Skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang berhasil lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Brasil untuk Piala Dunia FIFA 2026

Brasil tetap menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di dunia sepak bola dan akan menjadi salah satu favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026.

Pemain legendaris seperti Pele, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo semuanya pernah mengenakan seragam kuning yang terkenal itu, dengan Selecao telah memenangkan Piala Dunia sebanyak lima kali, lebih banyak daripada negara mana pun.

Namun, mereka belum tampil dalam performa terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Piala Dunia, karena penampilan mereka dalam beberapa edisi terakhir kurang memuaskan. Mereka tersingkir di perempat final pada 2006, dan babak 16 besar pada 2010, tetapi edisi 2014-lah yang membawa malu terbesar. Brasil, yang bertanding di kandang sendiri, dihancurkan oleh Jerman dalam kekalahan mengejutkan 7-1 di babak semifinal di Maracana. Jerman kemudian memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di final.

Pada 2018, Brasil termasuk di antara favorit dengan skuad yang kuat, namun kembali mengecewakan setelah tersingkir oleh Belgia di perempat final. Piala Dunia 2022 membawa hasil serupa, saat Kroasia mengeliminasi Brasil dalam adu penalti yang dramatis, sekali lagi di perempat final.

Penampilan mereka di kualifikasi CONMEBOL untuk Piala Dunia 2026 juga belum meyakinkan. Namun, dengan Carlo Ancelotti—seorang pelatih berpengalaman yang sering meraih gelar—sebagai pelatih, serta beberapa talenta paling menjanjikan di Eropa dalam skuad, ada harapan baru bahwa mereka dapat tampil baik dan mencapai babak-babak akhir sebelum menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di Grup C turnamen tersebut.

GOAL meninjau para pemain yang dipilih Ancelotti untuk ajang bergengsi 2026 di AS, Meksiko, dan Kanada.

    Penjaga gawang

    Situasi penjaga gawang Brasil selalu menarik untuk disimak. Meskipun Alisson dari Liverpool menjadi kandidat terkuat untuk menjadi starter di bawah mistar gawang, Selecao juga memiliki opsi mantan penjaga gawang Manchester City, Ederson, yang memiliki segudang pengalaman dan sejumlah gelar juara dari masa kerjanya di bawah asuhan Pep Guardiola di Liga Premier. Sementara itu, Weverton akan menjadi pilihan ketiga.

    PemainKlub 
    AlissonLiverpool
    EdersonFenerbahce
    WevertonGremio
    Bek

    Barisan pertahanan Brasil menghadirkan perpaduan antara pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang naik daun. Kehadiran Marquinhos akan menjadi faktor kunci dalam memimpin barisan belakang Selecao pada turnamen musim panas ini, sementara mantan bintang Juventus, Alex Sandro, tetap menjadi pilihan yang solid di posisi bek kiri.

    Bintang Arsenal, Gabriel Magalhaes, akan tampil di Piala Dunia setelah menjalani musim yang dominan bersama Arsenal dan diperkirakan akan berduet dengan Marquinhos di jantung lini belakang. Sementara itu, Bremer dari Juventus menawarkan opsi alternatif di jantung pertahanan.

    PemainKlub
    MarquinhosPSG
    IbanezAl-Ahli
    Leo PereiraFlamengo
    DaniloFlamengo
    Alex SandroFlamengo
    WesleyRoma
    BremerJuventus
    Gabriel MagalhaesArsenal
    Douglas SantosZenit
    Gelandang

    Bruno Guimaraes dari Newcastle United telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Liga Premier dan tetap menjadi pemain kunci di tim nasional. Ia kemungkinan besar akan diturunkan sebagai starter bersama Casemiro, yang dipilih untuk apa yang pasti akan menjadi turnamen internasional terakhirnya bersama Selecao.

    Lucas Paqueta adalah salah satu pemain terbaik Brasil selama edisi turnamen 2022 dan juga terpilih dalam skuad yang terdiri dari 26 pemain, sementara mantan gelandang berpengalaman Liverpool, Fabinho, juga dipanggil dan akan bertindak sebagai opsi cadangan.

    PemainKlub
    Bruno GuimaraesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    Danilo SantosBotafogo
    Lucas PaquetaFlamengo
    FabinhoAl-Ittihad
    Para penyerang

    Di lini seranglah Brasil benar-benar luar biasa dan memiliki banyak pilihan yang bisa dipilih.

    Topik utama yang dibicarakan sebelum skuad dipilih adalah Neymar dan apakah penyerang Santos itu cukup fit untuk dimasukkan. Ancelotti memutuskan bahwa ia memang layak, dengan mantan penyerang Barcelona dan PSG itu dipilih di atas pemain seperti Joao Pedro dan Antony. 

    Vinicius Junior telah meraih berbagai gelar bersama Ancelotti di Real Madrid dan diperkirakan akan menjadi starter di sayap kiri lini serang, dengan Gabriel Martinelli sebagai opsi cadangan. Rekan setim Vinicius di Real Madrid, Rodrygo, absen karena cedera, sementara Raphinha sedang dalam performa terbaiknya di bawah asuhan Hansi Flick dan berharap dapat memainkan peran penting di Amerika Utara.

    Salah satu dari Matheus Cunha atau Igor Thiago kemungkinan akan memimpin lini depan Selecao, sementara talenta menjanjikan Endrick patut diperhatikan setelah tampil mengesankan saat dipinjamkan ke Lyon setelah pindah dari Real Madrid pada Januari.

    Penyerang Liga Premier Richarlison dan Estevao sama-sama absen, dengan yang terakhir masih berjuang mengatasi masalah paha yang dideritanya sejak bulan April lalu.

    PemainKlub
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelona
    Vinicius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RayanBournemouth
    Gabriel MartinelliArsenal
    Luiz HenriqueZenit 
    EndrickReal Madrid/Lyon
    Igor ThiagoBrentford
    Para pemain bintang Brasil

    Brasil memiliki sejumlah nama besar dalam skuad mereka untuk Piala Dunia 2026, para pemain yang berpotensi menjadi penentu dalam upaya mereka meraih gelar juara.

    Bek tengah PSG, Marquinhos, tetap menjadi pilar pertahanan mereka dan tampil dalam performa terbaiknya saat PSG kembali meraih gelar Ligue 1. Sementara itu, Gabriel selalu tampil di lini belakang Arsenal dan menjadi ancaman gol di ujung lapangan lainnya saat situasi bola mati.

    Bintang-bintang lain seperti Vinicius Junior dan Raphinha harus meningkatkan performa mereka di lini serang untuk Selecao, sementara Neymar pasti akan memiliki peran penting, kemungkinan sebagai pemain pengganti yang memberikan dampak dari bangku cadangan, saat ia berusaha mengakhiri kariernya dengan gemilang di turnamen internasional besar terakhirnya bersama timnas Brasil.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Brasil untuk Piala Dunia 2026

    Di bawah mistar gawang Brasil, Alisson diperkirakan akan mempertahankan posisinya di starting XI sebagai kiper utama tim asuhan Ancelotti di Piala Dunia. Ederson kemungkinan besar akan tetap menjadi kiper cadangan.

    Di lini pertahanan, Ancelotti secara konsisten lebih memilih formasi empat bek dan diperkirakan akan menerapkan sistem serupa bersama Selecao di Piala Dunia. Marquinhos dan Gabriel telah menjadi pasangan bek tengah pilihan utama, sementara Wesley bisa menggantikan Vanderson yang cedera di posisi bek kanan. Alex Sandro dari Flamengo kemungkinan akan diturunkan di sisi kiri.

    Di lini tengah, Bruno Guimaraes dan Casemiro akan membentuk barisan penghalang di depan empat bek dan akan menjadi kunci dalam mengontrol tempo serta memberikan stabilitas pertahanan bagi Brasil. Vinicius Jr, Matheus Cunha, dan Raphinha, sementara itu, diperkirakan akan menjadi starter sebagai bagian dari lini serang yang dipenuhi bintang.

    Prediksi starting XI Brasil (4-2-3-1): Alisson; Wesley, Gabriel, Marquinhos, Alex Sandro; Guimaraes, Casemiro; Raphinha, Endrick, Vinicius Jr; Cunha.

