan meskipun Tuchel telah blak-blakan mengenai di mana ia akan menempatkan Maguire dalam hierarki timnya, pengalaman dan kepemimpinannya masih bisa menjadikannya bagian vital dari skuad akhir, jika terpilih.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Gelandang

    Pilihan GOAL: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice, Morgan Rogers, dan Adam Wharton.

    Tidak mengherankan jika Declan Rice menerima 10 suara penuh dari tim kami, mengingat gelandang Arsenal ini telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya dalam dunia sepak bola selama beberapa tahun terakhir. Ia bergabung dengan Jude Bellingham dan Cole Palmer sebagai pilihan bulat, keduanya memiliki kemampuan untuk menjadi penentu kemenangan bagi Tuchel selama turnamen ini.

    Namun, hal itu tidak berarti keduanya dijamin mendapat tempat di starting line-up mengingat apresiasi Tuchel terhadap Morgan Rogers sebagai pemain nomor 10 dalam sistem 4-2-3-1-nya, dan hampir semua pemilih kami memasukkan pemain Aston Villa tersebut ke dalam skuad akhir mereka. Jumlah yang sama memilih baik Elliot Anderson maupun Adam Wharton, dengan bintang Nottingham Forest kemungkinan akan mengungguli gelandang serang Crystal Palace dalam hal posisi starter di samping Rice di jantung lini tengah Inggris.

    Kelompok gelandang ini dilengkapi oleh Kobbie Mainoo (tujuh suara), yang kembalinya ke skuad Manchester United datang tepat waktu untuk memaksakan dirinya kembali ke dalam pertimbangan Tuchel, dan Eberechi Eze (enam suara), yang menawarkan fleksibilitas vital meskipun musim debutnya sebagai pemain Arsenal berjalan campur aduk.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Pemain sayap

    Pilihan GOAL: Jarrod Bowen, Anthony Gordon, Noni Madueke, Marcus Rashford, dan Bukayo Saka

    Bukayo Saka telah dipastikan sebagai starter Inggris sejak menembus kancah internasional di Euro 2020, dan meskipun tidak menikmati musim individu terbaik dalam kariernya di Arsenal, sang pemain sayap tetap memperoleh suara dari seluruh 10 anggota tim GOAL untuk skuad kami.

    Jumlah tersebut juga diraih oleh Marcus Rashford, yang telah menjadi andalan skuad Tuchel selama 12 bulan terakhir, dan meskipun performanya di Barcelona sedikit menurun setelah paruh pertama musim yang kuat, pemain pinjaman dari Manchester United ini tampaknya pasti akan masuk dalam skuad. Ia kemungkinan akan bersaing dengan Anthony Gordon untuk tempat di starting XI, dan bintang Newcastle tersebut hanya gagal masuk dalam pilihan salah satu dari 10 pemilih kami.

    Pilihan pemain sayap kami dilengkapi oleh Jarrod Bowen dari West Ham dan rekan setim Saka di Arsenal, Noni Madueke, yang keduanya meraih lima suara sebagai alternatif di sisi kanan.

  • Latvia v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Penyerang

    Pilihan GOAL: Harry Kane & Ollie Watkins

    Pilihan konsensus lain yang tidak mengejutkan, Harry Kane akan berangkat ke Piala Dunia dalam performa terbaiknya, dan berpotensi menjadi favorit Ballon d'Or, setelah musim yang luar biasa bersama Bayern Munich yang masih bisa berakhir dengan dirinya meraih treble sambil mencetak rekor gol.

    Namun, siapa yang akan menjadi pendamping kapten Inggris ini masih belum pasti, dengan sejumlah kandidat yang telah dipanggil oleh Tuchel selama setahun terakhir. Salah satu yang absen dalam pemusatan latihan bulan Maret adalah Ollie Watkins, tetapi setelah yang lain gagal tampil mengesankan, striker Aston Villa ini berhasil mengumpulkan sembilan suara dari panel kami untuk bergabung dengan Kane dalam skuad.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Beberapa nama yang tidak hadir

    Secara keseluruhan, 19 pemain yang mendapat suara tidak dipilih oleh cukup banyak anggota tim kami untuk masuk ke dalam skuad ideal GOAL, dengan Phil Foden dan Jordan Henderson mungkin menjadi yang paling menonjol.

    Tuchel telah menggunakan Foden dalam berbagai peran, termasuk sebagai false nine, selama masa jabatannya, tetapi performa gelandang Manchester City yang kurang memuaskan baik di klub maupun tim nasional kemungkinan menjadi faktor yang merugikannya. Sementara itu, Henderson secara mengejutkan dipanggil kembali oleh Tuchel pada Maret lalu dan telah menjadi kontributor reguler sejak saat itu, namun pengalaman sang veteran tidak cukup untuk memberinya suara yang diperlukan untuk masuk ke dalam skuad pilihan kami.

    Pemain lain yang terlewatkan termasuk Ben White, yang kembali ke skuad dengan gemilang setelah absen lebih dari tiga tahun selama pertandingan persahabatan Maret, serta duo pertahanan Newcastle, Dan Burn dan Tino Livramento. Ivan Toney, sementara itu, adalah satu-satunya penyerang murni lain yang menerima lebih dari satu suara di belakang Kane dan Watkins.

    Pemain yang tidak terpilih: Dan Burn, Jordan Henderson, Tino Livramento (masing-masing tiga suara); Rio Ngumoha, Jarell Quansah, Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Ivan Toney (dua suara); Jarrad Branthwaite, Levi Colwill, Kiernan Dewsbury-Hall, Phil Foden, James Garner, Morgan Gibbs-White, Myles Lewis-Skelly, Alex Scott, Dominic Solanke, Danny Welbeck, Ben White (satu suara).