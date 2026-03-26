Skuad Ekuador untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Ekuador untuk Piala Dunia FIFA 2026

Piala Dunia FIFA 2026 semakin dekat, dengan 48 tim bersiap untuk memperebutkan gelar juara.

Juara bertahan Argentina finis di puncak klasemen kualifikasi CONMEBOL, sementara Ekuador secara mengejutkan memastikan lolos lebih awal dan berakhir di posisi kedua, mengalahkan tim-tim kuat tradisional seperti Brasil dan Uruguay.

La Tricolor memiliki skuad yang cukup seimbang, dipimpin oleh manajer asal Argentina, Sebastian Beccacece. Setelah tersingkir di babak penyisihan grup edisi 2022, Ekuador akan bertekad untuk melangkah lebih jauh kali ini dan membuktikan diri sebagai kuda hitam.

Ini akan menjadi kali kelima negara Amerika Selatan tersebut tampil di Piala Dunia, setelah debut mereka pada tahun 2002. Ekuador tergabung di Grup E dan akan berhadapan dengan Jerman, Curacao, dan Pantai Gading untuk memperebutkan tempat di babak gugur Piala Dunia.

Berikut adalah skuad yang kemungkinan akan bertolak ke AS saat Ekuador berupaya meninggalkan jejak di turnamen sepak bola terbesar di dunia.

    Penjaga gawang

    Siapa yang akan menjadi penjaga gawang utama Ekuador di Piala Dunia 2026 akan menjadi hal yang menarik untuk disimak. Hernan Galindez yang berpengalaman telah menjadi penjaga gawang utama Ekuador di sebagian besar pertandingan kualifikasi mereka. Namun, mengingat usianya dan penampilan mengesankan Gonzalo Valle dalam pertandingan kualifikasi terakhir melawan tim-tim kuat seperti Brasil dan Peru, Sebastian Beccacece dihadapkan pada keputusan yang sulit.

    Terlepas dari persaingan tersebut, Galindez diperkirakan akan mempertahankan posisinya sebagai kiper utama berkat pengalamannya bersama tim nasional, sementara Valle, yang baru saja melakukan debutnya, kemungkinan besar akan menjadi kiper cadangan.

    Moises Ramirez juga bisa menjadi opsi potensial, namun ia baru tampil dalam enam pertandingan untuk Ekuador sejak debutnya pada 2021.

    Ramirez dan Valle saat ini bermain di Serie A Ekuador, sementara Galindez membela Huracan di Divisi Primera Argentina.

    PemainKlub
    Hernan GalindezHuracan
    Gonzalo ValleL.D.U Quito
    Moises RamirezIndependiente DV
    Bek

    Dalam hal pertahanan, Ekuador jauh lebih unggul daripada tim-tim lain di kualifikasi CONMEBOL.

    Mereka hanya kebobolan lima gol, jumlah terendah di babak kualifikasi, dan mencatatkan sejumlah clean sheet yang mengesankan.

    Barisan pertahanan mereka secara konsisten mempertahankan formasi di bawah asuhan Sebastian Beccacece, dengan harapan besar untuk mengulangi performa tersebut di Piala Dunia 2026.

    Pervis Estupinan dari AC Milan di Serie A telah membentuk kemitraan yang kuat sebagai bek sayap bersama Joel Ordonez yang masih muda, sementara Piero Hincapie dan Willian Pacho tampil luar biasa di jantung pertahanan.

    Ekuador tidak akan kekurangan pilihan di Piala Dunia, dengan pemain seperti Angelo Preciado, Felix Torres, dan Kevin Rodriguez juga bersaing untuk mendapatkan tempat di starting eleven.

    PemainKlub
    Pervis EstupinanAC Milan
    Joel OrdonezCub Brugge
    Angelo PreciadoSparta Praha
    Willian PachoPSG
    Piero HincapieArsenal
    Kevin RodriguezUnion Saint-Gilloise
    Xavier ArreagaBarcelona SC
    Bryan RamirezL.D.U. Quito
    Felix TorresCorinthians
    Jhoanner ChavezLens
    Diego PalaciosCorinthians
    Jose Andres HurtadoRB Bragantino
    Jackson PorozoTroyes
    Gelandang

    Selain pertahanan yang kokoh, Ekuador juga memiliki barisan tengah yang kuat dengan beberapa bintang top Eropa yang bermain untuk mereka.

    Moises Caicedo dari Chelsea adalah motor utama lini tengah Ekuador saat ini dan telah berperan besar dalam kesuksesan Ekuador baru-baru ini di kualifikasi CONMEBOL.

    Selain Caicedo, ada pemain muda Kendry Paez, yang juga dimiliki oleh Chelsea. Meskipun usianya masih muda, Paez merupakan bagian penting di lini tengah Ekuador dan akan memainkan peran besar di Piala Dunia 2026.

    Alan Franco dari Atletico Minerio juga merupakan pemain reguler di starting XI Ekuador dan diharapkan akan menjadi starter di Piala Dunia.

    PemainKlub
    Moises CaicedoChelsea
    Kendry PaezChelsea
    Pedro ViteVancouver Whitecaps
    Jhegson MendezInpendiente DV
    Alan FrancoAtletico Minerio
    Yaimar MedinaGenk
    Denil CastiloMidtjylland
    Cristian RamirezMonagas SC
    John YeboahRakow Czestochowa
    Para penyerang

    Berbeda dengan lini pertahanan dan lini tengah, lini serang menjadi sedikit masalah bagi tim asuhan Beccacece. Ekuador hanya mencetak 14 gol di babak kualifikasi, jumlah terendah di antara tim-tim lain selain Peru dan Chili, yang menempati dua peringkat terbawah.

    Meskipun pertahanan kokoh Ekuador telah membantu menutupi kelemahan lini serang mereka, mereka harus mampu mencetak gol jika ingin tampil baik di Piala Dunia.

    Penyerang veteran Enner Valencia tetap menjadi andalan utama Ekuador di lini depan, dengan lima gol yang dicetaknya sejauh ini di babak kualifikasi. Namun, selain Valencia, tidak ada penyerang Ekuador lainnya yang benar-benar tampil menonjol.

    Beccacece harus mengambil beberapa keputusan penting saat menentukan skuad untuk Piala Dunia tahun depan.

    PemainKlub
    Enner ValenciaInternacional
    Nilson Angulo RSCA Futures
    John MercadoAVS
    Alan MindaCercle Brugge
    Jeremy SarmientoBrighton
    Gonzalo PlataFlamengo
    Keny ArroyoBesiktas
    Kevin RodriguezUnion Saint-Gilliose
    Anthony ValenciaAntwerp
    Anderson JulioDallas
    Para pemain bintang Ekuador

    Ekuador akan diperkuat sejumlah pemain bintang pada Piala Dunia FIFA 2026. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka, Enner Valencia, tak diragukan lagi akan menjadi ancaman utama di depan gawang lawan, sementara Gonzalo Plata dari Flamengo juga akan menjadi aset penting di sayap.

    Di lini tengah, pemain baru Chelsea, Moises Caicedo dan Kendry Paez, akan memainkan peran kunci. Caicedo akan sangat penting dalam menjaga struktur pertahanan Ekuador yang kokoh, sementara Paez, yang masih remaja, akan menjadi ancaman serangan yang lebih tajam.

    Selanjutnya, lini pertahanan bisa dibilang sebagai lini terkuat Ekuador. Willian Pacho dari PSG dan Piero Hincapie dari Arsenal membentuk duet bek tengah yang tak tertembus di jantung pertahanan, sementara Pervis Estupinan dari AC Milan dan Joel Ordonez dari Club Brugge menambah soliditas pertahanan serta keleluasaan di area sayap.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Ekuador untuk Piala Dunia 2026

    Di bawah mistar gawang, kiper veteran Hernan Galindez diperkirakan akan menjadi starter untuk Ekuador di Piala Dunia, sementara Gonzalo Valle juga telah mendapatkan kesempatan bermain dan berpotensi bersaing untuk mendapatkan tempat di starting XI.

    Ekuador secara konsisten bermain dengan formasi 4-4-2, yang memberikan mereka soliditas pertahanan yang kuat dan telah membantu mereka di kualifikasi CONMEBOL. Mereka diperkirakan akan tetap menggunakan formasi yang sama di Piala Dunia, dengan Pervis Estupinan, Willian Pacho, Piero Hincapie, dan Joel Ordonez membentuk lini belakang.

    Moises Caicedo dan Kendry Paez akan menjadi tokoh kunci di lini tengah, bersama Alan Franco dan Nilson Angulo untuk melengkapi kuartet gelandang, sementara Enner Valencia dan Gonzalo Plata diperkirakan akan memimpin lini serang.

    Prediksi starting XI Ekuador (4-4-2): Galindez; Estupinan, Pacho, Hincapie, Ordonez; Caicedo, Paez, Angulo, Franco; Valencia, Plata

