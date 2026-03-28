Skuad 'cadangan' Inggris tiba untuk mempersiapkan diri menghadapi laga persahabatan melawan Jepang, sementara kehadiran Bukayo Saka, Harry Kane, Declan Rice, dan lainnya memberikan semangat baru setelah hasil imbang yang kurang memuaskan melawan Uruguay

Absennya para bintang utama memberi kesempatan bagi beberapa pemain cadangan untuk membuktikan diri demi mendapatkan tempat tetap. Bek veteran Harry Maguire kembali ke skuad, sementara Dominic Calvert-Lewin dan James Garner juga mendapat kesempatan bermain dalam upaya untuk memukau manajemen baru.

Meskipun gagal meraih kemenangan, Tuchel mengaku tetap puas dengan penampilan timnya. Berbicara setelah pertandingan, ia mengatakan: "Saya benar-benar puas dengan penampilan kami. Saya menyukai cara kami menghidupkan struktur permainan. Kami berusaha dan berusaha, dan menurut saya secara keseluruhan kami adalah tim yang lebih baik. Kami memiliki banyak pemain baru dan kami melakukan banyak pergantian pemain, jadi untuk semua itu, saya sangat bersyukur atas ujian ini dan sangat puas dengan penampilannya."

Ketika ditanya pemain mana yang telah menunjukkan potensi mereka dalam persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad, Tuchel menjawab: "Mereka semua melakukannya. Saya harus meninjau ulang, tapi mereka semua melakukannya. Saya suka cara kami bermain. Kami tahu itu lawan yang sulit. [Pelatih kepala Uruguay Marcelo] Bielsa mengatakan kepada saya beberapa bulan lalu bahwa ia akan datang dengan tim terbaiknya, menganggapnya sangat serius, dan mungkin tidak akan melakukan pergantian pemain. Kami sangat menyadari hal itu. Jadi, saya pikir kami bermain bagus. Semua orang bermain bagus. Kami bermain sebagai sebuah tim dan menghidupkan struktur permainan. Saya sangat menyukai banyak hal hari ini."