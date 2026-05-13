Skuad Ghana untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Ghana akan berlaga di Piala Dunia untuk kelima kalinya setelah menjalani kampanye kualifikasi yang mengesankan, di mana Black Stars berhasil memenangkan delapan dari 10 pertandingan kualifikasi mereka dan merebut salah satu dari sembilan slot otomatis Afrika.

Black Stars pernah mencapai perempat final pada tahun 2010 dan akan mengincar lolos ke babak gugur berkat skuad yang dipenuhi talenta penyerang yang menjanjikan. Bintang-bintang Liga Premier, Mohammed Kudus dan Antoine Semenyo, diharapkan tampil gemilang dan menjadi bagian dari lini serang yang menjanjikan, yang juga akan diperkuat oleh Inaki Williams dari Athletic Club dan Jordan Ayew dari Leicester.

Ghana akan menghadapi Panama, Inggris, dan Kroasia di babak penyisihan grup dan akan bertekad untuk menebus kekecewaan karena gagal lolos ke AFCON 2025 dengan menampilkan performa yang memukau musim panas ini.

Menjelang ajang bergengsi 2026, GOAL meninjau skuad potensial yang mungkin akan bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.