Skuad 'cadangan' Inggris tiba untuk mempersiapkan diri menghadapi laga persahabatan melawan Jepang, sementara kehadiran Bukayo Saka, Harry Kane, Declan Rice, dan lainnya memberikan semangat baru setelah hasil imbang yang kurang memuaskan melawan Uruguay
Para bintang utama memperkuat skuad Three Lions
Pendekatan eksperimental Tuchel selama jeda internasional bulan Maret memasuki fase kedua seiring dengan bergabungnya 11 pemain senior ke dalam skuad. Kelompok ini, yang mencakup striker andalan Kane serta duo Arsenal Saka dan Rice, dibebaskan dari pertandingan awal untuk mengelola beban kerja mereka yang berat setelah menjalani musim domestik yang melelahkan.
Kedatangan mereka terjadi pada saat yang kritis bagi The Three Lions setelah hasil imbang 1-1 yang tidak meyakinkan melawan Uruguay di Wembley. Tanpa inti pemain veteran mereka, tim Inggris yang eksperimental kesulitan menemukan ritme permainan, hingga akhirnya gol pembuka Ben White diimbangi oleh penalti Federico Valverde di menit-menit akhir.
Tuchel menjelaskan pentingnya istirahat
Pelatih Inggris itu terbuka mengenai keputusannya untuk melakukan integrasi secara bertahap terhadap para pemain andalannya. Ia menekankan bahwa kesehatan jangka panjang skuad lebih diutamakan daripada kebutuhan mendesak akan susunan pemain terbaik dalam laga persahabatan tersebut.
"Ini bukan rahasia. Para pemain tahu: mereka adalah Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane, dan Bukayo Saka," jelas Tuchel pekan lalu.
“Semua pemain ini telah bermain lebih dari 3.500 menit, beberapa di antaranya bahkan mencapai 4.000 menit. Yang lebih penting daripada jumlah menit murni adalah bahwa beberapa di antara mereka sudah bermain lebih banyak daripada sepanjang musim lalu, dan masih banyak pertandingan yang harus dimainkan. Semua pemain ini telah berkontribusi pada bulan September, Oktober, dan November - jadi mereka mendapat penghargaan dari saya. Kami akan mendapat manfaat dengan memberi mereka istirahat secara fisik dan mental.”
Peluang bagi para pemain cadangan
Absennya para bintang utama memberi kesempatan bagi beberapa pemain cadangan untuk membuktikan diri demi mendapatkan tempat tetap. Bek veteran Harry Maguire kembali ke skuad, sementara Dominic Calvert-Lewin dan James Garner juga mendapat kesempatan bermain dalam upaya untuk memukau manajemen baru.
Meskipun gagal meraih kemenangan, Tuchel mengaku tetap puas dengan penampilan timnya. Berbicara setelah pertandingan, ia mengatakan: "Saya benar-benar puas dengan penampilan kami. Saya menyukai cara kami menghidupkan struktur permainan. Kami berusaha dan berusaha, dan menurut saya secara keseluruhan kami adalah tim yang lebih baik. Kami memiliki banyak pemain baru dan kami melakukan banyak pergantian pemain, jadi untuk semua itu, saya sangat bersyukur atas ujian ini dan sangat puas dengan penampilannya."
Ketika ditanya pemain mana yang telah menunjukkan potensi mereka dalam persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad, Tuchel menjawab: "Mereka semua melakukannya. Saya harus meninjau ulang, tapi mereka semua melakukannya. Saya suka cara kami bermain. Kami tahu itu lawan yang sulit. [Pelatih kepala Uruguay Marcelo] Bielsa mengatakan kepada saya beberapa bulan lalu bahwa ia akan datang dengan tim terbaiknya, menganggapnya sangat serius, dan mungkin tidak akan melakukan pergantian pemain. Kami sangat menyadari hal itu. Jadi, saya pikir kami bermain bagus. Semua orang bermain bagus. Kami bermain sebagai sebuah tim dan menghidupkan struktur permainan. Saya sangat menyukai banyak hal hari ini."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan kembalinya 11 pemain andalan yang telah beristirahat ke dalam skuad, Tuchel diperkirakan akan menurunkan susunan pemain yang jauh lebih mendekati susunan idealnya untuk Piala Dunia 2026. Kembalinya Rice memberikan penghubung yang dibutuhkan antara lini pertahanan, sementara kehadiran pemain seperti Kane dan Saka kemungkinan besar akan memberikan ketajaman yang hilang saat hasil imbang yang kurang memuaskan melawan Uruguay.