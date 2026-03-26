Skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Brasil untuk Piala Dunia FIFA 2026

Bisa dibilang sebagai salah satu tim sepak bola paling populer di dunia, Brasil tetap menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan dalam dunia sepak bola.

Pemain legendaris seperti Pele, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, dan Rivaldo semuanya pernah mengenakan seragam kuning Brasil, dan Selecao telah memenangkan Piala Dunia sebanyak lima kali, lebih banyak daripada negara mana pun.

Namun, mereka belum tampil dalam performa terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Piala Dunia, karena penampilan mereka dalam edisi-edisi terakhir kurang memuaskan. Mereka tersingkir di perempat final dan babak 16 besar pada tahun 2006 dan 2010, tetapi edisi 2014-lah yang membawa penghinaan terbesar, dan itu pun terjadi di kandang sendiri. Brasil dihancurkan oleh Jerman dalam kekalahan mengejutkan 7-1 di babak semifinal di Maracana. Jerman kemudian memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di final.

Pada 2018, Brasil termasuk di antara favorit dengan skuad yang kuat, namun kembali kecewa setelah tersingkir oleh Belgia di perempat final. Piala Dunia 2022 membawa hasil serupa, saat Kroasia mengeliminasi Brasil dalam adu penalti yang dramatis, sekali lagi di perempat final.

Penampilan mereka di kualifikasi CONMEBOL untuk Piala Dunia 2026 juga belum meyakinkan. Namun, dengan Carlo Ancelotti—seorang juara berulang—sebagai pelatih, serta beberapa talenta paling menjanjikan di Eropa dalam skuad, ada harapan baru di kalangan penggemar Joga Bonito saat mereka bersiap menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di Grup C.

Namun, apakah itu cukup untuk akhirnya mengakhiri puasa gelar selama 24 tahun? GOAL meninjau para pemain yang tersedia untuk ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

    Penjaga gawang

    Situasi penjaga gawang Brasil selalu menarik untuk disimak. Meskipun Alisson dari Liverpool menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang, Selecao juga memiliki opsi lain berupa mantan penjaga gawang Manchester City, Ederson Moraes, yang merupakan kiper luar biasa, terutama dalam mengolah bola dengan kakinya. Ederson kini bermain di Turki bersama Fenerbahçe, namun tetap menjadi alternatif yang sangat baik jika diperlukan. Brasil juga memiliki Bento, Hugo Souza, dan Weverton yang juga bisa menjadi opsi cadangan di Piala Dunia.

    PemainKlub 
    Alisson BeckerLiverpool
    Ederson MoraesManchester City
    BentoAl Nassr
    Hugo SouzaCorinthians
    WevertonPalmeiras
    Bek

    Barisan pertahanan Brasil menghadirkan perpaduan antara pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang naik daun. Kehadiran Marquinhos sebagai bek tengah akan menjadi faktor kunci dalam memimpin lini belakang Selecao pada turnamen tahun depan, sementara mantan bintang Juventus Alex Sandro tetap menjadi pilihan andalan di posisi bek kiri, dengan Carlos Augusto dari Inter sebagai cadangan yang dapat diandalkan.

    Bintang Arsenal, Gabriel Magalhaes, akan tampil di Piala Dunia setelah menjalani musim yang dominan bersama Arsenal dan diperkirakan akan berduet dengan Marquinhos di jantung barisan pertahanan. Namun, Vanderson dari Monaco diperkirakan akan absen di turnamen ini karena cedera, yang berarti Wesley Franca bisa mengambil alih posisi bek kanan.

    Akan menarik untuk melihat bagaimana Carlo Ancelotti memanfaatkan para pemain ini. Pertahanan Brasil yang rapuh telah menjadi faktor utama dalam performa mereka yang kurang memuaskan di edisi-edisi Piala Dunia terakhir dan harus diperkuat jika mereka ingin melaju jauh di turnamen ini.

    PemainKlub
    MarquinhosPSG
    Lucas BeraldoPSG
    AlexsandroLille
    Roger IbanezAl-Ahli
    Leo OrtizFlamengo
    DaniloFlamengo
    Eder MilitaoReal Madrid
    Carlos AugustoInter Milan
    Alex SandroFlamengo
    WesleyFlamengo
    Yan CoutoDortmund
    Gleison BremerJuventus
    Alex TellesBotafogo
    Gabriel MagalhaesArsenal
    Murillo Nottingham Forest
    Guilherme AranaAtletico Mineiro
    Douglas SantosZenit
    Wesley FrancaRoma
    Gelandang

    Sama seperti lini pertahanan, lini tengah Brasil merupakan perpaduan antara talenta muda dan bintang-bintang berpengalaman. Bruno Guimaraes dari Newcastle United telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Liga Premier dan pemain kunci di tim nasional. Di bawah asuhan Ancelotti, Guimaraes berpotensi menjadi salah satu bintang Brasil di Piala Dunia tahun depan.

    Bintang Manchester United, Casemiro, adalah gelandang Liga Premier lainnya yang bisa memainkan peran penting dalam upaya Brasil di Piala Dunia. Pengalaman bermain di bawah asuhan Ancelotti di Real Madrid menjadikan Casemiro salah satu anggota kunci dalam skuad.

    Lucas Paqueta adalah salah satu pemain terbaik Brasil selama turnamen edisi 2022, tetapi posisinya di skuad mungkin dipertanyakan setelah ia tidak dimasukkan ke dalam skuad untuk pertandingan persahabatan prapiala dunia melawan Prancis dan Kroasia.

    Pemain seperti Douglas Luiz, Gerson, dan Ederson juga menjadi opsi yang patut diperhitungkan untuk skuad Selecao di Piala Dunia.

    PemainKlub
    Bruno GuimaraesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    EdersonAtalanta
    Andrey SantosChelsea
    GersonFlamengo
    Andreas PereiraFulham
    JoelintonNewcastle United
    Douglas LuizJuventus
    Lucas PaquetaWest Ham United
    Matheus PereiraCruzeiro
    Raphael VeigaPalmeiras
    Joao GomesWolves
    Gabriel SaraGalatasaray
    FabinhoAl-Ittihad
    Para penyerang

    Di lini seranglah Brasil benar-benar luar biasa.

    Selecao memiliki banyak pilihan di lini depan, termasuk beberapa bintang top Eropa. Vinicius Junior telah meraih berbagai gelar bersama Carlo Ancelotti di Real Madrid, termasuk dua trofi Liga Champions. Di bawah asuhan Ancelotti-lah Vinicius menemukan performa terbaiknya, dan ia terus tampil konsisten sejak saat itu.

    Sementara itu, Raphinha dari Barcelona sedang dalam performa terbaiknya di bawah asuhan Hansi Flick dan optimis dapat menampilkan performa serupa untuk Selecao di Piala Dunia.

    Namun, Neymar lah yang menjadi sorotan menjelang turnamen ini. Mantan bintang Barcelona dan PSG ini mengalami cedera berulang dalam beberapa musim terakhir, yang membuatnya kembali ke klub masa kecilnya, Santos. Neymar telah kembali beraksi, namun keraguan mengenai kebugarannya tetap ada, dan ia tidak masuk dalam skuad Ancelotti untuk laga persahabatan Maret melawan Prancis dan Kroasia.

    Pilihan lain seperti Matheus Cunha dan Joao Pedro juga merupakan kandidat kuat dan dapat memainkan peran kunci dalam sistem Ancelotti, sementara Igor Thiago telah menuntut tempatnya setelah musim yang gemilang bersama Brentford. Bakat menjanjikan Endrick juga patut diperhatikan setelah tampil mengesankan saat dipinjamkan ke Prancis setelah pindah dari Real Madrid pada Januari.

    Di sisi lain, Richarlison sedang berjuang melawan waktu untuk membuktikan kebugarannya tepat waktu untuk turnamen ini, sementara Rodrygo telah dipastikan absen karena cedera ACL.

    PemainKlub
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelona
    Vinicius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RicharlisonTottenham
    Joao PedroBrighton
    Estevao WillianChelsea
    EvanilsonBournemouth
    Gabriel JesusArsenal
    Gabriel MartinelliArsenal
    SavinhoManchester City
    AntonyManchester United
    Igor Jesus Botafogo
    PaulinhoPalmeiras
    Pepe Porto
    Luiz HenriqueZenit 
    Igor Paixão Feyenoord
    EndrickReal Madrid
    Igor Thiago
    Para pemain bintang Brasil

    Brasil memiliki sejumlah nama besar dalam skuadnya untuk Piala Dunia 2026, para pemain yang berpotensi menjadi penentu dalam perjalanan mereka di ajang tersebut tahun depan. Bertekad untuk mematahkan kutukan yang telah berlangsung puluhan tahun, Ancelotti tidak akan kekurangan pilihan pemain elit.

    Bek tengah PSG, Marquinhos, baru-baru ini membawa tim Prancis meraih treble dan tampil dalam performa terbaiknya. Dengan pengalaman dan kemampuan kepemimpinannya, Marquinhos akan memainkan peran penting dalam memimpin lini belakang Brasil di Piala Dunia.

    Bintang-bintang lain seperti Vinicius Junior dan Raphinha perlu meningkatkan performa mereka di lini serang untuk Selecao. Dengan Ancelotti sebagai pelatih, kedua pemain ini optimis dapat tampil gemilang di panggung terbesar sepak bola dunia.

    Sementara itu, jika Neymar berhasil merebut kembali posisinya di skuad Brasil, ia tak diragukan lagi akan menjadi andalan utama tim, yang mampu menentukan hasil pertandingan sendirian berkat kehebatan dan bakat serangannya. Para penggemar Brasil akan berharap dapat menyaksikan kembalinya bintang ikonik mereka, namun masih ada tanda tanya besar mengenai apakah ia akan terlibat dalam skuad Brasil.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Brasil untuk Piala Dunia 2026

    Di bawah mistar gawang Brasil, Alisson diperkirakan akan mempertahankan posisinya di starting XI sebagai kiper utama tim asuhan Ancelotti di Piala Dunia. Ederson kemungkinan besar akan tetap menjadi kiper cadangan.

    Di lini belakang, Ancelotti secara konsisten lebih memilih formasi empat bek dan diperkirakan akan menerapkan sistem serupa bersama Selecao di Piala Dunia. Marquinhos dan Gabriel saat ini menjadi pasangan bek tengah pilihan utama, sementara Wesley Franca berpotensi menggantikan Vanderson yang cedera di posisi bek kanan. Alex Sandro dari Flamengo kemungkinan akan diturunkan di sisi kiri.

    Di lini tengah, Bruno Guimaraes dan Casemiro dianggap tak tergantikan dan akan krusial dalam mengontrol tempo serta stabilitas pertahanan Brasil. Keraguan masih mengiringi keterlibatan Neymar, namun Carlo Ancelotti memiliki berbagai opsi di lini serang. Vinicius Jr, Willian Estevao, Matheus Cunha, dan Raphinha berpotensi menjadi starter sebagai bagian dari lini serang yang sarat bintang.

    Prediksi starting XI Brasil (4-2-4): Alisson; Wesley Franca, Gabriel, Marquinhos, Sandro; Guimaraes, Casemiro; Vinicius, Estevao, Cunha, Raphinha.

