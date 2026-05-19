Skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang berhasil lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Brasil tetap menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di dunia sepak bola dan akan menjadi salah satu favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026.

Pemain legendaris seperti Pele, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo semuanya pernah mengenakan seragam kuning yang terkenal itu, dengan Selecao telah memenangkan Piala Dunia sebanyak lima kali, lebih banyak daripada negara mana pun.

Namun, mereka belum tampil dalam performa terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Piala Dunia, karena penampilan mereka dalam beberapa edisi terakhir kurang memuaskan. Mereka tersingkir di perempat final pada 2006, dan babak 16 besar pada 2010, tetapi edisi 2014-lah yang membawa malu terbesar. Brasil, yang bertanding di kandang sendiri, dihancurkan oleh Jerman dalam kekalahan mengejutkan 7-1 di babak semifinal di Maracana. Jerman kemudian memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di final.

Pada 2018, Brasil termasuk di antara favorit dengan skuad yang kuat, namun kembali mengecewakan setelah tersingkir oleh Belgia di perempat final. Piala Dunia 2022 membawa hasil serupa, saat Kroasia mengeliminasi Brasil dalam adu penalti yang dramatis, sekali lagi di perempat final.

Penampilan mereka di kualifikasi CONMEBOL untuk Piala Dunia 2026 juga belum meyakinkan. Namun, dengan Carlo Ancelotti—seorang pelatih berpengalaman yang sering meraih gelar—sebagai pelatih, serta beberapa talenta paling menjanjikan di Eropa dalam skuad, ada harapan baru bahwa mereka dapat tampil baik dan mencapai babak-babak akhir sebelum menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di Grup C turnamen tersebut.

GOAL meninjau para pemain yang dipilih Ancelotti untuk ajang bergengsi 2026 di AS, Meksiko, dan Kanada.