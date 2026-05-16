Skuad Belgia untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang berhasil lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Belgia akan berlaga di Piala Dunia 2026 sebagai salah satu kuda hitam yang berpeluang menjuarai turnamen tersebut.

Tim Red Devils telah memiliki beberapa pemain terbaik di dunia dalam beberapa tahun terakhir, namun Generasi Emas mereka terkenal gagal meraih kejayaan di turnamen.

Belgia telah berpartisipasi dalam 13 turnamen sepanjang sejarahnya; mereka hanya absen pada turnamen antara tahun 1958 dan 1966, serta edisi 1974, 1978, 2006, dan 2010. Mereka tidak ikut serta dalam kompetisi tahun 1950.

Prestasi terbaik Belgia terjadi pada 2018, ketika tim yang dipimpin oleh Kevin De Bruyne mencapai babak semifinal, dan akhirnya finis di posisi ketiga, mengalahkan Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Bisakah mereka melangkah dua langkah lebih jauh, mencapai final dan memenangkannya, pada 2026?