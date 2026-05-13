Harry Sherlock

Diterjemahkan oleh

Skuad Belgia untuk Piala Dunia 2026: Pemain mana saja yang akan lolos ke ajang bergengsi di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada?

Semua yang perlu Anda ketahui tentang skuad Belgia untuk Piala Dunia FIFA 2026.

Belgia akan berlaga di Piala Dunia 2026 sebagai salah satu kuda hitam yang berpeluang menjuarai turnamen tersebut. 

Tim Red Devils telah memiliki beberapa pemain terbaik di dunia dalam beberapa tahun terakhir, namun Generasi Emas mereka terkenal gagal meraih kejayaan di turnamen. 

Belgia telah berpartisipasi dalam 13 turnamen sepanjang sejarahnya; mereka hanya absen pada turnamen antara tahun 1958 dan 1966, serta edisi 1974, 1978, 2006, dan 2010. Mereka tidak ikut serta dalam kompetisi tahun 1950.

Prestasi terbaik Belgia terjadi pada 2018, ketika tim yang dipimpin oleh Kevin De Bruyne mencapai babak semifinal, dan akhirnya finis di posisi ketiga, mengalahkan Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Bisakah mereka melangkah dua langkah lebih jauh, mencapai final dan memenangkannya, pada 2026?

  Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 Qualifier

    Penjaga gawang

    Belgia memiliki salah satu kiper terbaik di dunia: Thibaut Courtois. Kiper Real Madrid ini telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan untuk tim nasional dan meraih penghargaan Sarung Tangan Emas di Piala Dunia saat Setan Merah finis di posisi ketiga, berkat serangkaian penampilan luar biasa. 

    Dia juga mendapat dukungan yang mumpuni dari kiper Nottingham Forest, Matz Sels, dan penjaga gawang Manchester United, Senne Lammens, yang telah berkembang menjadi salah satu penjaga gawang paling menonjol di Liga Premier sejak kedatangannya di Old Trafford. Ketiga kiper tersebut kemungkinan besar akan berangkat ke turnamen tersebut, meskipun kiper RB Leipzig, Maarten Vandevoordt, berharap dapat memberikan kejutan bagi Sels atau Lammens; namun, dia tampaknya tidak akan mampu menggantikan posisi Courtois.

    Mike Penders, yang dipinjamkan ke Strasbourg dari Chelsea, adalah opsi wildcard potensial.

    PemainKlub
    Thibaut CourtoisReal Madrid
    Matz SelsNottingham Forest
    Senne LammensManchester United
    Maarten VandevoordtRB Leipzig
    Mike PendersStrasbourg (pinjaman dari Chelsea)
    Nordin JackersClub Brugge
    Bek

    Di lini pertahanan, Belgia mengalami pergantian generasi dalam beberapa tahun terakhir, seiring pensiunnya pemain-pemain seperti Jan Vertonghen dan Toby Alderweireld. Namun, mereka masih memiliki opsi-opsi berpengalaman, termasuk Thomas Meunier dan Timothy Castagne, yang telah berpartisipasi dalam turnamen-turnamen sebelumnya. 

    Mereka bisa saja didampingi oleh pemain muda seperti Koni De Winter (23 tahun) dan Zeno Debast (22 tahun).

    Wout Faes dari AS Monaco juga merupakan opsi menarik yang patut dipertimbangkan.

    PemainKlub
    Wout FaesMonaco
    Thomas MeunierLille
    Timothy CastagneFulham
    Arthur TheateEintracht Frankfurt
    Zeno DebastSporting CP
    Maxim De CuyperBrighton and Hove Albion
    Brandon MecheleClub Brugge
    Koni De WinterAC Milan
    Joaquin SeysClub Brugge
    Nathan NgoyLille
    Gelandang

    Belgia memiliki talenta luar biasa di lini tengah. Bersama pemain seperti Youri Tielemans dan Axel Witsel, Kevin De Bruyne merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia, meski usianya sudah 34 tahun. 

    Meskipun ini mungkin turnamen terakhirnya sebelum ia mengakhiri kariernya, mereka juga memiliki pemain muda berbakat bernama Nathan De Cat. Pemain berusia 17 tahun ini belum pernah membela timnas Belgia, namun ia memiliki bakat luar biasa dan berpotensi tampil di Piala Dunia serta meninggalkan jejak di turnamen terbesar dalam sepak bola. 

    Ada juga opsi berpengalaman seperti Hans Vanaken yang dapat memberikan dukungan sepanjang kompetisi.

    PemainKlub
    Axel WitselGirona
    Kevin De BruyneNapoli
    Youri Tielemans
    Amadou OnanaAston Villa
    Nicolas RaskinRangers
    Nathan De CatRangers
    Hans VanakenClub Brugge
    Diego MoreiraStrasbourg
    Charles VanhoutteNice
    Jorthy MokioAjax
    Para penyerang

    Belgia dikaruniai sejumlah opsi penyerang yang luar biasa. Mereka tidak hanya memiliki striker yang sangat kuat secara fisik dan produktif seperti Romelu Lukaku, tetapi juga talenta-talenta hebat di sayap, seperti Jeremy Doku dari Manchester City dan Leandro Trossard dari Arsenal. Namun, ada tanda tanya yang mengiringi Lukaku, karena ia saat ini sedang berjuang melawan cedera otot paha belakang.

    Ada banyak talenta di barisan cadangan juga; Lois Openda dan Michy Batshuayi adalah pencetak gol berpengalaman di lini depan, sementara pemain seperti Charles De Ketelaere dan Alexis Saelemaekers sama-sama mampu menembus pertahanan lawan dan mencetak gol sendiri. 

    Ada talenta-talenta lincah di seluruh lini depan. 

    PemainKlub
    Jeremy DokuManchester City
    Romelu LukakuNapoli
    Leandro TrossardArsenal
    Michy BatshuayiEintracht Frankfurt
    Romeo VermantClub Brugge
    Malick FofanaLyon
    Lois OpendaJuventus
    Dodi LukebakioBenfica
    Charles De KetelaereAtalanta
    Alexis SaelemaekersAC Milan
    Lucas StassinSaint-Etienne
    Mika GodtsAjax
    Para pemain bintang Belgia

    Kevin de Bruyne adalah salah satu pemain terbaik di dunia sepak bola dan bertekad untuk meninggalkan jejak yang tak terlupakan di Piala Dunia sebelum ia gantung sepatu, sementara Romelu Lukaku adalah penyerang kelas atas yang mampu mencetak gol dalam situasi apa pun. 

    Di posisi kiper, mereka memiliki banyak pilihan yang mumpuni, meskipun Thibaut Courtois adalah salah satu kiper terbaik di dunia dan hampir pasti akan menjadi starter.

    Meskipun mungkin tidak ada bek yang benar-benar menonjol di skuad ini, ada harapan bahwa keterampilan menggiring bola yang memukau dari Jeremy Doku dan Leandro Trossard dapat mengimbangi hal tersebut. 

    Prediksi Susunan Pemain Utama Belgia untuk Piala Dunia 2026

    Courtois hampir pasti akan menjadi penjaga gawang Belgia di Piala Dunia. 

    Di lini belakang, Meunier dan Castagne diperkirakan akan menjaga barisan pertahanan tetap kokoh, sementara De Bruyne dan Tielemans akan berusaha menembus pertahanan lawan. 

    Dengan bakat luar biasa di lini serang, Doku dan Trossard bisa menjadi pasangan yang kompak di belakang Lukaku - jika ia bisa membuktikan kebugarannya - dan menimbulkan masalah besar bagi hampir semua barisan pertahanan yang akan dihadapi Setan Merah di Piala Dunia 2026. 

    Prediksi susunan pemain awal Belgia (4-3-3): Courtois; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Witsel; Trossard, Lukaku, Doku. 

