Skuad Ekuador untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Piala Dunia FIFA 2026 semakin dekat, dengan 48 tim bersiap untuk memperebutkan gelar juara.

Juara bertahan Argentina finis di puncak klasemen kualifikasi CONMEBOL, sementara Ekuador secara mengejutkan memastikan lolos lebih awal dan berakhir di posisi kedua, mengalahkan tim-tim kuat tradisional seperti Brasil dan Uruguay.

La Tricolor memiliki skuad yang cukup seimbang, dipimpin oleh manajer asal Argentina, Sebastian Beccacece. Setelah tersingkir di babak penyisihan grup edisi 2022, Ekuador akan bertekad untuk melangkah lebih jauh kali ini dan membuktikan diri sebagai kuda hitam.

Ini akan menjadi kali kelima negara Amerika Selatan tersebut tampil di Piala Dunia, setelah debut mereka pada tahun 2002. Ekuador tergabung di Grup E dan akan berhadapan dengan Jerman, Curacao, dan Pantai Gading untuk memperebutkan tempat di babak gugur Piala Dunia.

Berikut adalah skuad yang kemungkinan akan bertolak ke AS saat Ekuador berupaya meninggalkan jejak di turnamen sepak bola terbesar di dunia.