Harry Sherlock dan Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Skuad Belgia untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang berhasil lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Belgia untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Belgia akan berlaga di Piala Dunia 2026 sebagai salah satu kuda hitam yang berpeluang menjuarai turnamen tersebut. 

Tim Red Devils telah memiliki beberapa pemain terbaik di dunia dalam beberapa tahun terakhir, namun Generasi Emas mereka terkenal gagal meraih kejayaan di turnamen. 

Belgia telah berpartisipasi dalam 13 turnamen sepanjang sejarahnya; mereka hanya absen pada turnamen antara tahun 1958 dan 1966, serta edisi 1974, 1978, 2006, dan 2010. Mereka tidak ikut serta dalam kompetisi tahun 1950.

Prestasi terbaik Belgia terjadi pada 2018, ketika tim yang dipimpin oleh Kevin De Bruyne mencapai babak semifinal, dan akhirnya finis di posisi ketiga, mengalahkan Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Bisakah mereka melangkah dua langkah lebih jauh, mencapai final dan memenangkannya, pada 2026?

    Penjaga gawang

    Belgia memiliki salah satu kiper terbaik di dunia sepak bola, yakni Thibaut Courtois. Kiper andalan Real Madrid ini telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan untuk negaranya dan berhasil meraih penghargaan Sarung Tangan Emas saat Tim Setan Merah mencatatkan prestasi bersejarah dengan finis di peringkat ketiga Piala Dunia 2018 berkat serangkaian penampilan luar biasa.

    Courtois didukung oleh kiper Manchester United, Senne Lammens, yang telah berkembang menjadi salah satu penjaga gawang paling menonjol di Liga Premier sejak kedatangannya di Old Trafford. Melengkapi trio ini adalah Mike Penders, yang saat ini dipinjamkan ke Strasbourg dari Chelsea, yang menjadi opsi cadangan yang menarik dan berkualitas tinggi untuk turnamen ini.

    PemainKlub
    Thibaut CourtoisReal Madrid
    Senne LammensManchester United
    Mike PendersStrasbourg (dipinjamkan dari Chelsea)
    Bek

    Di lini pertahanan, Belgia telah mengalami pergantian generasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir menyusul pensiunnya dua pemain andalan legendaris, Jan Vertonghen dan Toby Alderweireld, dari tim nasional. Meskipun demikian, barisan belakang mereka tetap memiliki rekam jejak turnamen yang mumpuni berkat kehadiran bek sayap berpengalaman Timothy Castagne dari Fulham dan Thomas Meunier dari Lille, yang keduanya telah tampil menonjol di ajang final besar sebelumnya.

    Pengalaman penting ini akan dipadukan dengan gelombang pemain muda yang bersemangat, yang dipimpin oleh Zeno Debast (22 tahun) dari Sporting dan Koni de Winter (23 tahun) dari AC Milan. Melengkapi unit pertahanan yang serba bisa untuk turnamen ini adalah Maxim de Cuyper dari Brighton, Arthur Theate dari Eintracht Frankfurt, duo Club Brugge Brandon Mechele dan Joaquin Seys, serta prospek Lille yang sangat menjanjikan, Nathan Ngoy.

    PemainKlub
    Thomas MeunierLille
    Timothy CastagneFulham
    Arthur TheateEintracht Frankfurt
    Zeno DebastSporting CP
    Maxim De CuyperBrighton and Hove Albion
    Brandon MecheleClub Brugge
    Koni De WinterAC Milan
    Joaquin SeysClub Brugge
    Nathan NgoyLille
    Gelandang

    Belgia terus menunjukkan keahlian taktis yang luar biasa serta kedalaman skuad di lini tengah. Bersama para pemain berpengalaman di level internasional seperti Youri Tielemans dan Axel Witsel, Setan Merah memiliki salah satu gelandang terbaik di dunia dalam diri Kevin De Bruyne, yang tetap menjadi pemain kelas dunia meski usianya sudah 34 tahun.

    Meskipun turnamen di Amerika Utara ini mungkin akan menjadi penutup yang spektakuler bagi karier internasional De Bruyne yang gemilang, lini tengah tim ini semakin diperkuat oleh pemain-pemain elit dari Liga Premier dan Eropa. Pemain andalan Aston Villa, Amadou Onana, dan pemain dinamis Rangers, Nicolas Raskin, menambah energi yang luar biasa ke dalam skuad, sementara playmaker berpengalaman Club Brugge, Hans Vanaken, memberikan dukungan kreatif yang tak ternilai serta pengalaman turnamen yang mumpuni.

    PemainKlub
    Axel WitselGirona
    Kevin De BruyneNapoli
    Amadou OnanaAston Villa
    Nicolas RaskinRangers
    Hans VanakenClub Brugge
    Para penyerang

    Belgia tetap sangat dianugerahi deretan opsi penyerangan yang mematikan menjelang turnamen ini. Memimpin barisan depan adalah Romelu Lukaku, yang menjadi ujung tombak yang kuat, sangat tangguh secara fisik, dan sangat produktif, sementara Setan Merah juga memiliki talenta luar biasa dan eksplosif di sayap melalui Jeremy Doku dari Manchester City dan Leandro Trossard dari Arsenal.

    Kedalaman di sepertiga akhir lapangan semakin diperkuat oleh barisan pendukung serba bisa yang mampu membongkar pertahanan terketat sekalipun. Penyerang kreatif Charles de Ketelaere dan Alexis Saelemaekers sama-sama menawarkan perpaduan yang ampuh antara insting mencetak gol dan visi dalam mengatur permainan, sementara pemain sayap berbahaya dari Benfica, Dodi Lukebakio, pemain sayap lincah dari Strasbourg, Diego Moreira, dan prospek yang sangat menjanjikan dari Lille, Matias Fernandez-Pardo, menyuntikkan semangat yang penuh semangat ke dalam barisan.

    PemainKlub
    Jeremy DokuManchester City
    Romelu LukakuNapoli
    Leandro TrossardArsenal
    Dodi LukebakioBenfica
    Charles De KetelaereAtalanta
    Alexis SaelemaekersAC Milan
    Diego MoreiraStrasbourg
    Matias Fernandez-PardoLille
    Para pemain bintang Belgia

    Kevin De Bruyne telah menjadi salah satu pemain kreatif terbaik di dunia sepak bola dan bertekad untuk meninggalkan kesan mendalam di Piala Dunia sebelum ia gantung sepatu, sementara Romelu Lukaku adalah penyerang kelas atas yang mampu mencetak gol dalam situasi apa pun, meskipun ia hampir tidak pernah bermain pada musim 2025-26.

    Di bawah mistar gawang, Thibaut Courtois bisa dibilang yang terbaik di dunia, sementara keterampilan menggiring bola yang memukau dari Jeremy Doku dan Leandro Trossard menjadi senjata ampuh.

    Prediksi Susunan Pemain Utama Belgia untuk Piala Dunia 2026

    Courtois hampir pasti akan menjadi penjaga gawang Belgia di Piala Dunia. 

    Di lini belakang, Meunier dan Castagne diperkirakan akan menjaga barisan pertahanan tetap kokoh, sementara De Bruyne dan Tielemans akan berusaha menembus pertahanan lawan. 

    Dengan bakat luar biasa di lini serang, Doku dan Trossard bisa menjadi pendukung yang sempurna bagi Lukaku dan menimbulkan masalah besar bagi hampir semua barisan pertahanan yang akan dihadapi Setan Merah di Piala Dunia 2026. 

    Prediksi starting XI Belgia (4-3-3): Courtois; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Witsel; Trossard, Lukaku, Doku. 

