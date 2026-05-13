Skuad Ghana untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Ghana untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Ghana akan berlaga di Piala Dunia untuk kelima kalinya setelah menjalani kampanye kualifikasi yang mengesankan, di mana Black Stars berhasil memenangkan delapan dari 10 pertandingan kualifikasi mereka dan merebut salah satu dari sembilan slot otomatis Afrika.

Black Stars pernah mencapai perempat final pada tahun 2010 dan akan mengincar lolos ke babak gugur berkat skuad yang dipenuhi talenta penyerang yang menjanjikan. Bintang-bintang Liga Premier, Mohammed Kudus dan Antoine Semenyo, diharapkan tampil gemilang dan menjadi bagian dari lini serang yang menjanjikan, yang juga akan diperkuat oleh Inaki Williams dari Athletic Club dan Jordan Ayew dari Leicester.

Ghana akan menghadapi Panama, Inggris, dan Kroasia di babak penyisihan grup dan akan bertekad untuk menebus kekecewaan karena gagal lolos ke AFCON 2025 dengan menampilkan performa yang memukau musim panas ini.

Menjelang ajang bergengsi 2026, GOAL meninjau skuad potensial yang mungkin akan bertolak ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    Penjaga gawang

    Benjamin Asare saat ini merupakan kiper nomor satu Ghana dan tampaknya akan tetap menjadi andalan di Piala Dunia. Kiper Heart of Oaks ini terus tampil mengesankan di Liga Premier Ghana dan menjadi andalan bagi Black Stars. Lawrence Ati-Zigi dari St Gallen dan Joseph Anang dari St Patrick's Athletic diperkirakan akan menjadi kiper cadangan di turnamen tersebut untuk tim asuhan Otto Addo.

    PemainKlub 
    Lawrence Ati-ZigiSt Gallen
    Joseph AnangSt Patrick's Athletic
    Benjamin AsareHearts of Oak
    Bek

    Ghana hanya kebobolan enam gol dalam 10 pertandingan kualifikasi Piala Dunia, yang menunjukkan betapa kokohnya barisan pertahanan mereka. Kemitraan Alejander Djiku dan Mohammed Salisu di lini belakang memang menjadi kunci, namun Black Stars terguncang oleh kabar bahwa bek asal Monaco tersebut akan absen di Piala Dunia akibat cedera ACL.

    Gideon Mensah telah menjadi pemain reguler di posisi bek kiri untuk Ghana, namun kini posisinya terancam oleh Derrick Kohn. Bek Union Berlin ini telah menjalani musim yang cukup mengesankan di Jerman dan akan menjadi bagian dari skuad yang akan bertolak ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada musim panas ini.

    Bintang muda Kojo Peprah Oppong berharap dapat mempertahankan posisinya di skuad setelah menerima panggilan internasional pertamanya pada akhir tahun lalu, menyusul awal yang cemerlang dalam kariernya di Ligue 1 bersama Nice. Otto Addo juga memanggil Patric Pfeiffer, Marvin Senaya, dan Derrick Luckassen untuk pertandingan persahabatan menjelang turnamen, memberikan kesempatan kepada ketiganya untuk memperebutkan tempat di skuad finalnya.

    PemainKlub 
    Gideon MensahAuxerre
    Jerome Opokuİstanbul Başakşehir
    Kojo Peprah OppongNice
    Caleb YirenkyiNordsjælland
    Jonas AdjeteyBasel
    Ebenezer AnnanSaint-Étienne
    Spartak MoscowSpartak Moskow
    Patric PfeifferDarmstadt 98
    Derrick LuckassenPafos FC
    Marvin SenayaAuxerre
    Derrick KohnUnion Berlin
    Gelandang

    Mohammed Kudus dari Tottenham merupakan nama besar di lini tengah Ghana. Memang, golnya lah yang memastikan lolosnya Ghana ke Piala Dunia saat melawan Komoro. Pemain berusia 25 tahun ini baru saja menjalani musim yang mengecewakan di Liga Premier bersama Spurs, namun ia berharap dapat melupakan masalah-masalah tersebut untuk bersinar di Piala Dunia. Kudus juga sempat mengalami cedera pada tahun 2026, namun diharapkan ia akan dalam kondisi bugar dan prima untuk turnamen tersebut.

    Gelandang Villarreal, Thomas Partey, tetap menjadi bagian penting dari skuad, meskipun waktu bermainnya terbatas di La Liga musim ini, namun ia memainkan peran kunci dalam kampanye kualifikasi Black Stars dan tetap menjadi salah satu anggota skuad yang paling berpengalaman. 

    Bintang Auxerre, Elisha Owusun, adalah gelandang kunci lainnya bagi Ghana dan berharap dapat melupakan masalah cedera yang dialaminya untuk memainkan peran sebagai starter bagi Black Stars di turnamen tersebut, sementara Ibrahim Sulemana kembali ke skuad tepat pada waktunya untuk pertandingan persahabatan bulan Maret. 

    Abu Francis diperkirakan akan absen setelah mengalami patah tulang ganda di kaki dalam pertandingan persahabatan melawan Jepang pada akhir 2026.

    PemainKlub 
    Elisha OwusuAuxerre
    Thomas ParteyVillarreal
    Kelvin NkrumahMedeama
    Kwasi SiboOviedo
    Prince OwosuMedeama SC
    Mohammed KudusTottenham
    Salis Abdul SamedNice
    Ibrahim SulemanaCalgliari
    Para penyerang

    Lini serang Ghana dipenuhi nama-nama bintang, dan persaingan untuk memperebutkan tempat di skuad untuk turnamen musim panas ini sangat ketat. Bintang Manchester City, Antoine Semenyo, sudah dipastikan masuk skuad dan diharapkan menjadi andalan Black Stars di turnamen tersebut.

    Penyerang Athletic Club, Inaki Williams, dan Jordan Ayew dari Leicester juga dipastikan masuk dalam skuad manajer Otto Addo dan merupakan penyerang yang telah terbukti dengan rekor mencetak gol yang kuat baik di level klub maupun internasional.

    Di sisi lain, perdebatan terus berkecamuk mengenai apakah bintang veteran Andrew Ayew akan masuk skuad. Pemain berusia 36 tahun ini belum tampil sejak AFCON 2023, namun ada desakan agar kesetiaannya terhadap tim dihargai dengan tempat di skuad.

    Fatawu Issahaku dan Kamaldeen Sulemana juga merupakan dua anggota skuad yang menarik. Bintang Leicester, Issahaku, telah menarik perhatian dengan beberapa gol spektakuler, sementara Sulemana dikenal karena kemampuan menggiring bolanya dan sentuhan yang halus.

    PemainKlub 
    Abdul Fatawu IssahakuLeicester
    Christopher Bonsu BaahAl Qadsiah
    Kamaldeen SulemanaAtalanta
    Jordan AyewLeicester
    Inaki WilliamsAthletic Club
    Antoine SemenyoMan City
    Ernest NuamahLyon
    Brandon Thomas AsanteCoventry
    Prince AduViktoria Plzen
    Para pemain bintang Ghana

    Tak diragukan lagi bahwa Ghana akan mengandalkan Antoine Semenyo sebagai sumber inspirasi di Piala Dunia. Penyerang ini telah memukau Liga Premier dengan kemampuannya mencetak gol untuk Bournemouth dan terus mempertahankan performa tersebut sejak bergabung dengan Manchester City pada bursa transfer Januari, serta berhasil mengangkat trofi Carabao Cup pada bulan Maret.

    Rekan sesama bintang Liga Premier, Muhammed Kudus, adalah pemain lain yang diberkahi dengan kemampuan luar biasa dan cenderung tampil gemilang di momen-momen penting. Kudus sempat mengalami cedera selama berkarier di Spurs, tetapi seharusnya sudah pulih tepat waktu untuk Piala Dunia dan bersemangat untuk bermain setelah musim yang sulit.

    Kapten tim, Jordan Ayew, diharapkan kembali memimpin lini serang. Bintang Leicester ini adalah pencetak gol terbanyak Ghana di babak kualifikasi, dengan tujuh gol, dan berharap dapat memimpin dengan memberi contoh saat ia menuju Piala Dunia ketiganya bersama Ghana.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Ghana untuk Piala Dunia 2026

    Benjamin Asare akan menjadi kiper utama Ghana di Piala Dunia, didukung oleh barisan pertahanan yang kokoh. Alejander Djiku akan menempati posisinya yang biasa, namun ia akan membutuhkan rekan baru karena Mohammed Salisu absen. Jerome Opoku kemungkinan akan dipilih, dengan Seidu dan Mensah sebagai dua bek sayap.

    Lebih ke depan, Thomas Partey akan menjadi jangkar di lini tengah dan menempati posisi biasanya bersama Kwasi Sibo. Muhammed Kudus akan bertugas memberikan inspirasi dan kreativitas dalam serangan serta menyuplai bola ke lini depan.

    Kapten Jordan Ayew akan memimpin tim di Piala Dunia sebagai bagian dari barisan depan yang terlihat berbahaya. Antoine Semenyo diharapkan memainkan peran utama, dengan Fatawu Issahaku berpotensi melengkapi trio penyerang.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Ghana untuk Piala Dunia 2026 (4-3-3): Asare; Seidu, Opoku, Djiku, Mensah; Partey, Sibo, Kudus; Fatawu Issahaku, Jordan Ayew, Semenyo.

