Skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Bisa dibilang sebagai salah satu tim sepak bola paling populer di dunia, Brasil tetap menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan dalam dunia sepak bola.

Pemain legendaris seperti Pele, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo semuanya pernah mengenakan seragam kuning Brasil, dan Selecao telah memenangkan Piala Dunia sebanyak lima kali, lebih banyak daripada negara mana pun.

Namun, mereka belum tampil dalam performa terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Piala Dunia, karena penampilan mereka dalam edisi-edisi terakhir kurang memuaskan. Mereka tersingkir di perempat final dan babak 16 besar pada tahun 2006 dan 2010, tetapi edisi 2014-lah yang membawa penghinaan terbesar, dan itu pun terjadi di kandang sendiri. Brasil dihancurkan oleh Jerman dalam kekalahan mengejutkan 7-1 di babak semifinal di Maracana. Jerman kemudian memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di final.

Pada 2018, Brasil termasuk di antara favorit dengan skuad yang kuat, namun kembali kecewa setelah tersingkir oleh Belgia di perempat final. Piala Dunia 2022 membawa hasil serupa, saat Kroasia mengeliminasi Brasil dalam adu penalti yang dramatis, sekali lagi di perempat final.

Penampilan mereka di kualifikasi CONMEBOL untuk Piala Dunia 2026 juga belum meyakinkan. Namun, dengan Carlo Ancelotti—seorang juara berulang—sebagai pelatih, serta beberapa talenta paling menjanjikan di Eropa dalam skuad, ada harapan baru di kalangan penggemar Joga Bonito saat mereka bersiap menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di Grup C.

Namun, apakah itu cukup untuk akhirnya mengakhiri puasa gelar selama 24 tahun? GOAL meninjau para pemain yang tersedia untuk ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.